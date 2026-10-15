“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

El agua, mientras tanto, no sigue esos límites. Para conocer mejor por dónde corre, el municipio hizo un relevamiento con tecnología LiDAR. ¿Cómo funciona? Un avión emite pulsos de láser para medir el terreno; algunos atraviesan la vegetación y llegan hasta el suelo. Bravo lo comparó con “una sábana” que registra toda la superficie, en lugar de medir puntos separados. Según explicó, el relevamiento registra ocho puntos por metro cuadrado y tiene una precisión de cinco centímetros. El mapa ayuda a identificar pendientes, cauces antiguos y zonas bajas. Al analizar esos datos, el equipo encontró una explicación para anegamientos conocidos por los vecinos. Por sectores de las avenidas Siria y Uruguay y de las calles Bolivia y Perú pasaba el arroyo Nueva Esperanza-Tafí. Era una zona baja, pero la ciudad avanzó sobre ese antiguo cauce. “Nosotros mismos nos generamos los problemas”, advirtió. Por eso insistió en que “no es necesario que tengamos una lluvia extraordinaria”: los cambios en el uso del suelo también hacen que llegue más agua y más rápido a los desagües.