Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Las lluvias seguirán acompañando a Tucumán durante varios días más. Aunque habrá algunas pausas, serán breves y no alcanzarán para poner fin a un período de inestabilidad que, según el observador meteorológico Cristofer Brito, podría prolongarse hasta mediados de la próxima semana. La preocupación ya no pasa solamente por la falta de sol o las temperaturas más bajas de lo habitual para octubre. En distintos sectores del oeste y el norte tucumano, los suelos están cerca de la saturación y comienzan a perder capacidad para absorber nuevas precipitaciones.