Efemérides del 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación y otros eventos importantes

Sobre el Día de la Alimentación, la fecha de esta jornada coincide con el aniversario de fundación del organismo que la impulsó en 1979: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se trata de una jornada centrada en los objetivos de combatir y erradicar el hambre, la desnutrición y la falta de acceso a alimentos a lo largo de todo el mundo. Desde hace años la FAO propone una consigna que brinda las claves a tener en cuenta en cada celebración. Este organismo sostiene que “millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una alimentación sana, lo que las pone en alto riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición”.