El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Resumen para apurados
- Ambientalistas alertaron en Tucumán sobre la grave degradación del río Salí, que pasó de ser un balneario público a representar un severo riesgo ambiental por contaminación.
- Mediciones recientes confirman el deterioro del cauce principal provincial, donde hace apenas cuatro décadas la población solía pescar y bañarse en aguas completamente limpias.
- La continua polución hídrica exige urgentes políticas de saneamiento estatal para mitigar el peligro ecológico y sanitario que afecta a las comunidades de la cuenca tucumana.
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