Martín Fierro de la Música: a qué hora empieza y dónde ver la ceremonia en vivo

La gala reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones en una jornada que combinará la entrega de estatuillas con presentaciones en vivo y homenajes a figuras destacadas de la industria. La alfombra roja comenzará a las 19, mientras que la ceremonia principal está prevista para las 20.30. El evento podrá seguirse por la pantalla de Elnueve y a través del canal oficial de YouTube de la señal, El Nueve Argentina.