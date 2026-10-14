Política

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

Tras la tragedia de Monteagudo 120, funcionarios municipales expusieron un relevamiento ante el Concejo Deliberante. Todavía no se determinó cuántos de los inmuebles presentan riesgos para sus ocupantes y los ediles reclamaron mayores controles.

PANORAMA URBANO. La situación edilicia de la capital volvió al centro del debate político tras el episodio de Monteagudo 120.
PANORAMA URBANO. La situación edilicia de la capital volvió al centro del debate político tras el episodio de Monteagudo 120.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El municipio de San Miguel de Tucumán reveló ante el Concejo que hay 253 edificios sin final de obra, más del 60% habitados, tras una reciente tragedia en la capital.
  • El relevamiento oficial se expuso tras el incidente en Monteagudo 120, mientras aún resta determinar qué inmuebles congregan riesgos edilicios para sus ocupantes.
  • Los concejales exigieron mayores controles e inspecciones urgentes para regularizar la situación urbana y evitar futuros siniestros en inmuebles residenciales.
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