Abel Pintos hizo historia: ganó el Martín Fierro de Oro de la Música 2026

Premio a la trayectoria: Palito Ortega

"Siempre es una enorme alegría para los artistas cuando se les da un reconimiento. Antes de salir de casa hoy, miraba la biblioteca donde tengo algunos premios, y la verdad no pude saber cuáles Martín Fierro eran míos, porque mi hijo Sebastián ganó varios y me los dejó en casa. En definitiva, pensaba qué lindo es llegar a un momento de la vida, y hacer una revisión de todo lo que pasó. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para la gente que trabajó conmigo, para mi familia que me sostuvo siempre, para mis amigos y toda la gente que siguió mi carrera desde los 60", expresó el tucumano durante un discurso que repasó su historia musical.