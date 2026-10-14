"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania
Los tucumanos Mercedes Melián de Caram, Ernesto Caram (h), Matías Zermoglio y Gonzalo Brito integraron una misión humanitaria de la Fundación del Convento Santa Clara, que encabeza sor Lucía Caram. Melián contó cómo fue entregar ambulancias en la frontera ucraniana.
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Resumen para apurados
- La tucumana Mercedes Melián regresó el lunes a Barcelona tras viajar a Ucrania para entregar ambulancias y donaciones humanitarias a soldados en el marco de la guerra con Rusia.
- Integró una caravana de la Fundación Convento Santa Clara que recorrió 3.000 km por Europa; se trata de la acción humanitaria número 48 organizada por la monja sor Lucía Caram.
- Melián advirtió que la guerra sigue activa y pidió sostener la solidaridad internacional, dado que los vehículos donados suelen ser destruidos en el frente al cabo de un mes.
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