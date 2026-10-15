“Me prohibieron la entrada”: el escándalo que sacudió a los Martín Fierro
El integrante de LAM, que estaba nominado por la cortina musical del programa, denunció que no lo dejaron ingresar a la ceremonia organizada por APTRA. En un fuerte descargo en redes sociales, cuestionó la decisión y aseguró que varios de sus compañeros se solidarizaron con él.
Resumen para apurados
- Pepe Ochoa denunció que le prohibieron el ingreso a los Martín Fierro de la Música 2026 por diferencias de opinión, señalando a la organizadora Pilar Smith.
- El panelista de LAM, nominado por la cortina del ciclo, acusó censura y recibió el apoyo de colegas que se ausentaron; APTRA se desvinculó de la medida.
- El incidente opacó la entrega de galardones, evidenció fricciones en el ambiente mediático y generó cuestionamientos sobre la organización de futuros eventos.
La primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 terminó envuelta en una fuerte polémica. A las críticas por la organización, los problemas técnicos y algunas decisiones vinculadas con los premios se sumó una denuncia que sacudió al mundo del espectáculo: Pepe Ochoa aseguró que le prohibieron ingresar a la ceremonia y apuntó directamente contra Pilar Smith, periodista y una de las responsables de la organización del evento.
El integrante del equipo de LAM, conducido por Ángel de Brito, hizo público su malestar a través de las redes sociales. Según relató, su intención era acompañar a sus compañeros durante una noche en la que el programa estaba vinculado a una de las nominaciones.
Sin embargo, afirmó que no pudo acceder al lugar y cuestionó los motivos de la decisión. Su descargo generó repercusiones entre sus colegas y abrió un nuevo frente de conflicto alrededor de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).
Pepe Ochoa denunció que le prohibieron la entrada a los Martín Fierro
Ochoa comunicó lo sucedido con un mensaje contundente en sus redes sociales. “Hoy me prohibieron entrar a los MF de la música”, escribió al comienzo de su publicación, en la que expresó su indignación por no poder participar de la ceremonia.
En su descargo, el panelista cuestionó que se le negara el acceso a un evento relacionado con el equipo del que forma parte y planteó una contradicción entre esa decisión y los discursos sobre la libertad de prensa.
“Son dos personas que se la pasaron hablando de la libertad de prensa y en este caso eligen PROHIBIRME la entrada a este evento del que formo parte del equipo de LAM”, sostuvo.
Aunque no pudo ingresar, Ochoa aseguró que varios de sus compañeros decidieron solidarizarse con él y optaron por no asistir a la entrega de premios.
El periodista también contó que se comunicó con Luis Ventura, presidente de APTRA, quien habría intentado interceder para que pudiera entrar. Según su versión, Ventura le explicó que la entidad no tenía responsabilidad en lo ocurrido.
El fuerte descargo de Pepe Ochoa contra Pilar Smith
En su publicación, Ochoa cuestionó que una disputa personal pudiera influir en el acceso a una ceremonia vinculada con el ámbito profesional. El panelista consideró que la situación representaba un antecedente preocupante para un evento que reconoce el trabajo de figuras y equipos de la industria del entretenimiento.
“Qué triste que un premio tan importante censure personas por una opinión”, escribió.
El integrante de LAM también apuntó contra Pilar Smith, a quien reprochó no haberse acercado a conversar con él para explicarle la situación.
Su mensaje terminó con una expresión de enojo: “De cuarta y una vergüenza”.
Hasta el momento, en la información difundida sobre el episodio no aparece una explicación detallada de Smith que permita conocer su versión de los hechos. Por eso, la denuncia sobre la prohibición de ingreso y las responsabilidades señaladas por Ochoa corresponden al relato del propio periodista.
La reacción de Ángel de Brito y el equipo de LAM
El episodio también repercutió en el entorno de LAM. La presencia de integrantes del programa estaba relacionada con la nominación de la cortina musical del ciclo, por lo que la ausencia de Ochoa generó malestar entre sus compañeros.
De acuerdo con lo que contó el propio panelista, algunos integrantes del equipo resolvieron no participar de la ceremonia como gesto de solidaridad.
Ángel de Brito también hizo referencia a la situación durante la noche, en medio de la entrega de premios. El conflicto trasladó parte de la atención desde los reconocimientos musicales hacia una disputa que involucró a periodistas que comparten el mismo ámbito laboral.
La polémica dejó planteados interrogantes sobre los criterios utilizados para definir quiénes podían ingresar al evento y sobre las razones que habrían motivado la decisión denunciada por Ochoa.
Martín Fierro de la Música 2026: las otras polémicas de la ceremonia
La denuncia del integrante de LAM no fue el único tema que generó cuestionamientos durante la primera edición de los Martín Fierro de la Música.
La ceremonia también recibió críticas por la cantidad de homenajes, algunos problemas técnicos y el desarrollo de la alfombra roja. Distintos momentos de la transmisión quedaron atravesados por comentarios sobre la organización y el tiempo destinado a las figuras invitadas.
Otro de los puntos que despertó debate fue la elección de Abel Pintos como ganador del Martín Fierro de Oro. María Becerra, que había sido una de las grandes protagonistas de la noche por la cantidad de premios obtenidos, no consiguió la máxima distinción.
El resultado generó comentarios entre los seguidores de ambos artistas y volvió a poner en discusión los criterios de selección de los ganadores.