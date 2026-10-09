Apego ansioso: cómo reconocerlo y cuatro puntos para una conducta más sana

El apego está vinculado a una cercanía y cierta sensación de bienestar. No ocurre solo entre parejas, sino que sucede también con amigos, espacios, trabajos y hasta mascotas. Los especialistas señalan que no es nocivo, siempre que no se transforme en dependencia emocional. En este caso, se habla de un apego ansioso que modifica conductas y genera problemas en los vínculos o para la propia persona.