Cómo pasar tus listas de reproducción de un servicio de streaming a otro sin perder tu música
Cambiar de plataforma de streaming ya no significa empezar de cero. Conocé los pasos sencillos para migrar tus canciones y colecciones favoritas entre Spotify, Apple Music, YouTube Music y otros servicios sin esfuerzo.
Resumen para apurados
- Los usuarios pueden transferir sus listas de reproducción entre plataformas de streaming como Spotify para no perder su música al cambiar de suscripción.
- El traspaso se logra mediante funciones nativas en Spotify o a través de gestores web como Soundiiz, que permiten sincronizar bibliotecas entre distintas apps.
- Esta interoperabilidad elimina la barrera de perder canciones al cambiar de servicio, impulsando mayor libertad de elección y competencia en el sector.
Elegir cambiar de suscripción de una plataforma de streaming a otra puede tener un condicionante de mayor peso que poco tiene que ver con el precio de la tarifa mensual: el de recomponer todas las playlists que elaboramos luego de horas de escucha, búsquedas exhaustivas y consultas a quienes descubrimos que tienen buen gusto musical. Después de tanto esfuerzo, parece difícil reconstruir esa arquitectura minuciosa, pero lo cierto es que las aplicaciones ya contemplan este indeseado proceso.
Afortunadamente, hoy en día trasladar tu repertorio entre plataformas como Spotify, YouTube Music, Apple Music, Tidal, Deezer o Amazon Music es un procedimiento sumamente accesible. Una sencilla guía te puede ayudar a importar y exportar tus selecciones paso a paso.
Cómo importar una lista de reproducción a Spotify
Si deseas traer tus canciones desde otra herramienta hacia Spotify, la propia app cuenta con funciones nativas para facilitarlo:
1. Abrí Spotify, dirígete a la sección "Tu biblioteca", desplaza la interfaz hasta el final y selecciona la opción "Importar tu música".
2. Se desplegará una ventana explicativa con los detalles del proceso. Presiona el botón "Get Started" (Comenzar) para continuar.
3. Verás una lista con las aplicaciones más comunes (YouTube Music, Amazon Music, Apple Music, Deezer). Si la tuya no aparece en menú, puedes utilizar el buscador integrado. Al seleccionar el origen, el sistema te solicitará iniciar sesión en el perfil correspondiente para vincularlo.
Opciones alternativas: También puedes importar archivos almacenados en la memoria interna de tu dispositivo, pegar enlaces (URL) alojados en la nube, o escribir los títulos para que Spotify los busque directamente en su catálogo.
4. Una vez completada la migración, la lista aparecerá en tu biblioteca conservando su nombre original.
Cómo exportar tus playlists desde Spotify hacia otra plataforma
Si tu intención es mover tus canciones de Spotify hacia un nuevo ecosistema, deberás recurrir a gestores externos especializados como Soundiiz, una herramienta de terceros diseñada para sincronizar colecciones musicales.Esta plataforma ofrece una versión gratuita que permite exportar o trasladar listas de hasta 200 canciones. Para colecciones de mayor tamaño, su plan Premium tiene un valor de 3,25 euros al mes.
Pasos para exportar:
1. Ingresa al sitio web de Soundiiz e inicia sesión con tu usuario de Google, Facebook, Apple o Spotify. En el menú lateral izquierdo, presiona el botón "Transferir" (o selecciona la opción equivalente en la pantalla principal).
2. En la casilla "Origen", selecciona Spotify e inicia sesión para conceder los permisos de lectura. En el apartado "Destino", elige el nuevo servicio al que deseas migrar tu música y otorga los accesos requeridos.
3. Una vez vinculadas ambas plataformas, el panel mostrará todo el contenido de tu biblioteca. Selecciona o desmarca las listas de reproducción que quieras pasar.
4. Haz clic en "Iniciar transferencia2. El proceso demorará solo unos segundos según la cantidad de temas seleccionados.