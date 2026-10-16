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Día Mundial de la Alimentación: un menú de siete días para evitar los picos de glucosa

La clave de una alimentación saludable está en la variedad y el equilibrio y este menú te permite incorporar todos los grupos de nutrientes en una semana.

Día Mundial de la Alimentación: un menú de siete días para evitar los picos de glucosa
Imagen generada con inteligencia artificial
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Por el Día Mundial de la Alimentación este 16 de octubre, se presentó en el país un menú de siete días diseñado para evitar picos de glucosa y promover hábitos saludables.
  • La iniciativa surge en el marco de la fecha creada por la FAO en 1979, estructurando platos equilibrados ricos en proteínas magras, vegetales y sin azúcares añadidos.
  • La propuesta busca prevenir desórdenes metabólicos, optimizar el rendimiento energético y fomentar pautas de consumo sostenibles y saludables para la población a largo plazo.
Resumen generado con IA

Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha impulsada para concientizar sobre el problema alimentario y las posibilidades que ofrecen las vías solidarias. En Argentina, el Banco de Alimentos es una de las instituciones promotoras de la efemérides e indica que en más de 130 países se realizan eventos de sensibilización y acción para favorecer a las personas que padecen hambre.

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La fecha fue establecida en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Uno de sus pilares principales es promover las diesas saludables y sostenibles, fomentando el consumo de alimentos nutritivos, de producción local, de estación y amigables con el medio ambiente.

Menú semanal para no tener picos de glucosa

Día 1

Desayuno: Muffins salados de huevo, hongos y espinaca con nueces.

Colación: Manzana verde con nueces.

Almuerzo: Pollo grillado con cintas de zucchini, salsa de tahini y lentejas.

Merienda: Yogur natural sin azúcar con chía, cacao amargo y almendras.

Cena: Merluza con costra de semillas, puré de coliflor y tomates asados.

Día 2

Desayuno: Palta rellena con huevo, ciboulette y semillas de zapallo.

Colación: Barquitas de apio rellenas de ricota y nueces.

Almuerzo: Albóndigas de carne magra con berenjenas especiadas y ensalada de hojas verdes.

Merienda: Pera tibia con ricota, canela y nueces.

Cena: Barquitos de zucchini rellenos de atún, tomate, aceitunas y huevo.

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Día 3

Desayuno: Tortilla fina de harina de garbanzo con espinaca, cebolla y cúrcuma.

Colación: Frutillas con semillas de zapallo tostadas.

Almuerzo: Tiras de carne magra con zapallo asado, chimichurri de cilantro y porotos negros.

Merienda: Dip de ricota con bastones de pepino, rabanito y morrón.

Cena: Pollo al curry suave con brócoli y coliflor al horno.

Día 4

Desayuno: Frittata de ricota, espinaca y tomates secos.

Colación: Yogur natural con lino molido, canela y nueces.

Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas con pollo, zanahoria asada y aderezo de mostaza.

Merienda: Pudín de chía con leche sin azúcar, cacao amargo y avellanas.

Cena: Morrones rellenos de carne magra, hongos, cebolla y tomate.

Día 5

Desayuno: Bowl salado de ricota, palta, pepino y semillas de zapallo con huevo poché.

Colación: Arándanos o frutillas con almendras.

Almuerzo: Pescado con costra de nueces, chauchas y coliflor salteada.

Merienda: Chips de berenjena al horno con dip de yogur y ajo.

Cena: Albóndigas de pollo con fideos de zucchini y salsa casera de tomate.

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Día 6

Desayuno: Cazuelita de berenjena, huevo, tomate y queso fresco.

Colación: Huevo duro relleno de palta, limón y pimienta.

Almuerzo: Rollitos de repollo rellenos de carne magra y quinoa, con salsa de tomate natural.

Merienda: Manzana asada con canela y pasta de almendras sin azúcar.

Cena: Pollo relleno de espinaca y ricota con brócoli y cebolla morada asados.

Día 7

Desayuno: Bocaditos horneados de zucchini, huevo, harina de almendras y queso.

Colación: Pera con ricota y nueces.

Almuerzo: Bife magro con berenjena y zucchini asados, acompañado de garbanzos crocantes.

Merienda: Mousse de ricota y cacao amargo con avellanas.

Cena: Merluza al horno con ratatouille de berenjena, zucchini, tomate, cebolla y aceitunas.

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