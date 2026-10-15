La reacción de María Becerra ante el impactante show de Eugenia "La Muela" Quevedo

La gala de los premios Martín Fierro de la Música vivió uno de sus momentos más convocantes cuando Ángela Leiva invitó al escenario a Eugenia "La Muela" Quevedo para cantar a dueto el éxito "No podrás". La interpretación en versión cuarteto hizo poner de pie a todos los presentes en la ceremonia y desató una ovación unánime. Entre las figuras de la industria congregadas en la velada, la reconocida artista María Becerra presenció la actuación desde las primeras filas y su reacción atónita quedó registrada en un video que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.