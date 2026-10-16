Operaron nuevamente a Daniel Osvaldo para evitar complicaciones en sus pulmones

Resumen para apurados
- El exfutbolista Daniel Osvaldo fue operado nuevamente este fin de semana durante su internación para drenar líquido de sus pulmones y evitar complicaciones respiratorias.
- El cuadro se originó por una caries mal tratada que derivó en un derrame pleural. Esta segunda cirugía complementó una intervención previa donde le habían extraído pus.
- El cuadro evoluciona de forma alentadora: los médicos comenzaron a retirarle los tubos de drenaje mientras continúa internado y bajo monitoreo de cultivos infecciosos.
El estado de salud de Daniel Osvaldo continúa bajo evaluación médica constante. En estos días, el ex futbolista tuvo que ser intervenido quirúrgicamente nuevamente para continuar su tratamiento pulmonar. Los médicos ya lo habían sometido a una primera operación para tratar la infección que se inició como una caries que no recibió el tratamiento adecuado y que derivó en la complicación respiratoria.
El exdelantero de Boca fue nuevamente intervenido para completar un procedimiento que lo salvó de la muerte. Cuando ingresó a la internación, se le extrajo líquido que tenía acumulado en uno de los pulmones. Este fin de semana, Osvaldo quedó nuevamente a merced de los profesionales, que le practicaron un nuevo vaciamiento para eliminar restos que pudieran complicar el cuadro.
Por qué operaron nuevamente a Daniel Osvaldo
La periodista de ESPN y América TV, Luciana Rubinska, informó el motivo por el que Osvaldo fue operado otra vez. “Tenían que drenarlo sí o sí y esta intervención era importante para terminar de sacar todo lo que estaba afectando ese pulmón”, informó la periodista deportiva. También declaró que en la operación anterior habían sacado pus del pulmón.
“La noticia es alentadora, de a poco le van sacando los tubos que tiene conectados al pulmón”, agregó. Por lo pronto, el exdeportista se encuentra con un buen estado de ánimo y acompañado por sus seres más cercanos en su tercera semana de internación. También se siguieron haciendo cultivos de fluidos para constatar la evolución del cuadro infeccioso.
Qué es un derrame pleural
El derrame pleural que sufrió Daniel Osvaldo se originó por una mala curación de una infección por caries que se trasladó al pulmón. Según la Cleveland Clinic, un derrame pleural es una acumulación de líquido alrededor de los pulmones, popularmente llamado agua en los pulmones.
El líquido se acumula entre las capas de la pleura, una membrana delgada de doble capa que recubre el exterior de los pulmones y reviste el interior de la pared torácica. Aunque es normal tener cierta cantidad de líquido en esta región, el derrame pleural produce una acumulación excesiva del mismo que el cuerpo no puede absorber. En sus cantidades habituales, este líquido facilita el movimiento de los pulmones; en cantidades excesivas, ejerce presión sobre el pulmón e impide que se expanda por completo cuando la persona intenta inspirar.
Para tratar el derrame pleural, se debe eliminar el exceso de líquido y evitar que siga produciéndose en grandes cantidades. Como tratamiento, se pueden recetar diuréticos y otros medicamentos para la insuficiencia cardíaca o antibióticos.