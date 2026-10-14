SociedadActualidad

"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania

Los tucumanos Mercedes Melián de Caram, Ernesto Caram (h), Matías Zermoglio y Gonzalo Brito integraron una misión humanitaria de la Fundación del Convento Santa Clara, que encabeza sor Lucía Caram. Melián contó cómo fue entregar ambulancias en la frontera ucraniana.

EMOCIÓN. Melián de Caram contó cómo se llevó a cabo la entrega de los vehículos a los oficiales ucranianos.
EMOCIÓN. Melián de Caram contó cómo se llevó a cabo la entrega de los vehículos a los oficiales ucranianos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La tucumana Mercedes Melián regresó el lunes a Barcelona tras viajar a Ucrania para entregar ambulancias y donaciones humanitarias a soldados en el marco de la guerra con Rusia.
  • Integró una caravana de la Fundación Convento Santa Clara que recorrió 3.000 km por Europa; se trata de la acción humanitaria número 48 organizada por la monja sor Lucía Caram.
  • Melián advirtió que la guerra sigue activa y pidió sostener la solidaridad internacional, dado que los vehículos donados suelen ser destruidos en el frente al cabo de un mes.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas RusiaBarcelonaTucumánUcraniaRusia invade Ucrania
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón
1

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro
3

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura
4

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Ranking notas premium
Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
1

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones
3

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen
4

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
5

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Más Noticias
Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Falleció Rolo Díaz, un referente del vino en los Valles Calchaquíes

Falleció "Rolo" Díaz, un referente del vino en los Valles Calchaquíes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

El SMN mantiene la alertas amarilla por el frente frío y anticipa fuertes tormentas en varias provincias

El SMN mantiene la alertas amarilla por el frente frío y anticipa fuertes tormentas en varias provincias

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Los fundamentalistas del peronismo tucumano

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Arquitectas piensan ciudades con perspectiva de género

Arquitectas piensan ciudades con perspectiva de género

Comentarios