Mapa de la Salud Mental en Tucumán: los datos que encendieron las alarmas en la provincia
Un análisis profundo sobre el crecimiento de las muertes autoinfligidas en la provincia: el desglose por municipios, el impacto de los entornos digitales y la creciente demanda de contención telefónica.
Resumen para apurados
- En Tucumán, los suicidios crecieron un 13,3% en 2025 al sumar 227 casos, alertando a las autoridades por superar la media nacional debido a una grave crisis de salud mental.
- La tasa provincial casi se duplicó desde 2016, afectando en un 80% a varones jóvenes e impulsando una suba récord en los pedidos de auxilio a la línea de asistencia telefónica 135.
- Especialistas advierten sobre el impacto de las pantallas, adicciones y apuestas online, exigiendo reforzar la red asistencial pública para frenar esta problemática crítica.
Tanto a nivel nacional como provincial, la salud mental se convirtió en una preocupación colectiva. Entre los factores que los especialistas proponen analizar se encuentran el uso de tecnologías digitales, la exigencia de un máximo rendimiento y las dificultades de acceso a la atención. En Tucumán, los registros permiten observar dos aspectos de este escenario: la evolución de los suicidios y el crecimiento de la demanda de asistencia.
El aumento de las muertes por suicidio debe analizarse en un contexto complejo, atravesado por problemas socioeconómicos y exigencias de rendimiento, según advierten los especialistas. Tucumán no es ajena a esta realidad: de acuerdo con el informe del Observatorio de Política Criminal -basado en datos del Ministerio de Seguridad-, la provincia registró 227 muertes por suicidio en 2025, con una tasa de 13,5 casos por cada 100.000 habitantes. Este indicador ubica al distrito en el 6.º lugar a nivel nacional, superando la media argentina de 11,8 y representando un incremento del 13,3% respecto a 2024.
La serie histórica de los suicidios en Tucumán
La serie histórica del período 2016-2025, detallada en el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal, muestra un aumento de las muertes por suicidio. En 2016 se contabilizaron 115 casos, con una tasa de 7,9 por cada 100.000 habitantes. En 2025 se registraron 227, con una tasa de 13,5. La cantidad de muertes casi se duplicó durante ese período.
El desglose territorial de 2025 también muestra diferencias entre los departamentos. Capital registró una tasa de 16,4, seguida por Monteros (16,0) y Tafí Viejo (15,4). Chicligasta (14,6), Simoca (14,0) y Tafí del Valle (13,6) también se ubicaron por encima de la media nacional. Juan Bautista Alberdi, en cambio, registró una tasa de 3,0. Todos estos valores expresan casos por cada 100.000 habitantes. A la par, los informes técnicos revelan un trasfondo clínico determinante: cerca del 90% de los jóvenes fallecidos por suicidio presentaba un diagnóstico psiquiátrico previo, con cuadros de depresión, autismo, psicosis o TDAH.
En cuanto a las edades, los especialistas señalan que la mayor concentración de muertes por suicidio ocurre entre personas de 20 a 34 años, mientras que las tasas más elevadas de intentos se registran entre los 15 y los 24. Estas referencias deben distinguirse de los datos específicos del mapa provincial. Sol Forgas, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, también propuso analizar las diferencias por género y prestar atención a lo que ocurre entre los varones jóvenes. Ocho de cada 10 víctimas son varones (el 80% del total). “Hay que pensar y detenerse a revisar qué está pasando con los varones, con los jóvenes”, señaló.
Los pedidos de ayuda en las redes asistenciales
La evolución de las llamadas a la Línea 135 permite observar parte de la demanda de asistencia inmediata en la provincia. El servicio, que opera bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública tucumano, registró un crecimiento de las consultas: en 2022 recibía entre 100 y 160 llamadas mensuales; en 2024 el promedio ascendió a 700. Durante 2025 se recibieron, en promedio, 30 comunicaciones diarias. En mayo y junio de 2026 se registraron 1.329 y 1.359 llamados, respectivamente. La cifra de junio equivale a unos 45 llamados diarios, un 50% más que el promedio diario informado para 2025.
El servicio funciona las 24 horas y cuenta con psicólogos que brindan orientación ante crisis de salud mental y situaciones de riesgo suicida. La atención se articula con la Dirección de Emergencias y la red de ambulancias.
En el plano asistencial de las infancias y adolescencias, el Servicio de Sistemas de Salud Mental Infanto Juvenil (SESMI) -único dispositivo público especializado en la provincia- opera como termómetro de la demanda clínica. Su equipo interdisciplinario mantiene en tratamiento activo a más de 300 niños y adolescentes que atraviesan cuadros de neurodesarrollo, trastornos severos de la conducta y situaciones de riesgo. No obstante, la red sanitaria general enfrenta la dificultad de consolidar métricas totales respecto a las consultas ambulatorias en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o la disponibilidad de camas específicas de internación para agudos en los hospitales provinciales.
El consumo de sustancias y el impacto de las pantallas
Por otro lado, la problemática del consumo de sustancias a temprana edad suma capas de complejidad al malestar juvenil. De acuerdo con el Séptimo Estudio Nacional de SEDRONAR, el 68,7% de los estudiantes secundarios de Tucumán había consumido alcohol alguna vez en la vida, situando la edad media de inicio a los 13 años. Los profesionales leen estas conductas -junto a la irrupción de violencia y armas en establecimientos educativos- no como hechos aislados, sino como síntomas sociales agudos: fallas en el procesamiento simbólico del sufrimiento, ausencia de adultos referentes y situaciones de acoso entre pares que derivan en pasajes al acto.
El escenario contemporáneo suma variables ligadas a la hiperconectividad digital y el consumo de pantallas. En Argentina, el promedio diario de conexión alcanza las 8 horas y 44 minutos, de las cuales hasta 4 horas y media se destinan a redes sociales. En los colegios tucumanos, este fenómeno se manifiesta en problemas continuos de atención y la propagación de apuestas online durante las horas de clase o recreos. Este marco de sobreestimulación genera dependencia dopaminérgica, alteraciones en la regulación emocional y severas fallas en el descanso. Según estudios del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA que se realizan desde el 2020, apenas un 22,29% de la población duerme de manera óptima, mientras que casi un 60% padece dificultades para conciliar o sostener el sueño, un indicador estrechamente vinculado con el piso mínimo de bienestar general.
Dónde pedir ayuda
Pedir ayuda puede comenzar con una llamada o una consulta cerca de casa. En Tucumán, la línea 135 atiende urgencias y realiza derivaciones, mientras que el 0800-122-1555 brinda orientación con psicólogos las 24 horas. También se puede acudir a los CAPS y policlínicas o al Servicio Ambulatorio de Adicciones del Hospital Avellaneda, que atiende de lunes a viernes, de 7 a 19. La red provincial incluye hospitales de segundo nivel para desintoxicación aguda, los equipos comunitarios “Nuevo Amanecer”, los hospitales Obarrio y del Carmen para cuadros agudos y los centros Las Moritas, en Las Talitas, y Cetria, en Aguilares, para rehabilitación.