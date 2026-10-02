¿Cómo saber si mi hijo pequeño atraviesa un problema de salud mental? Las señales de alerta en preescolares

Desde UNICEF advirtieron que para que un menor pueda controlar el uso de la tecnología necesita que ciertas áreas de su cerebro estén desarrolladas, algo que hasta los 6 años no sucede. Mientras un niño está frente a la pantalla no realiza otras actividades fundamentales para su desarrollo como el contacto con sus pares, el vínculo con la naturaleza, la exploración, los tiempos de espera y hasta el aburrimiento. De acuerdo con el informe del organismo, está comprobado que el exceso de dispositivos tiene efectos negativos que van desde la baja atención hasta una menor empatía.