En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

En plena primavera, la nieve se hizo presente en las zonas altas de Tafí del Valle, tal como habían anticipado los pronósticos para los valles tucumanos. El Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado que podía nevar en sectores ubicados por encima de los 3.500 metros de altura.
El fenómeno provocó un marcado descenso de las temperaturas en toda la zona de los Valles, registrándose marcas térmicas cercanas a los cero grados en las áreas de mayor altitud como El Infiernillo.
A través de las redes sociales, tanto vecinos de la zona como visitantes compartieron videos e imágenes del manto de nieve cubriendo los cerros tucumanos.
Por otro lado, las autoridades y personal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) tuvieron que interrumpir ayer el tránsito en un tramo de la ruta provincial 307, entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle, debido a la presencia de nieve, hielo sobre la calzada y escasa visibilidad. El corte, que se realizó desde las 8, fue para reducir los riesgos de accidentes en la zona de alta montaña.
La restricción comprendió el sector ubicado entre el kilómetro 62, en Tafí del Valle, y el kilómetro 115, en Amaicha del Valle. Según el reporte del organismo, se registró neblina densa, especialmente entre los kilómetros 75 y 86.
Durante las inspecciones, el personal vial constató la formación de placas de hielo sobre la calzada. Esta condición reduce la adherencia de los neumáticos y dificulta las maniobras de frenado, lo que incrementa el peligro para los conductores.
Recomendaciones
Aunque más tarde se levantó el corte, las autoridades recomiendan que quienes viajen hacia Tafí del Valle o circulen por rutas de montaña deben consultar el estado de los caminos y los pronósticos antes de salir.
Si bien las condiciones de transitabilidad mejoraron y permitieron reabrir el paso vehicular, la condición de tránsito actual exige circular con extrema precaución.
Desde la repartición vial aclararon que se mantendrá un monitoreo continuo sobre el trazado para evaluar de forma constante la evolución de la calzada frente a las variaciones climáticas que puedan registrarse en las próximas horas. Se solicita a los automovilistas respetar las velocidades máximas y mantener la distancia de frenado, informaron.