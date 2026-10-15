Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este jueves 15 de octubre en Tucumán una jornada fresca y con lluvias intermitentes, registrando una máxima de 16 °C por la persistente inestabilidad climática.
- El día inició con 96% de humedad, lloviznas y 13,9 °C. Se prevén vientos del sur de hasta 22 km/h y una probabilidad de precipitaciones matutinas de hasta el 70%.
- El ambiente fresco se mantendrá durante el fin de semana, mientras que a partir del lunes comenzará un gradual ascenso térmico con máximas que alcanzarán los 24 °C.
El tiempo en Tucumán continuará fresco e inestable este jueves 15 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Miguel de Tucumán tendrá una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C, con lluvias durante distintos momentos del día y elevada humedad.
A las primeras horas de la mañana, el termómetro marcaba 13,9 °C, con cielo nublado y lluvia débil. La humedad alcanzaba el 96%, mientras que el viento soplaba del noroeste a 6 kilómetros por hora.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante este jueves
Durante la mañana se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 14 °C y el viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con dirección predominante del sur.
Por la tarde se prevén lluvias aisladas y una temperatura cercana a los 16 °C. La probabilidad de precipitaciones disminuirá a un rango de entre el 10% y el 40%, al igual que la intensidad del viento.
Durante la noche podrían registrarse lloviznas, con una temperatura estimada de 14 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%, mientras que el viento rotará hacia el noroeste.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante los próximos días
El pronóstico del SMN anticipa un viernes con temperaturas de entre 12 °C y 18 °C. Para el sábado se espera una mínima de 13 °C y una máxima de 16 °C, mientras que el domingo el termómetro oscilará entre los 13 °C y los 17 °C.
El lunes comenzará un ascenso de las temperaturas, con una máxima prevista de 23 °C. Para el martes se esperan valores de entre 14 °C y 24 °C, y el miércoles la máxima rondará los 23 °C.
Así, Tucumán tendrá un jueves fresco y lluvioso, con una mejora gradual de las temperaturas prevista para el comienzo de la próxima semana.