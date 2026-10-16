Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Apoyo al proyecto

El peronismo, por su parte, respondió que la nueva herramienta no busca reemplazar a la Caja Popular, sino complementar las opciones de financiamiento. Gerónimo Vargas Aignasse planteó que separar la administración del fondo permitiría evitar conflictos políticos, institucionales y patrimoniales que pudieran afectar a la entidad. Además, Gallia agregó que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) había solicitado determinadas condiciones para participar en el esquema. Carolina Vargas Aignasse rechazó que se trate de algo oscuro y afirmó que ayudará a desarrollar la industria del conocimiento. Mario Leito, en tanto, defendió el proyecto como una herramienta para sostener el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en un contexto de caída de la obra pública. “Esto no es una aventura financiera ni una medida electoralista”, subrayó en el recinto.