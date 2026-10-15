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El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Ambientalistas recuerdan cómo hace sólo 40 años la gente se bañaba y pescaba en las aguas limpias del principal cauce de la provincia, el río Salí. Mediciones que muestran la degradación.

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
Federico Türpe
Por Federico Türpe 15 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • Ambientalistas alertaron en Tucumán sobre la grave degradación del río Salí, que pasó de ser un balneario público a representar un severo riesgo ambiental por contaminación.
  • Mediciones recientes confirman el deterioro del cauce principal provincial, donde hace apenas cuatro décadas la población solía pescar y bañarse en aguas completamente limpias.
  • La continua polución hídrica exige urgentes políticas de saneamiento estatal para mitigar el peligro ecológico y sanitario que afecta a las comunidades de la cuenca tucumana.
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