Amaia Montero rompió el silencio y lanzó una respuesta filosa por las críticas a sus looks

Su camino de reaparición comenzó en 2024 junto a la cantante Karol G, previo a reincorporarse a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez en octubre de 2024 para conmemorar el 30.º aniversario del grupo. Durante su primer concierto del reencuentro en Bilbao, la guipuzcoana se sinceró sobre aquellos días oscuros: "Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Estaba perdida, completamente perdida, al punto de no reconocerme. Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo muchísimos días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí (...) Con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy".