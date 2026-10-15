La reacción de María Becerra ante el impactante show de Eugenia "La Muela" Quevedo
Las cantantes Angela Leiva y Eugenia Quevedo hicieron poner de pie a todo el auditorio al interpretar el clásico "No podrás" en versión cuarteto durante la Gala de los Martin Fierro de la Música. Un video filtrado mostró la reacción atónita de María "la Nena de Argentina" Becerra ante el despliegue vocal en vivo.
Resumen para apurados
- María Becerra quedó atónita ante el show en vivo de Ángela Leiva y Eugenia Quevedo en los Martín Fierro de la Música, generando un video viral por su sorpresa.
- Leiva invitó a Quevedo para cantar la versión cuarteto de "No podrás", un dueto grabado hace dos años que aún lidera los rankings y fue aclamado sin autotune.
- La viralización reafirma el auge del cuarteto y la cumbia dentro de la escena musical argentina, logrando el reconocimiento transversal de figuras urbanas.
La gala de los premios Martín Fierro de la Música vivió uno de sus momentos más convocantes cuando Ángela Leiva invitó al escenario a Eugenia "La Muela" Quevedo para cantar a dueto el éxito "No podrás". La interpretación en versión cuarteto hizo poner de pie a todos los presentes en la ceremonia y desató una ovación unánime. Entre las figuras de la industria congregadas en la velada, la reconocida artista María Becerra presenció la actuación desde las primeras filas y su reacción atónita quedó registrada en un video que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.
El show no solo cautivó a los asistentes del evento, sino que reconfirmó el arraigo popular de una colaboración que se mantiene en los primeros puestos de los ránkings semanales desde hace dos años. La fuerza de la interpretación en directo convirtió a este número musical en una de las mayores tendencias de la premiación.
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@cuarteteandoeldoce
La Muela dejando boquiabierta a la Nena de Argentina 😱 🤩 ¡En la gala de los Martín Fierro de la Música @soyeugequevedook se sumó a cantar con Ángela Leiva su clásico "No podrás" y dejaron a todos los presentes de pie aplaudiendo! Entre los impresionados, una tal @mariabecerra... 😮💨♬ sonido original - Cuarteteando ElDoce
Éxito de "No podrás" en versión cuarteto
Antes de iniciar la canción, Ángela Leiva hizo una pausa sobre el escenario para presentar a su colega y destacar el impacto comercial del tema grabado en conjunto. "Y ahora voy a invitar a una amiga. Esta canción que vamos a cantar juntas es una canción que grabamos hace 2 años que sigue estando en los charts de música semanales después de dos años. "No podrás" versión cuarteto con mi amiga Eugenia Quevedo", expresó la cantante ante el auditorio de los Martín Fierro de la Música.
Por su parte, la vocalista de La Banda de Carlitos tomó el micrófono para agradecer el caluroso recibimiento en la ceremonia. "Buenas noches. Cantamos, cantamos juntas. Qué placer estar esta noche con ustedes. Muchas gracias", manifestó Quevedo antes de dar paso al tema musical. Ambas unieron sus potentes voces en una ejecución vocal que cerró con un efusivo aplauso general. "Gracias. Bendición cantar con esta preciosidad. Gracias", remató Leiva al finalizar la actuación.
El video viral de la reacción de María Becerra
El impacto del espectáculo se trasladó a las plataformas digitales cuando se difundieron las imágenes del público presente.La grabación captó a la Nena de Argentina contemplando el show con visible asombro ante la potencia de las intérpretes.
La filtración generó un alcance inmediato en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la reacción de la referente urbana. Las imágenes reafirmaron la admiración que despertó la unión de la cumbia y el cuarteto en las figuras destacadas de la música.
Repercusiones en redes sociales y elogios a las voces en vivo
El clip viral derivó en múltiples comentarios de fanáticos que celebraron la calidad de la presentación. Gran parte de los usuarios coincidió en resaltar la capacidad técnica de ambas cantantes para interpretar una pieza exigente en vivo y sin autotune.
Entre los mensajes destacados en la red social, varios seguidores elogiaron el talento mostrado sobre el escenario calificando a la dupla como "las dos mejores voces femeninas actualmente". De este modo, la noche de los Martín Fierro de la Música no solo dejó una de las postales más comentadas de la entrega de premios, sino que consolidó la vigencia de un clásico tropical que sigue conquistando al público