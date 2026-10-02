¿Cómo saber si mi hijo pequeño atraviesa un problema de salud mental? Las señales de alerta en preescolares
Aunque se asocia la crisis de salud mental con los adolescentes, los problemas emocionales también afectan a preescolares. La presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, Sol Forgas, explicó por qué en niños no siempre se habla de depresión y cuáles son las señales de alerta.
Resumen para apurados
- La titular del Colegio de Psicólogos de Tucumán advirtió que la falta de juego y el aislamiento son señales de alerta de salud mental en niños preescolares.
- El malestar infantil suele invisibilizarse y se agrava por la sobreexposición a pantallas digitales, las cuales desplazan actividades clave para el desarrollo cognitivo.
- Identificar estos síntomas tempranamente y recurrir a las líneas públicas de asistencia evitará cuadros más complejos durante el crecimiento y desarrollo emocional.
Los problemas de salud mental no se limitan a la adolescencia y la juventud. Durante la infancia, incluso en la edad preescolar, también pueden aparecer manifestaciones de malestar que requieren atención. Las dificultades para vincularse con otros niños y la ausencia de juego son algunas de las señales que Sol Forgas, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, propone observar.
“Los padecimientos de salud mental no son privativos de la adolescencia ni de la juventud”, advirtió Sol Forgas, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán. En las infancias y la edad preescolar también pueden manifestarse problemas que van más allá de un mero estado de ánimo, y las señales pueden ser propias de este sector que está conociendo cómo moverse en el mundo.
Las señales invisibles durante la infancia
Forgas advirtió que la infancia tiene manifestaciones que se vinculan a diversos padecimientos, aunque con cierta complejidad que quizás sea difícil de catalogar. “No sé si en términos de depresión, pero por ahí podemos notar que hay niños que no establecen lazo con otros o que tienen algunas dificultades para vincularse con sus pares”, explicó la titular de la entidad como una de las pautas de alerta.
Una de las características y etapas primordiales de la niñez es el juego, como una acción fundamental que estimula su desarrollo integral, su aprendizaje, sus emociones y sus habilidades sociales. Cuando esta actividad esencial deja de advertirse en los más pequeños, las alertas deberían elevarse. “Hay niños que no juegan. No pensando en términos de un diagnóstico, pero sí en algunas cuestiones que nos podrían llegar a llamar la atención en la infancia. Un niño que no juega sí nos tiene que llamar la atención”, completó Forgas.
El impacto del exceso de pantallas en el desarrollo infantil
La presencia de las tecnologías digitales es otra de las dimensiones que la psicóloga propone analizar. Para describir su alcance, el informe “Kids Online Argentina 2025”, elaborado por UNICEF y UNESCO, aporta datos sobre chicos de 9 a 17 años escolarizados en localidades urbanas de 50.000 habitantes o más. El relevamiento no incluye a niños en edad preescolar.
Dentro de la población estudiada, el 96% cuenta con acceso a internet en el hogar. Además, el dispositivo más utilizado es el celular: el 88% lo usa todos o casi todos los días para conectarse.
Desde UNICEF advirtieron que para que un menor pueda controlar el uso de la tecnología necesita que ciertas áreas de su cerebro estén desarrolladas, algo que hasta los 6 años no sucede. Mientras un niño está frente a la pantalla no realiza otras actividades fundamentales para su desarrollo como el contacto con sus pares, el vínculo con la naturaleza, la exploración, los tiempos de espera y hasta el aburrimiento. De acuerdo con el informe del organismo, está comprobado que el exceso de dispositivos tiene efectos negativos que van desde la baja atención hasta una menor empatía.
Nuevos síntomas y la digitalización de la vida cotidiana
“No podemos restarle valor al avance de la tecnología y a cómo la vida digital ha ido ocupando un lugar”, señaló Forgas sobre la particularidad de este escenario en el que el tiempo de exposición a pantallas forma parte de la estructura crítica. “Niños y niñas que están mucho tiempo frente a las pantallas, adultos que también están mucho tiempo frente a las pantallas”, advirtió.
La profesional señaló que el uso abusivo de las tecnologías en las diversas etapas de la vida compone uno de los eslabones de las problemáticas acuciantes de la salud mental. Los entornos digitales y el mundo virtual tienen un efecto material en la vida real. “Es una condición más contemporánea, la digitalización de la vida, que sí genera nuevos síntomas”, concluyó.
Dónde pedir ayuda
Pedir ayuda puede comenzar con una llamada o una consulta cerca de casa. En Tucumán, la línea 135 atiende urgencias y realiza derivaciones, mientras que el 0800-122-1555 brinda orientación con psicólogos las 24 horas. También se puede acudir a los CAPS y policlínicas o al Servicio Ambulatorio de Adicciones del Hospital Avellaneda, que atiende de lunes a viernes, de 7 a 19. La red provincial incluye hospitales de segundo nivel para desintoxicación aguda, los equipos comunitarios “Nuevo Amanecer”, los hospitales Obarrio y del Carmen para cuadros agudos y los centros Las Moritas, en Las Talitas, y Cetria, en Aguilares, para rehabilitación.