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Martín Fierro de la Música: a qué hora empieza y dónde ver la ceremonia en vivo

La entrega de premios a la música argentina será este miércoles 14 de octubre. María Becerra, Lali Espósito y Tini Stoessel encabezan la lista de candidatos.

Esta noche se entregan los Martín Fierro de la Música
Esta noche se entregan los Martín Fierro de la Música
Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • APTRA celebra este miércoles en Tango Porteño la primera edición de los Martín Fierro de la Música para premiar a los máximos exponentes de la industria argentina.
  • La gala, emitida por Elnueve y YouTube, contará con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida, alfombra roja previa y presentaciones en vivo de diversos géneros.
  • La premiación institucionaliza un espacio exclusivo para reconocer la producción musical nacional, reuniendo a consagradas figuras y nuevos talentos en la escena local.
Resumen generado con IA

La música argentina tendrá su propia noche de premios este miércoles 14 de octubre, con la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se realizará en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.

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La gala reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones en una jornada que combinará la entrega de estatuillas con presentaciones en vivo y homenajes a figuras destacadas de la industria. La alfombra roja comenzará a las 19, mientras que la ceremonia principal está prevista para las 20.30. El evento podrá seguirse por la pantalla de Elnueve y a través del canal oficial de YouTube de la señal, El Nueve Argentina.

Martín Fierro de la Música 2026: dónde y a qué hora ver la ceremonia

La primera edición de los Martín Fierro de la Música se desarrollará este miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. La programación tendrá dos momentos principales: la llegada de los invitados y el desfile por la alfombra roja, desde las 19, y la ceremonia central, prevista para las 20.30.

Quienes quieran seguir el evento desde sus casas podrán hacerlo a través de Elnueve o por el canal oficial de YouTube de la señal, El Nueve Argentina.

Quiénes conducirán los Martín Fierro de la Música 2026

La conducción de la ceremonia principal estará a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, quienes acompañarán el desarrollo de esta primera edición dedicada exclusivamente a la música.

En tanto, la transmisión de la alfombra roja contará con Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo, encargados de recibir a los invitados y mostrar los detalles de la previa.

Qué artistas actuarán en los Martín Fierro de la Música

La programación incluirá presentaciones musicales de reconocidos artistas y grupos de distintos géneros. Entre los nombres confirmados se encuentran Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

La selección combina pop, cuarteto, cumbia y música tropical, con propuestas dirigidas a públicos diversos y representantes de diferentes generaciones. Las actuaciones serán uno de los momentos centrales de la noche, junto con la entrega de los reconocimientos a los protagonistas de la industria musical argentina.

Homenajes y encuentros entre generaciones

Además de los premios y los shows, la primera edición de los Martín Fierro de la Música incluirá homenajes a figuras destacadas por su trayectoria profesional. La organización también anticipó un espacio de encuentro entre intérpretes de distintas generaciones, una de las propuestas previstas para esta ceremonia inaugural.

Con esta gala, APTRA suma una entrega dedicada específicamente al ámbito musical, en una noche que reunirá reconocimientos, actuaciones en vivo y homenajes a referentes de la escena argentina.

  • Mejor Canción

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien

  • Mejor Álbum

María Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — Cuando el demonio llama

  • Mejor Colaboración

Lauta, Amigo de Artista y Q'Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout

Turf y Lali — Loco un poco

  • Mejor Artista Femenina

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

  • Mejor Artista Masculino

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

  • Mejor Grupo/Banda

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

  • Mejor Artista Pop

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

  • Mejor Artista Rock/Alternativo

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

  • Mejor Artista Urbano

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

  • Mejor Artista Folclórico

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

  • Mejor Artista de Cuarteto

Ulises Bueno

Simón Aguirre

  • Mejor Grupo/Banda Tropical

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K'onga

Q'Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

  • Mejor Artista Tropical Masculino

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

  • Mejor Artista Tropical Femenina

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

  • Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

La K'onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q'Lokura — Q'Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo

  • Mejor Artista Revelación Masculino

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

  • Mejor Artista Revelación Femenina

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

  • Mejor Productor/a Musical

BZRP

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

  • Mejor Concepto Visual

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

  • Mejor Artista de Tango

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

  • Mejor Cortina Musical de TV

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

  • Mejor Música de Comerciales/Jingles

Molto

Kanji

Rinde 2 — Luck Ra

  • Mejor Artista de Música Infantil

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

  • Mejor Artista DJ

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

  • Mejor Artista DJ Revelación

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

  • Mejor Manager Artístico

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fígoli

Héctor Cavallero

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