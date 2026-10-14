Abel Pintos hizo historia: ganó el Martín Fierro de Oro de la Música 2026

Martín Fierro de Oro: Abel Pintos
"Se lo dedico a mi viejo, mi vieja y mis dos hermanos que fueron las primeras personas que creyeron en mi. Dios es música, así que gracias a Dios por este premio", dijo el cantante que se llevó el premio más importante de la noche.
Mejor canción: "Tu misterioso alguien" de Luck Ra y Miranda
Mejor artista femenina: María Becerra
"A este premio se lo dedico a mi familia, sin ellos no sería quien soy hoy, específicamente a mi mamá porque me inculcó la música desde chica. Ella siempre fue mi mejor público. También se lo dedico a todo mi equipo y Nata, mi gran amigo, que agarró la riendas de mi carrera que no es nada fácil. Gracias a mis fans, yo no sería nada sin ustedes", expresó María con su tercer Martín Fierro entre sus manos. La artista, además, recibió una mención especial por su interpretación del Himno Nacional en la final del Mundial 2026.
Mejor artista masculino: Abel Pintos
"En primer lugar, quiero darle las gracias APTRA por pensar y llevar adelante estos premios, darle visibilidad a la música y al arte es maravilloso. También quiero agradecer al equipo de Sony Music, a mi banda, a todo el público de todo el país que siempre nos apoyo. Tambié se lo dedico a Mora, el amor de mi vida, y a mis hijos, tambien a León Gieco y Raúl Lavié que me escucharon desde chico, a Mercedes Sosa que fue mi inspiración y, en especial, a mi suegro y a mi amigo Guillermo", resumió el artista.
Mejor banda de cuarteto: Desakata2 y Euge Quevedo
Mejor álbum: Quimera de María Becerra
"La verdad que Quimera fue un álbum que me salvó porque estuve a nada de tocar el arpa. Reviví como el ave fénix e hice este disco que me sacó del dolor, pude descargar mucho y me enseñó que soy más fuerte de lo que yo pensaba. La música me sacó de lugares oscuros pero, más allá del premio, quiero pedir un aplauso para la organización de estos Martín Fierro de la Música. Gracias por tenernos en cuenta", destacó Becerra.
Mejor artista de rock / alternativo: Charly García
Reconocimiento a la trayectoria: Juanse
Mejor cortina musical de televisión: LAM
Mejor artista de cuarteto: Ulises Bueno
"Quiero agradecerle a la Mona Jiménez, a mi familia, a la gente, a Marcos Farías, que no está entre nosotros pero si no fuese por él yo no estaría acá. Gracias", fueron las breves palabras de Ulises Bueno.
Martín Fierro de Platino: Pimpinela
Mejor banda de música tropical: Ráfaga
"En estos 30 años hemos pasado por muchas situaciones pero formamos una familia con toda la banda. No lo esperábamos pero nos tocó, gracias a todos los que trabajan con nosotros".
Mejor artista pop: Lali Espósito
Trayectoria melódico/pop: Patricia Sosa
Mejor artista DJ: Javier Zúcker
Mejor artista revelación femenina: Candu Domíguez
Emocionada hasta las lágrimas, Candu admitió que no esperaba ganar el Martín Fierro. "No me tenía fe, de corazón muchas gracias".
Mejor banda: Turf
"Es raro que te digan que sos la mejor banda porque en realidad somos una banda pero el reconocimmiento es lindo. Mi agradecimiento es a los argentinos que escucha nuestra música y nos permite hacer lo que amamos", dijo el líder de Turf, Joaquín Levinton y agregó con ironía: "Nunca pensé que iba a decir esto: gracias APTRA".
Mejor artista melódico: Matías Nápoli
Mejor artista de tango: Jorge Vázquez
Premios a la trayectoria: Raúl Lavié
Canción viral para Wanda Nara
Mejor artista de música tropical femenina: Dalila
"Son 30 años laburando en esto y jamás pensé que delante de tantos grosos, iba a estar acá. Quiero dedicarle esto a mi público, a mis dos hijos, que siempre me acompañaron. Gracias Buenos Aires, gracias familia, gracias APTRA", fueron las palabras de la artista santafesina.
Premio a la trayectoria: Palito Ortega
"Siempre es una enorme alegría para los artistas cuando se les da un reconimiento. Antes de salir de casa hoy, miraba la biblioteca donde tengo algunos premios, y la verdad no pude saber cuáles Martín Fierro eran míos, porque mi hijo Sebastián ganó varios y me los dejó en casa. En definitiva, pensaba qué lindo es llegar a un momento de la vida, y hacer una revisión de todo lo que pasó. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para la gente que trabajó conmigo, para mi familia que me sostuvo siempre, para mis amigos y toda la gente que siguió mi carrera desde los 60", expresó el tucumano durante un discurso que repasó su historia musical.
Mejor artista revelación masculina: Luciano Creiner y Valentino Merlo
Leyenda de leyendas: Charly García
Mejor concepto visual: Emanero
Mejor artista folclórico: Soledad Pastorutti
Trayectoria folclórica: El Chaqueño Palavecino
"Es un privilegio esta acá. Vengo un un rincón ninguneado y olvidado, nos podía faltar todo, menos la música. Quiero agradecerles a todos los que colabaron en estos 42 años que llevo en los escenarios. Gracias Dios por llegar a la gente", dijo el artista con el Martín Fierro en sus manos.
Mejor productor/productora: Big One
Mejor artista DJ revelación: Oostil
Mejor artista tropical masculino: Uriel Lozano
"Quiero darle las gracias a Dios, que está siempre en mi corazón, a todo Santa Fe. Aguante la cumbia romántica, la música santafesina", expresó.
Trayectoria musical/tropical: La Mona Jiménez
"Después de haber pasado tantos momentos tristes en mi vida, hace 60 años que estoy en la música. Yo nunca bajé los brazos y esto me da vida para seguir haciendo canciones. Gracias al público, a mis músicos, a mi familia y, en especial, a Juan que hace 52 años me banca en las buenas y en las mala", agradeció el legendario cuartetero.
Mejor artista urbano: L- Gante
"Un honor, encantado. Este momento es muy significativo porque está mi mamá presente y muchos colegas que admiro mucho. La música ha sido salvación, tanto para mi como para mucha gente que pudo salir de todo lo malo. Siempre con respeto y humildad, con eso les va a ir bien en todos lados. Desde el barrio, cumbia 420", agradeció el cantante.
Mejor show en vivo: María Becerra por Quimera Show
"Quiero agradecer a mi gran equipo. Hacer este show 360° en River fue super complejo, y en un punto nos pareció imposible, pero con esfuerzo lo sacamos adelante. Gracias a lo coristas, a mi banda, a mis bailarines, a toda la producción, a todos. Y en especial, gracias a mis fans", expresó María Becerra, la primera ganadora de la noche.
Luis Ventura, presiente de APTRA: "Gracias por la música"
"Veo que hay gente nueva que quiere impulsar nuestra música y nuestra cultura", expresó el presindente de APTRA, Luis Ventura, en la apertura de la ceremonia conducida por Hernán Drago y Edith Hermida. El periodista adelantó, además, que los Martín Fierro también se entregarán en Uruguay. "Gracias por la música", cerró su discurso.
El viaje democrático - 1983/2023
Por primera vez, la música argentina tendrá su propia ceremonia de los premios Martín Fierro. La gala reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones en una noche especial que combinará reconocimientos, homenajes y espectáculos en vivo.
El evento se realizará en el teatro Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. La transmisión podrá seguirse desde todo el país, tanto por televisión como a través de internet.
Impulsada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la primera edición de los Martín Fierro de la Música busca reconocer a figuras destacadas de la escena nacional. La gala no estará dedicada únicamente a la entrega de estatuillas. También habrá homenajes a figuras destacadas y presentaciones musicales en vivo.
Entre los artistas y grupos anunciados para la ceremonia se encuentran Bandana, Los Palmeras, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga y Ángela Leiva, representantes de distintos estilos de la música popular argentina. La producción del evento estará a cargo de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve, mientras que Luis Ventura tendrá a su cargo la dirección institucional.
Con una propuesta que reúne a intérpretes de diferentes géneros y trayectorias, los primeros Premios Martín Fierro de la Música inaugurarán un nuevo espacio de reconocimiento para la industria musical argentina.