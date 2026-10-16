La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Anécdota

Para graficar el espíritu generoso de Wenceslao, Posse apeló a una anécdota sobre Alfredo Guzmán (N. de la R.: destacado industrial azucarero y filántropo; fundador de lo que hoy es la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres): “Don Alfredo, como todos los industriales azucareros de su época, tuvo tiempos malos. ; y en un momento, estuvo en un punto concreto de quiebre, literalmente. Un día recibe una carta de Wenceslao, que lo invitaba a su casa, a tomar un café. Este le pregunta si tiene un problema; y Guzmán le explica que era algo serio, que le hacía falta una cantidad importante de bolsas de azúcar. Wenceslado le dijo: ‘andá, retiralas del depósito del ingenio Esperanza; y me la devolvés como puedas. Fíjense la grandeza de este hombre, que daba una mano a la competencia, porque entendía que no era una competencia, sino que se trataba de la industria que movía esta provincia. Si ese ingenio quebraba, ¿qué consecuencias habría traído?”.