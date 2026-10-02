Mapa de la Salud Mental en Tucumán: los datos que encendieron las alarmas en la provincia

El escenario contemporáneo suma variables ligadas a la hiperconectividad digital y el consumo de pantallas. En Argentina, el promedio diario de conexión alcanza las 8 horas y 44 minutos, de las cuales hasta 4 horas y media se destinan a redes sociales. En los colegios tucumanos, este fenómeno se manifiesta en problemas continuos de atención y la propagación de apuestas online durante las horas de clase o recreos. Este marco de sobreestimulación genera dependencia dopaminérgica, alteraciones en la regulación emocional y severas fallas en el descanso. Según estudios del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA que se realizan desde el 2020, apenas un 22,29% de la población duerme de manera óptima, mientras que casi un 60% padece dificultades para conciliar o sostener el sueño, un indicador estrechamente vinculado con el piso mínimo de bienestar general.