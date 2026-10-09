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Noviembre tendrá dos fines de semana largos en Argentina: ¿qué días serán?

La llegada del papa León XIV y el traslado del Día de la Soberanía Nacional modificarán el calendario del penúltimo mes del año. Qué fechas hay que tener en cuenta para planificar viajes y días de descanso.

Cuántos fines de semana largos tendrá noviembre en Argentina y cuándo serán
Cuántos fines de semana largos tendrá noviembre en Argentina y cuándo serán Prensa Libre
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina tendrá dos fines de semana largos en noviembre de 2026 debido a la visita del papa León XIV y al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional.
  • El lunes 9 será feriado por la primera visita papal en casi 40 años, mientras que el Día de la Soberanía pasará del viernes 20 al lunes 23 de noviembre.
  • Estas fechas fomentarán el turismo interno y sumarán asuetos puntuales en Buenos Aires y Córdoba, alterando la rutina previa al cierre del año lectivo y laboral.
Resumen generado con IA

Noviembre de 2026 tendrá novedades en el calendario de feriados de la Argentina, con fechas que modificarán la rutina de trabajadores y estudiantes. La agenda del mes combina una conmemoración nacional con una medida especial vinculada a un acontecimiento histórico para el país.

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Con estos cambios, muchas personas podrán organizar escapadas, viajes y días de descanso durante el penúltimo mes del año. Además, habrá feriados con alcance territorial limitado, por lo que no todas las provincias tendrán los mismos días libres.

Cuántos fines de semana largos habrá en noviembre de 2026

En noviembre de 2026 habrá dos fines de semana largos en la Argentina, aunque uno de ellos estará vinculado a feriados por la visita del papa León XIV y tendrá particularidades según la jurisdicción.

El primero será del sábado 7 al lunes 9 de noviembre, a partir del feriado nacional del lunes 9, dispuesto por la llegada del pontífice al país en el marco de su gira apostólica.

El segundo se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre, por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, que se trasladará del viernes 20 al lunes 23.

Cómo serán los feriados por la visita del papa León XIV

La Argentina recibirá al papa León XIV desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, durante una gira apostólica que marcará un acontecimiento relevante para la historia reciente del país. Será la primera visita de un pontífice a la Argentina en casi 40 años, desde los viajes de Juan Pablo II en 1982 y 1987.

En este contexto, se estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional. En cambio, los días martes 10 y miércoles 11 tendrán alcance territorial limitado.

El martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 la medida alcanzará únicamente a la provincia de Buenos Aires. Por eso, quienes quieran aprovechar los días de descanso deberán tener en cuenta las disposiciones correspondientes a su lugar de residencia y actividad laboral.

Cuándo es el feriado por el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre, en recuerdo de la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. En 2026, la fecha caerá viernes, pero el feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre.

De esta manera, se conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23, una oportunidad para planificar viajes o actividades recreativas antes de que termine el año.

Todos los feriados que quedan en 2026

Después de octubre, el calendario argentino todavía contempla varias fechas importantes para lo que resta de 2026:

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.
  • Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible.
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