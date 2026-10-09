Apego ansioso: cómo reconocerlo y cuatro puntos para una conducta más sana

Resumen para apurados
- Especialistas en psicología explican cómo identificar el apego ansioso y plantean pautas para transformar la dependencia emocional en conductas más sanas.
- El patrón suele originarse en la infancia y se manifiesta en la adultez con miedo constante al abandono, celos y una necesidad recurrente de validación externa.
- Reconocer estos signos y fomentar la introspección permitirá tolerar mejor las distancias afectivas y construir vínculos más equilibrados y autónomos a futuro.
El apego está vinculado a una cercanía y cierta sensación de bienestar. No ocurre solo entre parejas, sino que sucede también con amigos, espacios, trabajos y hasta mascotas. Los especialistas señalan que no es nocivo, siempre que no se transforme en dependencia emocional. En este caso, se habla de un apego ansioso que modifica conductas y genera problemas en los vínculos o para la propia persona.
Existen diferentes tipos de apego, todos con diferentes patrones de comportamiento. El psicólogo español Javier Wilhelm señala como característica de las personas que lo padecen el necesitar que les recuerden constantemente que las quieren. "Si no tienen respuestas cuando envían mensajes, lo viven como una amenaza y generan inseguridad, celos o reclamos”, ejemplifica.
Cómo reconocer el apego ansioso
El psicólogo John Bowlby desarrolló la teoría del apego ansioso. Sostiene que nuestras primeras experiencias vinculares influyen en el modo en que nos relacionamos durante el resto de nuestra vida. Por ello, la infancia es una etapa crucial para nuestras aptitudes sociales.
Según la psicóloga Marina Mammoliti, en la adultez el apego ansioso se manifiesta como una necesidad urgente de seguridad afectiva e hipersensibilidad a señales de distanciamiento. Como consecuencia, se dan reacciones intensas ante cualquier cambio en la relación. El apego ansioso lleva a hacer un análisis constante de las emociones del otro para confirmar que nada se modificó.
Se caracteriza por el miedo constante al rechazo o al abandono, la necesidad frecuente de validación emocional, la alta sensibilidad a gestos ambiguos que tienden a asociarse como señales emocionales negativas, la dificultad para confiar en los demás, comportamientos de protesta como la insistencia o los celos, e idealización excesiva de la pareja.
"Reconocer estas características te permitirá comenzar un camino hacia relaciones más sanas”, destaca Mammoliti.
Cómo modificar la conducta de apego ansioso
Un artículo de la periodista especializada en psicología, Roxana Ibáñez Machado, publicado en la revista Clara, señala cuatro puntos para construir una conducta más saludable.
Hacerse preguntas. Cuestionar actividades o sensaciones: ¿qué función cumple una persona o espacio en nuestra vida? ¿qué me aporta que no me daría otro similar? ¿por qué lo necesito conmigo?
Diferenciar entre necesidad y dependencia. El objetivo de este análisis es no cambiar el patrón de conducta ni someter las emociones propias a la conducta del otro. En definitiva, evitar perder autonomía.
Aprender a tolerar. Se trata de releer las ausencias o respuestas ambiguas sin imprimirles una carga negativa o fatalista. Las distancias no significan rechazo.
Mirar hacia adentro. Resulta útil preguntarse por qué es tan difícil estar solo con uno mismo, sin la compañía de otro. La propuesta es no centrar el análisis en el otro, sino en los pensamientos y sentimientos propios.