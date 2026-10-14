La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados
Desde un recibo manuscrito de $6 millones por tarjetas de comida hasta facturas de medicina prepaga y 16 líneas de celulares; el relevamiento sumó pruebas clave a la demanda iniciada por la jueza Ana María Iacono.
Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán revisó los libros contables de la Asociación de Magistrados tras una demanda de la jueza Ana María Iacono por presuntas irregularidades financieras.
- El peritaje detectó recibos informales por $6 millones en comida, medicina prepaga y 16 líneas móviles, en el marco de una intimación judicial para transparentar los gastos.
- El caso profundiza la crisis institucional en el Poder Judicial provincial y la magistrada evalúa ordenar el secuestro formal de toda la documentación contable.
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