Día Mundial de la Alimentación: un menú de siete días para evitar los picos de glucosa

Resumen para apurados
- Por el Día Mundial de la Alimentación este 16 de octubre, se presentó en el país un menú de siete días diseñado para evitar picos de glucosa y promover hábitos saludables.
- La iniciativa surge en el marco de la fecha creada por la FAO en 1979, estructurando platos equilibrados ricos en proteínas magras, vegetales y sin azúcares añadidos.
- La propuesta busca prevenir desórdenes metabólicos, optimizar el rendimiento energético y fomentar pautas de consumo sostenibles y saludables para la población a largo plazo.
Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha impulsada para concientizar sobre el problema alimentario y las posibilidades que ofrecen las vías solidarias. En Argentina, el Banco de Alimentos es una de las instituciones promotoras de la efemérides e indica que en más de 130 países se realizan eventos de sensibilización y acción para favorecer a las personas que padecen hambre.
La fecha fue establecida en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Uno de sus pilares principales es promover las diesas saludables y sostenibles, fomentando el consumo de alimentos nutritivos, de producción local, de estación y amigables con el medio ambiente.
Menú semanal para no tener picos de glucosa
Día 1
Desayuno: Muffins salados de huevo, hongos y espinaca con nueces.
Colación: Manzana verde con nueces.
Almuerzo: Pollo grillado con cintas de zucchini, salsa de tahini y lentejas.
Merienda: Yogur natural sin azúcar con chía, cacao amargo y almendras.
Cena: Merluza con costra de semillas, puré de coliflor y tomates asados.
Día 2
Desayuno: Palta rellena con huevo, ciboulette y semillas de zapallo.
Colación: Barquitas de apio rellenas de ricota y nueces.
Almuerzo: Albóndigas de carne magra con berenjenas especiadas y ensalada de hojas verdes.
Merienda: Pera tibia con ricota, canela y nueces.
Cena: Barquitos de zucchini rellenos de atún, tomate, aceitunas y huevo.
Día 3
Desayuno: Tortilla fina de harina de garbanzo con espinaca, cebolla y cúrcuma.
Colación: Frutillas con semillas de zapallo tostadas.
Almuerzo: Tiras de carne magra con zapallo asado, chimichurri de cilantro y porotos negros.
Merienda: Dip de ricota con bastones de pepino, rabanito y morrón.
Cena: Pollo al curry suave con brócoli y coliflor al horno.
Día 4
Desayuno: Frittata de ricota, espinaca y tomates secos.
Colación: Yogur natural con lino molido, canela y nueces.
Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas con pollo, zanahoria asada y aderezo de mostaza.
Merienda: Pudín de chía con leche sin azúcar, cacao amargo y avellanas.
Cena: Morrones rellenos de carne magra, hongos, cebolla y tomate.
Día 5
Desayuno: Bowl salado de ricota, palta, pepino y semillas de zapallo con huevo poché.
Colación: Arándanos o frutillas con almendras.
Almuerzo: Pescado con costra de nueces, chauchas y coliflor salteada.
Merienda: Chips de berenjena al horno con dip de yogur y ajo.
Cena: Albóndigas de pollo con fideos de zucchini y salsa casera de tomate.
Día 6
Desayuno: Cazuelita de berenjena, huevo, tomate y queso fresco.
Colación: Huevo duro relleno de palta, limón y pimienta.
Almuerzo: Rollitos de repollo rellenos de carne magra y quinoa, con salsa de tomate natural.
Merienda: Manzana asada con canela y pasta de almendras sin azúcar.
Cena: Pollo relleno de espinaca y ricota con brócoli y cebolla morada asados.
Día 7
Desayuno: Bocaditos horneados de zucchini, huevo, harina de almendras y queso.
Colación: Pera con ricota y nueces.
Almuerzo: Bife magro con berenjena y zucchini asados, acompañado de garbanzos crocantes.
Merienda: Mousse de ricota y cacao amargo con avellanas.
Cena: Merluza al horno con ratatouille de berenjena, zucchini, tomate, cebolla y aceitunas.