Éxito, esfuerzo y frustración: cómo impactan los discursos de productividad en la salud mental

La construcción del futuro y la trampa de la frustración

“Hay una pregunta que nos tenemos que hacer todos y todas en general: ¿cómo estamos construyendo una idea de futuro?”, planteó la titular de la entidad. Para la docente de la UNT, la posibilidad de imaginar un futuro influye en cómo se atraviesa el presente: la expectativa de realizar algo más adelante puede ayudar a sostenerse en los momentos difíciles. “Lo que nos hace pasar esos momentos de tristeza es que hay algo que yo voy a motorizar, voy a hacer, me voy a lanzar, que va a relanzar de nuevo alguna apuesta por el porvenir”, explicó. Desde su perspectiva, la falta de recursos y la desigualdad pueden dificultar la concreción de esos proyectos.