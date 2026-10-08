Daniel Osvaldo sigue internado: la inesperada causa de la infección que puso en riesgo su vida

Resumen para apurados
- Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intermedia debido a una grave infección pulmonar originada por una caries no tratada a tiempo, según reveló recientemente.
- El exfutbolista demoró la consulta médica creyendo que eran dolores musculares; debió pasar por terapia intensiva, le extrajeron la pieza dental y tenía bajas defensas.
- A la espera de pasar a una habitación común y estudios complementarios, Osvaldo evoluciona favorablemente y decidió dejar de fumar para priorizar su salud.
Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intermedia luego de atravesar un cuadro de salud que llegó a poner en riesgo su vida. El exfutbolista y músico contó que los médicos identificaron el origen de la infección que afectó principalmente su pulmón derecho y explicó cómo avanza su recuperación.
En diálogo con Infobae Al Amanecer, Osvaldo reveló que una caries que no recibió tratamiento a tiempo derivó en una infección que terminó comprometiendo sus pulmones. Durante la internación, los médicos debieron extraerle la pieza dental afectada.
El músico aseguró que actualmente se siente mejor y espera poder dejar la terapia intermedia para continuar su recuperación en una habitación común. Mientras tanto, permanece bajo controles y recibe medicación.
Qué le pasó a Daniel Osvaldo
Osvaldo ingresó al sanatorio por una infección que afectó sus pulmones y que tuvo especial impacto en el pulmón derecho. Debido a la gravedad del cuadro, inicialmente permaneció en terapia intensiva y luego fue trasladado a terapia intermedia.
Según relató, al comienzo creyó que los síntomas podían estar relacionados con dolores musculares. Esa interpretación hizo que demorara la consulta médica hasta que el cuadro se agravó.
Los profesionales que lo atendieron también tuvieron en cuenta su condición física previa y señalaron que la actividad física que realizó durante buena parte de su vida habría contribuido a que su organismo pudiera afrontar mejor la enfermedad.
La caries que desencadenó la infección
Durante su internación, los médicos determinaron que una caries no tratada se había infectado. La pieza dental terminó siendo extraída como parte del tratamiento.
Osvaldo explicó que esa infección estuvo relacionada con el cuadro pulmonar que derivó en su internación. Sin embargo, los médicos continúan realizando estudios y cultivos para determinar si existió algún otro factor que haya contribuido al agravamiento de su estado.
El músico también contó que tenía las defensas bajas cuando atravesó la infección, un elemento que pudo favorecer la evolución del cuadro.
La situación de Osvaldo no significa que una caries necesariamente provoque una infección pulmonar. En su caso se combinaron una infección dental, un estado de defensas bajas y otras condiciones que todavía son evaluadas por el equipo médico.
Daniel Osvaldo dejó de fumar tras la internación
La internación también llevó a Osvaldo a modificar algunos de sus hábitos. Uno de los principales cambios fue abandonar el cigarrillo.
“No estoy fumando desde hace dos semanas”, contó el músico, quien aseguró que también comenzó a dormir mejor y recuperó la capacidad de percibir olores.
Además, fue contundente sobre su decisión de dejar el tabaco: “No pienso fumar nunca más”.
El exfutbolista explicó que el episodio de salud lo llevó a replantearse diferentes aspectos de su vida cotidiana y a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar su salud.
Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo
Actualmente, Daniel Osvaldo permanece en terapia intermedia, donde continúa recibiendo medicación y sometiéndose a controles médicos.
Los profesionales esperan los resultados de distintos estudios y cultivos antes de definir los próximos pasos. También buscan descartar que exista otra causa que haya intervenido en el cuadro infeccioso.
“Por suerte me siento bien y cada día mejor”, aseguró Osvaldo al referirse a su evolución.
El músico espera ser trasladado a una habitación común en los próximos días, aunque esa decisión dependerá de su evolución y de los resultados de los estudios pendientes.