Día Mundial de la Alimentación: un menú de siete días para evitar los picos de glucosa

Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha impulsada para concientizar sobre el problema alimentario y las posibilidades que ofrecen las vías solidarias. En Argentina, el Banco de Alimentos es una de las instituciones promotoras de la efemérides e indica que en más de 130 países se realizan eventos de sensibilización y acción para favorecer a las personas que padecen hambre.