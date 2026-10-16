En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Por otro lado, las autoridades y personal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) tuvieron que interrumpir ayer el tránsito en un tramo de la ruta provincial 307, entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle, debido a la presencia de nieve, hielo sobre la calzada y escasa visibilidad. El corte, que se realizó desde las 8, fue para reducir los riesgos de accidentes en la zona de alta montaña.