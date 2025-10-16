Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación y otros eventos importantes

En esta fecha también se recuerda un destacado hecho deportivo que tuvo como protagonista a Lionel Messi.

Efemérides del 16 de octubre: ¿qué sucedió un día como hoy? Efemérides del 16 de octubre: ¿qué sucedió un día como hoy? (Getty Images)
Hace 3 Hs

Diferentes hechos políticos, sociales y deportivos que ocurrieron un 16 de octubre son recordados con respeto, felicidad y nostalgia en Argentina y el mundo. Entre los destacados, se celebra el Día Mundial de la Alimentación y un día como hoy, Lionel Messi, a sus 17 años, hacía su debut oficial en el Barcelona.

¡Gracias por tanto, Messi! Bolivia bailó al compás del mejor de la historia

¡Gracias por tanto, Messi! Bolivia bailó al compás del mejor de la historia

Sobre el Día de la Alimentación, la fecha de esta jornada coincide con el aniversario de fundación del organismo que la impulsó en 1979: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se trata de una jornada centrada en los objetivos de combatir y erradicar el hambre, la desnutrición y la falta de acceso a alimentos a lo largo de todo el mundo. Desde hace años la FAO propone una consigna que brinda las claves a tener en cuenta en cada celebración. Este organismo sostiene que “millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una alimentación sana, lo que las pone en alto riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición”.

Efemérides de hoy, 16 de octubre

- 1854: Nacimiento de Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo irlandés, autor de El retrato de Dorian Gray.

- 1906: Nacimiento de León Klimovsky, cineasta argentino.

- 1950: Nacimiento de Mónica Galán, actriz argentina.

- 1951: Nacimiento de Oscar González Oro, periodista y conductor argentino.

- 1956: Muerte de Jules Rimet, presidente de FIFA entre 1921 y 1954 y creador de la Copa Mundial de Fútbol.

- 1959: Muerte de George Marshall, militar y político estadounidense, impulsor del Plan Marshall.

- 1961: Nacimiento de Jorge Rial, periodista y presentador argentino.

- 1974: Nacimiento de Martín Bossi, actor y humorista argentino.

- 1978: Comienza el papado de Juan Pablo II

- 1986: Nacimiento de Franco Armani, futbolista argentino.

- 1991: Nacimiento de Vera Spinetta, cantante y actriz argentina.

- 2004: Lionel Messi debuta oficialmente en el Barcelona con 17 años.

- Día Mundial de la Alimentación.

- Día Mundial del Anestesiólogo.

- Día Internacional del Jefe.

Temas ArgentinaEfemérides
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día Mundial contra la Pena de Muerte: ¿por qué se conmemora hoy, 10 de octubre?

Día Mundial contra la Pena de Muerte: ¿por qué se conmemora hoy, 10 de octubre?

Día de la Costurera: por qué se conmemora y qué ocurrió un día como hoy

Día de la Costurera: por qué se conmemora y qué ocurrió un día como hoy

Día del Psicólogo: ¿por qué se celebra el 13 de octubre?

Día del Psicólogo: ¿por qué se celebra el 13 de octubre?

Día de la Madre: qué descuentos y promociones ofrecen los principales bancos

Día de la Madre: qué descuentos y promociones ofrecen los principales bancos

Día Mundial de la Salud Mental: tres puntos claves para cuidarte emocionalmente

Día Mundial de la Salud Mental: tres puntos claves para cuidarte emocionalmente

Lo más popular
Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
1

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
2

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
3

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
4

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”
5

La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
6

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Más Noticias
Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Comentarios