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Día Mundial de la Salud Mental: darán charlas informativas gratuitas para concientizar en las plazas

Este sábado se conmemora una fecha que busca eliminar estigmas y ayudar a la sociedad a adoptar comportamientos para proteger la salud mental propia y la de otros.

Día Mundial de la Salud Mental: darán charlas informativas gratuitas para concientizar en las plazas
Foto: Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán brindará charlas gratuitas en plazas públicas durante octubre para concientizar y derribar estigmas por el Día de la Salud Mental.
  • La iniciativa surge por la efeméride creada por la OMS en 1992 e incluye stands participativos y actividades lúdicas sobre autocuidado y gestión de emociones.
  • Las jornadas buscan dotar a los vecinos de herramientas de primeros auxilios psicológicos y promover redes de apoyo comunitario ante señales de malestar emocional.
Resumen generado con IA

En 1992, la Federación Mundial para la Salud Mental instauró el Día Mundial de la Salud Mental. La fecha fue establecida junto a la Organización Mundial de la Salud como un día para informar y concientizar sobre la importancia de atender los trastornos psicológicos. La efemérides busca también eliminar los prejuicios y los estigmas que existen en torno a la salud mental y que afectan a miles de personas en todo el mundo.

La Municipalidad de San Miguel de Tucuman organizó una serie de capacitaciones gratuitas para concientizar sobre la salud mental en el marco del 10 de octubre. Bajo el lema “Romper el silencio” se realizará una campaña de prevención y sensibilización. Las actividades se llevarán a cabo en diferentes espacios públicos de la capital.

Charlas en las plazas para concientizar sobre salud mental

El objetivo de las capacitaciones que se brindarán en las plazas del municipio es brindar herramientas para que las personas puedan reconocer las situaciones de malestar emocional. Con ellas, podrán intervenir y hacer una especie de primeros auxilios para la salud mental, con recursos de acompañamiento disponibles.

También se invitará a reflexionar sobre las emociones, las relaciones personales, el autocuidado y la importancia de pedir ayuda. Se harán actividades y dinámicas como un “Buzón para mi yo” que permitirá enviar mensajes al yo del pasado o del futuro con diferentes consignas o una “Ruleta sobre salud mental” con preguntas y respuesta para abordar hábitos saludables.

Cronograma de las actividades de salud mental

Los stands con charlas y actividades se apostarán en diferentes días y lugares desde las 9 hasta las 12.30. La participación será gratuita.

Jueves 15 de octubre – Plaza Urquiza. Jornada “Hablemos de Salud Mental”, centrada en la información, la escucha y el acompañamiento.

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Viernes 23 de octubre – Plaza Belgrano. Encuentro “Cuidar nuestra Salud Mental”, con propuestas para fortalecer las redes de apoyo y prevención.

Viernes 30 de octubre – Plaza San Martín. Jornada de cierre del cronograma, bajo la consigna “Hablemos. Escuchemos. Acompañemos”, para promover el diálogo y el cuidado comunitario.

Diez señales que alertan sobre problemas de salud mental

Tristeza o angustia persistente: sentimientos intensos de preocupación o malestar que se mantienen en el tiempo.

Cambios bruscos de ánimo: irritabilidad frecuente o modificaciones importantes en el estado emocional.

Aislamiento social: pérdida de interés por actividades habituales o tendencia a alejarse de familiares y amigos.

Problemas de sueño: dificultades para dormir o cambios significativos en los hábitos de descanso.

Alteraciones del apetito: modificaciones importantes en la alimentación o en las rutinas cotidianas.

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Agotamiento constante: falta de energía o dificultades para desarrollar actividades habituales.

Problemas de concentración: dificultades para mantener la atención o tomar decisiones.

Sentimientos de soledad o desesperanza: sensación de falta de sentido o pérdida de expectativas.

Mayor consumo de alcohol u otras sustancias: cambios en los hábitos de consumo que pueden estar asociados al malestar emocional.

Pensamientos relacionados con la muerte o la autolesión: ideas vinculadas con hacerse daño o no querer continuar viviendo, que requieren especial atención y búsqueda de ayuda.

Temas Organización Mundial de la Salud
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