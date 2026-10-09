Día Mundial de la Salud Mental: darán charlas informativas gratuitas para concientizar en las plazas

En 1992, la Federación Mundial para la Salud Mental instauró el Día Mundial de la Salud Mental. La fecha fue establecida junto a la Organización Mundial de la Salud como un día para informar y concientizar sobre la importancia de atender los trastornos psicológicos. La efemérides busca también eliminar los prejuicios y los estigmas que existen en torno a la salud mental y que afectan a miles de personas en todo el mundo.