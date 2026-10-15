Amaia Montero rompió el silencio y lanzó una respuesta filosa por las críticas a sus looks
La vocalista de La Oreja de Van Gogh recurrió al humor y parafraseó a Joaquín Sabina para frenar los ataques vertidos en redes sobre sus vestidos y su aspecto físico durante la gira "Tantas cosas que contar tour 2026". La artista dejó en claro que mantendrá su estilo personal en los escenarios tras superar años de complejas batallas de salud mental.
Resumen para apurados
- Amaia Montero respondió con ironía en redes a las críticas hacia su vestuario y físico durante la gira de La Oreja de Van Gogh en Zaragoza, defendiendo su estilo personal.
- Citando a Joaquín Sabina, la cantante contestó los cuestionamientos tras volver a la banda y superar años de complejas batallas personales y problemas de salud mental.
- Con entradas agotadas para más de 30 conciertos en 2026, la gira del grupo continuará por Latinoamérica en 2027, consolidando un exitoso regreso comercial de la banda.
Amaia "la reina del pop" Montero volvió a ubicarse en el centro de la escena musical tras responder con firmeza e ironía a la ola de duras críticas recibidas por los estilismos utilizados en los recientes conciertos de La Oreja de Van Gogh. La cantaste vasca, que transita un exitoso regreso a los escenarios en el marco de la gira "Tantas cosas que contar tour 2026", apeló a su fortaleza mental y al sentido del humor para dejar en claro que continuará luciendo las prendas que desee sobre las tablas, haciendo oídos sordos a los ataques en redes sociales.
El vestido de la polémica en Zaragoza y el apoyo en redes
La controversia estalló tras su presentación en las Fiestas del Pilar de Zaragoza, donde la artista lució un ajustado minivestido negro con mangas abullonadas, un gran lazo en la espalda y botines amarillo flúor que, en distintos momentos de la interpretación, dejaron a la vista su ropa interior en idéntico tono. En plataformas digitales, diversos usuarios cuestionaron la elección del vestuario y criticaron a la estilista de la banda, su hermana Idoia Montero, señalando que el diseño no la favorecía e insistiéndole en marcar menos sus curvas.
Lejos de intimidarse, la cantante respondió desde su cuenta oficial de Instagram publicando una imagen recostada en la cama en bata, adaptando un célebre verso del tema '19 días y 500 noches' de Joaquín Sabina: "Siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta". La publicación cosechó un masivo respaldo de sus seguidores y el aplauso público de personalidades de la industria como Sara Carbonero, Paula Echevarría y Jon Kortajarena, quien le dedicó un enfático "Bien por ti".
El contexto de salud y el histórico renacer musical de Amaia Montero
Esta demostración de firmeza adquiere una dimensión especial al considerar el complejo trasfondo personal que atravesó la intérprete en los últimos años. Luego de separarse de la agrupación en 2007 para encarar una prolífica carrera solista en la que vendió más de ocho millones de discos y cosechó galardones como el Grammy Latino y el MTV Europe Music Award, la artista enfrentó batallas personales y severos problemas de salud mental que la mantuvieron alejada de los escenarios.
Su camino de reaparición comenzó en 2024 junto a la cantante Karol G, previo a reincorporarse a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez en octubre de 2024 para conmemorar el 30.º aniversario del grupo. Durante su primer concierto del reencuentro en Bilbao, la guipuzcoana se sinceró sobre aquellos días oscuros: "Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Estaba perdida, completamente perdida, al punto de no reconocerme. Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo muchísimos días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí (...) Con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy".
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Un éxito arrollador que desembarcará en Latinoamérica
Pese a los comentarios negativos sobre sus looks y su apariencia, la gira de reencuentro de la banda se consolidó como un rotundo fenómeno de taquilla. Las entradas para los más de 30 conciertos programados para este 2026 se agotaron en cuestión de minutos desde su anuncio a finales de 2025.
El recorrido del grupo continuará en 2027 con una extensa gira por Latinoamérica y presentaciones en los principales festivales de España, reafirmando la vigencia de la artista y el inquebrantable vínculo con su público frente a cualquier crítica superficial