Efemérides del 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación y otros eventos importantes

Diferentes hechos políticos, sociales y deportivos que ocurrieron un 16 de octubre son recordados con respeto, felicidad y nostalgia en Argentina y el mundo. Entre los destacados, se celebra el Día Mundial de la Alimentación y un día como hoy, Lionel Messi, a sus 17 años, hacía su debut oficial en el Barcelona.
Sobre el Día de la Alimentación, la fecha de esta jornada coincide con el aniversario de fundación del organismo que la impulsó en 1979: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se trata de una jornada centrada en los objetivos de combatir y erradicar el hambre, la desnutrición y la falta de acceso a alimentos a lo largo de todo el mundo. Desde hace años la FAO propone una consigna que brinda las claves a tener en cuenta en cada celebración. Este organismo sostiene que “millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una alimentación sana, lo que las pone en alto riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición”.
Efemérides de hoy, 16 de octubre
- 1854: Nacimiento de Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo irlandés, autor de El retrato de Dorian Gray.
- 1906: Nacimiento de León Klimovsky, cineasta argentino.
- 1950: Nacimiento de Mónica Galán, actriz argentina.
- 1951: Nacimiento de Oscar González Oro, periodista y conductor argentino.
- 1956: Muerte de Jules Rimet, presidente de FIFA entre 1921 y 1954 y creador de la Copa Mundial de Fútbol.
- 1959: Muerte de George Marshall, militar y político estadounidense, impulsor del Plan Marshall.
- 1961: Nacimiento de Jorge Rial, periodista y presentador argentino.
- 1974: Nacimiento de Martín Bossi, actor y humorista argentino.
- 1978: Comienza el papado de Juan Pablo II
- 1986: Nacimiento de Franco Armani, futbolista argentino.
- 1991: Nacimiento de Vera Spinetta, cantante y actriz argentina.
- 2004: Lionel Messi debuta oficialmente en el Barcelona con 17 años.
- Día Mundial de la Alimentación.
- Día Mundial del Anestesiólogo.
- Día Internacional del Jefe.