“Me prohibieron la entrada”: el escándalo que sacudió a los Martín Fierro

La primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 terminó envuelta en una fuerte polémica. A las críticas por la organización, los problemas técnicos y algunas decisiones vinculadas con los premios se sumó una denuncia que sacudió al mundo del espectáculo: Pepe Ochoa aseguró que le prohibieron ingresar a la ceremonia y apuntó directamente contra Pilar Smith, periodista y una de las responsables de la organización del evento.