Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Crece la preocupación por la desaparición de Raúl Alfredo Moyano, un docente tucumano de 59 años al que buscan desde el lunes en la zona del cerro Ñuñorco, en El Mollar. Había salido a realizar una caminata en solitario y mantuvo contacto con sus familiares durante buena parte del recorrido, pero dejó de comunicarse cuando se disponía a descender de la montaña.