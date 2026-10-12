Cuáles son los beneficios del aceite de oliva para el corazón y qué cantidad exacta hay que consumir por día

Es ampliamente sabido que las grasas saturadas son casi incompatibles con la salud del corazón. Este conocimiento suele llevarnos a pensar que cualquier tipo de alimento basado en componentes de este tipo es poco conveniente en una dieta saludable. Sin embargo, lo cierto es que no todas las grasas son iguales ni todos los alimentos que las contienen resultan perjudiciales para el organismo. De hecho, su consumo puede potenciar el bienestar cardiovascular, como es el caso del aceite de oliva.