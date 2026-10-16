Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Bienvenidos al banquete

La experiencia "Fuegos" es una de las paradas opcionales para seguir conociendo a los Arizu. Tiene una duración de aproximadamente cuatro horas. Comienza con pequeñas preparaciones a fuego abierto. Entre ellas, los chorizos con especias que elaboran los propios cocineros y las empanadas mendocinas. El chef Pablo del Río cuenta que estas se distinguen de las tucumanas por llevar más cebolla que carne picada, un pequeño toque de pimentón y comino, y mucho orégano. Lo más curioso es que se maridan con un espumante de Luigi Bosca que limpia el paladar, equilibra la salinidad y realza los sabores de los condimentos sin competir con ellos.