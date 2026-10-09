Cómo pasar tus listas de reproducción de un servicio de streaming a otro sin perder tu música

Elegir cambiar de suscripción de una plataforma de streaming a otra puede tener un condicionante de mayor peso que poco tiene que ver con el precio de la tarifa mensual: el de recomponer todas las playlists que elaboramos luego de horas de escucha, búsquedas exhaustivas y consultas a quienes descubrimos que tienen buen gusto musical. Después de tanto esfuerzo, parece difícil reconstruir esa arquitectura minuciosa, pero lo cierto es que las aplicaciones ya contemplan este indeseado proceso.