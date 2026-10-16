Operaron nuevamente a Daniel Osvaldo para evitar complicaciones en sus pulmones

El líquido se acumula entre las capas de la pleura, una membrana delgada de doble capa que recubre el exterior de los pulmones y reviste el interior de la pared torácica. Aunque es normal tener cierta cantidad de líquido en esta región, el derrame pleural produce una acumulación excesiva del mismo que el cuerpo no puede absorber. En sus cantidades habituales, este líquido facilita el movimiento de los pulmones; en cantidades excesivas, ejerce presión sobre el pulmón e impide que se expanda por completo cuando la persona intenta inspirar.