Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

Déficit habitacional

Cabral mencionó que hay un déficit habitacional en todo el país, y que en Tucumán son necesarias 33.313 viviendas según el Censo. “En el IPV tenemos inscriptos 69.000 tucumanos. Y el Censo no registra alquileres ni personas solas que buscan casas”, dijo, y agregó que también hay un déficit cualitativo de gente que necesita refacciones o ampliaciones. Además, resaltó la decisión que tomó el gobernador Osvaldo Jaldo de reactivar obras que quedaron paralizadas, como el Procrear II. “Estamos haciendo un gran esfuerzo en un momento en que el Gobierno nacional se ha retirado de la obra pública. Hacemos todo lo que se puede con lo que se tiene. Se reactivaron 2.500 viviendas en un año y medio”, expuso.