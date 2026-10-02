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La situación económica de Daniel Osvaldo: qué se sabe sobre sus bienes y qué dijo su familia

Ángel de Brito contó en LAM qué información recibió sobre las propiedades del exfutbolista y se refirió a las versiones que comenzaron a circular tras la venta de una vivienda.

La inesperada información sobre Daniel Osvaldo: qué bienes tendría el exfutbolista
La inesperada información sobre Daniel Osvaldo: qué bienes tendría el exfutbolista Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La familia de Daniel Osvaldo desmintió en Buenos Aires una supuesta quiebra económica y aclaró su cuadro médico tras su reciente internación por un derrame pleural.
  • Las dudas surgieron tras la venta de una propiedad y su atención en hospitales públicos sin prepaga, aunque allegados señalan que contaría con diversos departamentos.
  • El exfutbolista permanece en terapia intensiva mientras su entorno exige cautela y respeto mediático ante rumores infundados sobre su patrimonio y su estado de salud.
Resumen generado con IA

En medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo, en las últimas horas también circularon versiones sobre su situación económica. En LAM, Ángel de Brito se refirió a los rumores sobre una supuesta crisis financiera del exfutbolista y brindó algunos datos sobre los bienes que tendría.

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El conductor explicó que la venta de una propiedad había generado especulaciones sobre una posible quiebra, aunque, según la información que recibió, Osvaldo no estaría atravesando una situación de bancarrota. “A muchas le llamó la atención la venta de la casa, y me dicen que él no está en bancarrota”, señaló De Brito durante el programa de América.

Los bienes que tendría Daniel Osvaldo

En medio de los comentarios sobre las finanzas del exfutbolista, De Brito aseguró que recibió información sobre distintas propiedades que tendría Osvaldo. “Me dijeron que tiene ocho departamentos, pero son cosas que habría dicho él ahí en el hospital”, explicó el periodista.

De esta manera, la información sobre el patrimonio de Osvaldo surgió en medio de las versiones que comenzaron a circular luego de conocerse su internación y la venta de una de sus viviendas. Sin embargo, los datos mencionados en el programa no fueron presentados como documentación sobre su patrimonio, sino como información que habría surgido de dichos del propio exjugador.

También llamó la atención que Osvaldo fuera atendido en un hospital público. Sobre este punto, De Brito mencionó los trascendidos acerca de que no tendría una cobertura de medicina prepaga. “Llamó la atención que vaya a un hospital público, puede ir, pero pasó por tres”, afirmó.

El comunicado de la familia de Daniel Osvaldo

Ante la cantidad de versiones que comenzaron a difundirse sobre la situación personal y económica del exfutbolista, su familia emitió un comunicado para aclarar distintos puntos.

Según el mensaje leído por De Brito, Osvaldo no llegó al hospital en una situación de indigencia ni fue internado inicialmente en estado grave. La familia explicó que “ingresó como cualquier persona tras varios días de malestar y falta de apetito”.

Además, sus familiares desmintieron distintas versiones vinculadas con su estado de salud. Entre ellas, negaron que le hayan extirpado parte del pulmón, que presente complicaciones en las piernas o que su cuadro esté relacionado con el consumo de sustancias. El entorno de Osvaldo también desmintió que actualmente esté alquilando una vivienda.

Cómo continúa la salud de Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva debido a un derrame pleural. Su familia destacó la atención médica que está recibiendo y pidió cautela frente a la circulación de versiones que no hayan sido verificadas.

Mientras continúa su recuperación, el entorno del exfutbolista buscó llevar tranquilidad y solicitó respeto ante la difusión de información relacionada tanto con su salud como con su situación personal y económica.

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