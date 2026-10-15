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Día de la Madre: horarios de misas y apertura de los cementerios este domingo 18 de octubre

Dos cementerios municipales ofrecerán misas homenaje con distintas celebraciones a lo largo del domingo.

Día de la Madre: horarios de misas y apertura de los cementerios este domingo 18 de octubre
Foto: Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrirá sus cementerios este domingo 18 de octubre de 8 a 18 por el Día de la Madre, ofreciendo además misas conmemorativas.
  • Las necrópolis del Norte, del Oeste y Jardín funcionarán de corrido, con oficios religiosos a las 9 y 17 en el Norte, y a las 11 en el Oeste para recibir a los fieles.
  • El operativo busca ordenar la masiva afluencia de visitantes en una fecha tradicional; quienes no asistan el domingo dispondrán del cronograma habitual en la semana.
Resumen generado con IA

Este domingo se celebra el Día de la Madre en todo el país. La ciudad de San Miguel de Tucumán ofrecerá un cronograma especial en la apertura y actividades de los cementerios de la Municipalidad. Dos necrópolis ofrecerán misas y tendrán un horario extraordinario para que los ciudadanos puedan hacer las visitas conmemorativas correspondientes a la celebración del día.

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Día de la Madre: horarios de los cementerios municipales

Según anunció la Dirección de Cementerios de la Municipalidad, el domingo 18 de octubre los cementerios del Norte –Juan B. Justo y México–, del Oeste –Asunción 150– y Jardín –Eduardo Wilde al 300– abrirán desde las 8 hasta las 18 en horario corrido.

Los fieles y creyentes también podrán asistir a las misas que se celebrarán en dos necrópolis: en el Cementerio del Norte y en el Cementerio del Oeste. En el primero, las misas serán a las 9 y a las 17. En el segundo habrá una única misa a las 11.

Quienes no puedan asistir el Día de la Madre, también podrán hacerlo durante el resto de la semana. Los horarios de atención serán de corrido y los cementerios abrirán desde las 8 hasta las 12 y desde las 15 hasta las 18.

Cuándo se celebra el Día de la Madre en el resto del mundo

El Día de la Madre no se celebra en un mismo día en todo el mundo, sino que Argentina tiene su fecha particular, separada del resto del calendario global. De hecho, nuestro país no se ajusta al resto del calendario mundial. En otros sitios, se conmemora esta fecha especial en mayo, en el segundo domingo. Adhieren a este día Estados Unidos, Brasil, Colombia, Japón, Alemania y Chile.

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En otros puntos de América Latina, como México y Guatemala, el Día de la Madre tiene una fecha fija: el 10 de mayo. En el mismo mes coinciden los festejos de otros sitios. En Europa, por ejemplo, se celebra durante el primer domingo del mismo mes. Este es el caso de España, Portugal y Hungría. En Egipto, Líbano, Marruecos y otros países de Europa del Este, se festeja en diferentes fechas de marzo.

Cuándo es el próximo feriado

Después del fin de semana largo con el feriado del 12 de octubre, Argentina deberá esperar hasta inicios de noviembre para tener su siguiente fecha libre. En principio, el feriado siguiente fue declarado para la visita del Papa, el 9 de noviembre. Pero su operación podría implicar un cambio en el calendario.

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Después de este punto marcado en el calendario, habrá que esperar dos semanas más para el feriado del Día de la Soberanía. Aunque la fecha original se celebra el 20 de noviembre, el Gobierno decidió trasladarla al lunes siguiente, 23. Así se formará un nuevo fin de semana largo.

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