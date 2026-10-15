Día de la Madre: horarios de misas y apertura de los cementerios este domingo 18 de octubre

En otros puntos de América Latina, como México y Guatemala, el Día de la Madre tiene una fecha fija: el 10 de mayo. En el mismo mes coinciden los festejos de otros sitios. En Europa, por ejemplo, se celebra durante el primer domingo del mismo mes. Este es el caso de España, Portugal y Hungría. En Egipto, Líbano, Marruecos y otros países de Europa del Este, se festeja en diferentes fechas de marzo.