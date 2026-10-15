Política

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

Cabral se refirió a la iniciativa de la legisladora radical, que lleva entregadas 28 prefabricadas.

El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), Hugo Cabral.
El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), Hugo Cabral.
Martín Soto
Por Martín Soto 15 Octubre 2026

Tomó notoriedad en las últimas semanas que la legisladora radical Raquel Nievas (bloque Trabajando por Tucumán) viene sorteando casas en Concepción desde 2023, cuando accedió a una banca en la Legislatura. Lleva entregadas 28 viviendas prefabricadas desde entonces y afirmó que la iniciativa surgió como una manera de protestar ante el déficit habitacional que hay en la provincia y por la ausencia de nuevas entregas en Concepción durante más de 12 años. “El número de viviendas que se entrega y el presupuesto que maneja el IPV no alcanza para satisfacer las necesidades de los tucumanos”, dijo en una entrevista con LG Play.

La parlamentaria mencionó que el programa contempla viviendas prefabricadas de 36 metros cuadrados, con dos habitaciones, baño instalado y piso de cerámico. Según detalló, su costo final oscila entre $8,5 millones y $10 millones. Para financiarlas, afirmó que reúne aportes de profesionales, docentes, médicos y otros particulares, además de destinar su propio sueldo como parlamentaria. Además, dijo que uno de los requisitos indispensables para participar es contar con un terreno propio.

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El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), Hugo Cabral, fue consultado por LA GACETA respecto a la iniciativa de Nievas. “Me parece bien todo lo que es resolver problemas de viviendas. Todo lo que sea colaborar, bienvenido sea”, dijo. Sin embargo, diferenció lo que realiza la legisladora con lo que hace la Provincia. “Cuando hacemos viviendas también hacemos infraestructura. Se beneficia no sólo al barrio sino al entorno. Las viviendas que hacemos reúnen todos los estándares de seguridad, salubridad y confort”, mencionó. Y añadió: “cuando las vamos a adjudicar no podemos hacerlo a un círculo cerrado de seguidores, sino que hacemos sorteos públicos”.

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Déficit habitacional

Cabral mencionó que hay un déficit habitacional en todo el país, y que en Tucumán son necesarias 33.313 viviendas según el Censo. “En el IPV tenemos inscriptos 69.000 tucumanos. Y el Censo no registra alquileres ni personas solas que buscan casas”, dijo, y agregó que también hay un déficit cualitativo de gente que necesita refacciones o ampliaciones. Además, resaltó la decisión que tomó el gobernador Osvaldo Jaldo de reactivar obras que quedaron paralizadas, como el Procrear II. “Estamos haciendo un gran esfuerzo en un momento en que el Gobierno nacional se ha retirado de la obra pública. Hacemos todo lo que se puede con lo que se tiene. Se reactivaron 2.500 viviendas en un año y medio”, expuso.

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