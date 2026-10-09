Noviembre tendrá dos fines de semana largos en Argentina: ¿qué días serán?

Cómo serán los feriados por la visita del papa León XIV

La Argentina recibirá al papa León XIV desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, durante una gira apostólica que marcará un acontecimiento relevante para la historia reciente del país. Será la primera visita de un pontífice a la Argentina en casi 40 años, desde los viajes de Juan Pablo II en 1982 y 1987.