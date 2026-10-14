Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
Tras la tragedia de Monteagudo 120, funcionarios municipales expusieron un relevamiento ante el Concejo Deliberante. Todavía no se determinó cuántos de los inmuebles presentan riesgos para sus ocupantes y los ediles reclamaron mayores controles.
Resumen para apurados
- El municipio de San Miguel de Tucumán reveló ante el Concejo que hay 253 edificios sin final de obra, más del 60% habitados, tras una reciente tragedia en la capital.
- El relevamiento oficial se expuso tras el incidente en Monteagudo 120, mientras aún resta determinar qué inmuebles congregan riesgos edilicios para sus ocupantes.
- Los concejales exigieron mayores controles e inspecciones urgentes para regularizar la situación urbana y evitar futuros siniestros en inmuebles residenciales.
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