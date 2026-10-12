Daniel Osvaldo compartió una foto desde el hospital mientras avanza su recuperación

Resumen para apurados
- Daniel Osvaldo mostró su mejoría desde el Hospital de Esteban Echeverría, donde permanece internado por una grave infección pulmonar que puso en riesgo su vida.
- El cuadro se originó a partir de una caries no tratada que derivó en un derrame pleural. Tras días en terapia intensiva y la extracción dental, pasó a cuidados intermedios.
- El exfutbolista continúa con estudios médicos, postergó sus actividades musicales y anunció que abandonará definitivamente el hábito de fumar para cuidar su salud.
Daniel Osvaldo compartió una imagen desde la habitación del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande, donde permanece internado por una grave infección pulmonar. El exfutbolista y músico apareció recostado en la cama, sonriente y acompañado por su padre, en una nueva señal de su evolución favorable.
En la fotografía, Osvaldo posó junto a Raúl, quien llevaba puesto un buzo de la Roma, el club italiano en el que jugó el exdelantero. “Daddy Romano”, escribió junto a la publicación. Además, el exjugador de Boca Juniors se mantuvo activo en Instagram, donde compartió otras historias durante su internación.
La imagen se conoció después de un cuadro de salud que llegó a poner en riesgo su vida y que requirió su ingreso a terapia intensiva. Tras permanecer bajo cuidados intensivos, Osvaldo pasó a terapia intermedia, donde continúa con controles médicos mientras avanza su recuperación.
Cómo comenzó la infección pulmonar de Daniel Osvaldo
Osvaldo contó que una caries sin tratamiento habría sido el punto de partida de la infección que derivó en su internación. Según relató, la afección dental se complicó y el cuadro terminó afectando principalmente su pulmón derecho.
La gravedad de su estado obligó a los médicos a internarlo en terapia intensiva. Durante su estadía en el hospital, le extrajeron la pieza dental afectada y, posteriormente, comenzó a mostrar una evolución favorable.
El exfutbolista también explicó que tenía las defensas bajas cuando contrajo la infección. Según su relato, los médicos le señalaron que su condición física, producto de sus años como deportista profesional, pudo haber contribuido a que afrontara el cuadro.
Pese a la mejoría, Osvaldo continúa bajo supervisión médica mientras los especialistas realizan controles y estudios para evaluar su evolución y descartar otros factores que pudieran haber influido en la enfermedad.
El comunicado de su familia sobre su estado de salud
Tras la internación, la familia del exjugador publicó un comunicado en sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y aclarar las circunstancias que precedieron al ingreso al hospital.
En el mensaje, explicaron que Osvaldo había sufrido un derrame pleural, una acumulación de líquido en el espacio que rodea los pulmones. También señalaron que durante varios días había experimentado molestias que inicialmente se atribuían a dolores musculares o intercostales.
“Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido”, expresaron sus familiares. Además, desmintieron versiones sobre las condiciones en las que había llegado al centro de salud.
“No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito”, afirmaron.
La reciente fotografía junto a su padre volvió a mostrar al exfutbolista de buen ánimo, mientras continúa con el tratamiento y los controles correspondientes.
Dejó de fumar durante la internación
Antes de ser hospitalizado, Osvaldo mantenía su actividad musical y tenía previsto presentarse el 31 de octubre en Café Berlín junto a su banda. Sin embargo, su estado de salud obligó a poner el foco en la recuperación.
Durante la internación, el exdelantero contó que dejó de fumar. “No estoy fumando desde hace dos semanas”, aseguró. También manifestó su intención de abandonar definitivamente el hábito: “No pienso fumar nunca más”.