Polémica judicial

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados

Desde un recibo manuscrito de $6 millones por tarjetas de comida hasta facturas de medicina prepaga y 16 líneas de celulares; el relevamiento sumó pruebas clave a la demanda iniciada por la jueza Ana María Iacono.

La investigación se lleva adelante en el Palacio de Tribunales.
La investigación se lleva adelante en el Palacio de Tribunales.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 56 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán revisó los libros contables de la Asociación de Magistrados tras una demanda de la jueza Ana María Iacono por presuntas irregularidades financieras.
  • El peritaje detectó recibos informales por $6 millones en comida, medicina prepaga y 16 líneas móviles, en el marco de una intimación judicial para transparentar los gastos.
  • El caso profundiza la crisis institucional en el Poder Judicial provincial y la magistrada evalúa ordenar el secuestro formal de toda la documentación contable.
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