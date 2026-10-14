Martín Fierro de la Música: a qué hora empieza y dónde ver la ceremonia en vivo

Resumen para apurados
- APTRA celebra este miércoles en Tango Porteño la primera edición de los Martín Fierro de la Música para premiar a los máximos exponentes de la industria argentina.
- La gala, emitida por Elnueve y YouTube, contará con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida, alfombra roja previa y presentaciones en vivo de diversos géneros.
- La premiación institucionaliza un espacio exclusivo para reconocer la producción musical nacional, reuniendo a consagradas figuras y nuevos talentos en la escena local.
La música argentina tendrá su propia noche de premios este miércoles 14 de octubre, con la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se realizará en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.
La gala reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones en una jornada que combinará la entrega de estatuillas con presentaciones en vivo y homenajes a figuras destacadas de la industria. La alfombra roja comenzará a las 19, mientras que la ceremonia principal está prevista para las 20.30. El evento podrá seguirse por la pantalla de Elnueve y a través del canal oficial de YouTube de la señal, El Nueve Argentina.
Martín Fierro de la Música 2026: dónde y a qué hora ver la ceremonia
La primera edición de los Martín Fierro de la Música se desarrollará este miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. La programación tendrá dos momentos principales: la llegada de los invitados y el desfile por la alfombra roja, desde las 19, y la ceremonia central, prevista para las 20.30.
Quienes quieran seguir el evento desde sus casas podrán hacerlo a través de Elnueve o por el canal oficial de YouTube de la señal, El Nueve Argentina.
Quiénes conducirán los Martín Fierro de la Música 2026
La conducción de la ceremonia principal estará a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, quienes acompañarán el desarrollo de esta primera edición dedicada exclusivamente a la música.
En tanto, la transmisión de la alfombra roja contará con Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo, encargados de recibir a los invitados y mostrar los detalles de la previa.
Qué artistas actuarán en los Martín Fierro de la Música
La programación incluirá presentaciones musicales de reconocidos artistas y grupos de distintos géneros. Entre los nombres confirmados se encuentran Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.
La selección combina pop, cuarteto, cumbia y música tropical, con propuestas dirigidas a públicos diversos y representantes de diferentes generaciones. Las actuaciones serán uno de los momentos centrales de la noche, junto con la entrega de los reconocimientos a los protagonistas de la industria musical argentina.
Homenajes y encuentros entre generaciones
Además de los premios y los shows, la primera edición de los Martín Fierro de la Música incluirá homenajes a figuras destacadas por su trayectoria profesional. La organización también anticipó un espacio de encuentro entre intérpretes de distintas generaciones, una de las propuestas previstas para esta ceremonia inaugural.
Con esta gala, APTRA suma una entrega dedicada específicamente al ámbito musical, en una noche que reunirá reconocimientos, actuaciones en vivo y homenajes a referentes de la escena argentina.
- Mejor Canción
María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien
- Mejor Álbum
María Becerra — Quimera
Cazzu — Latinaje
Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
Lali — Cuando el demonio llama
- Mejor Colaboración
Lauta, Amigo de Artista y Q'Lokura — Puñaladas
Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix
Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa
Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout
Turf y Lali — Loco un poco
- Mejor Artista Femenina
Ángela Leiva
Tini
Lali
Cazzu
Natalie Pérez
Marilina Bertoldi
- Mejor Artista Masculino
Dante Spinetta
Coti Sorokin
Milo J
Axel
Abel Pintos
Emanero
Dillom
- Mejor Grupo/Banda
Divididos
Los Pericos
Turf
Airbag
El Mató a un Policía Motorizado
Tan Biónica
Los Piojos
- Mejor Artista Pop
Lali
Emilia
Tiago PZK
María Becerra
Zoe Gotusso
Yami Safdie
Ángela Torres
- Mejor Artista Rock/Alternativo
El Plan de la Mariposa
Fito Páez
Los Piojos
Charly García
Andrés Calamaro
Marilina Bertoldi
- Mejor Artista Urbano
Trueno
J Rei
Duki
L-Gante
Nicki Nicole
Milo J
- Mejor Artista Folclórico
Abel Pintos
Luciano Pereyra
Los Nocheros
Destino San Javier
Coki Ramírez
Maggie Cullen
Jorge Rojas
- Mejor Artista de Cuarteto
Ulises Bueno
Simón Aguirre
- Mejor Grupo/Banda Tropical
Los Totora
La T y La M
Ráfaga
La K'onga
Q'Lokura
La Delio Valdez
Banda XXI
- Mejor Artista Tropical Masculino
Uriel Lozano
El Polaco
Ulises Bueno
Daniel Agostini
Nico Mattioli
- Mejor Artista Tropical Femenina
Dalila
Karina
Eugenia Quevedo
- Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
La K'onga — Cuartetour
Lali — Lali Tour 2025
Airbag — El Club de la Pelea
Tini — Futttura
Q'Lokura — Q'Lokura en vivo
Emanero — Emanero Tour 2025
Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo
- Mejor Artista Revelación Masculino
Lázaro Caballero
Max Carra
Roze
Ramma
Joaco Burgos
Camionero
Luciano Creiner
Valentino Merlo
- Mejor Artista Revelación Femenina
Valentina Márquez
Juana Rozas
143Leti
Mery Granados
Valentina Olguín
Candu Domínguez
- Mejor Productor/a Musical
BZRP
Nico Cotton
Big One
Evlay
Tatool
Tote
Oscar Mediavilla
- Mejor Concepto Visual
Lali
Tini
Emanero
Cazzu
Dillom
Ca7riel y Paco Amoroso
- Mejor Artista de Tango
Caro Minella
Jorge Amicone
Jorge Vázquez
Los Reyes del Tango
- Mejor Cortina Musical de TV
LAM
Gran Hermano
Telenueve Noticiero
- Mejor Música de Comerciales/Jingles
Molto
Kanji
Rinde 2 — Luck Ra
- Mejor Artista de Música Infantil
Plim Plim
Margarita
Pau Pau
Topa
El Reino Infantil
- Mejor Artista DJ
Sol Ortega
Hernán Cattaneo
Mariano Mellino
Victoria Engel
Carlos Alfonsín
Javier Zuker
- Mejor Artista DJ Revelación
Victoria Why Not
Discip
Ana Helder
Jay De Lys
Eze Ramires
- Mejor Manager Artístico
Pocho Rocca
Artes Group
Natanael Real
Daniel Grinbank
Ana Poluyan
Maxi El Brother
Alberto Miguel
Marcelo Fígoli
Héctor Cavallero