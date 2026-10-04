Elecciones en Brasil, EN VIVO: Bolsonaro se impone en primera vuelta pero habrá balotaje

Confirmado: hay segunda vuelta en Brasil
Con el 98,48% escrutado, se confirmó oficialmente que Flavio Bolsonaro y Lula da Silva irán a balotaje. La fecha elegida para la segunda vuelta será el domingo 25 de octubre.
Bolsonaro tiene 47,23% de los sufragios frente al 44,93% para Lula. La diferencia se achicó de los 10 a los 2,3 puntos tras el conteo en los estados del noreste.
Lula continúa recortando, pero Bolsonaro gana por 4%
Con el 90,61% escrutado, Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio con un 48,02% (51.644.220 millones de votos) de los votos, mientras que el actual presidente lo sigue con el 44,01% (47.331.040).
El partido de Flávio Bolsonaro rompe una marca histórica en la Cámara de Diputados y suma una exprimera dama
El Partido Liberal (PL) protagonizó una jornada electoral histórica en Brasil: Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato rompieron el récord de votos para un candidato a diputado federal, mientras que Michelle Bolsonaro y Bia Kicis obtuvieron las dos bancas del Senado en disputa por el Distrito Federal, consolidando el avance del partido en las dos cámaras del Congreso.
Ferreira, candidato por Minas Gerais, alcanzó 2.504.745 votos con el 64,03% de las urnas escrutadas, mientras que Pavanato, por San Pablo, llegó a 2.563.976 sufragios con el 76% del escrutinio. De esta manera, ambos superaron la marca que hasta ahora pertenecía al exdiputado Eduardo Bolsonaro (PL), quien había obtenido 1,8 millones de votos en las elecciones de 2018.
En el Distrito Federal, Michelle Bolsonaro fue la candidata más votada para el Senado, con el 29,05% de los sufragios, más de 930.000 votos. Para la ex primera dama se trata de su primera candidatura a un cargo electivo.
Más de 30 millones de brasileños no fueron a votar
A falta de conocer el 7% restante de las elecciones, un dato llamativo sobre estos comicios es el 21% del electorado que decidió no presentarse a votar.
Aliado de Bolsonaro es reelegido como gobernador del estado São Paulo por amplia mayoría
El gobernador del estado brasileño de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un aliado del candidato Flávio Bolsonaro, fue reelegido por una amplia mayoría ante el aspirante Fernando Haddad, hombre de confianza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El político derechista se impuso con el 62,8 % de los votos en la primera vuelta de los comicios regionales, frente al 36,2 % del candidato progresista, con el 90 % escrutado, y no necesitará disputar una ronda de desempate.
Lula continúa recortando, pero Bolsonaro gana por casi 5%
Con casi el 90% escrutado, ninguno supera el 50% y todo se encamina al balotaje
Ya con más de 100 millones de votos validados, Flavio Bolsonaro sigue primero con 50.883.782 votos, mientras Lula da Silva cuenta con 46.362.352 votos.
Lula da Silva ganó en Buenos Aires por un amplio margen
El actual presidente brasilero recibió el 66,06% del total de la votación efectuada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que se traduce en 3.507 votos escrutados.
El juez federal que condenó a Lula por corrupción se convertiría en gobernador
El juez federal de Brasil Sergio Moro fue el gran motor de la investigación que llevó a prisión por corrupción (caso Lava Jato) a Lula Da Silva, a Marcelo Odebrecht y a otros doce empresarios. Ahora, se encuentra a un paso de ser gobernador del estado de Paraná, en el sur del país.
Más del 60% escrutado
Flavio Bolsonaro suma 49,58% de los votos en las elecciones en Brasil; Lula, 42,25%, con el 64,8% de los sufragios contados
Así, el actual presidente, que busca su cuarto mandato, logró achicar un poco la diferencia para meterse en la segunda vuelta.
Con más de la mitad de las mesas escrutadas, Lula recorto brevemente la diferencia
Con el 64,81% escrutado, Lula recortó la diferencia ante su rival, aunque la distancia sigue siendo amplia. Flávio Bolsonaro lleva la delantera con el 49,58% (37.566.895 millones de votos), frente a un 42,25% (32.007.853).
Más del 40% de los votos escrutados
Con el 41% de los votos escrutados, Bolsonaro sigue por encima de los 50 puntos, mientras que Lula sigue en el 41%. Son casi nueve puntos de ventaja para el senador por Río de Janeiro e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
La elección a gobernadores
Para la elección de gobernadores, el candidato de Bolsonaro, Douglas Ruas gana para el distrito de Río de Janeiro con el 50% de los votos. En tanto, en San Pablo arrasa Tarcísio de Freitas, exministro de Infraestructura de Jair Bolsonaro y gobernador de ese estado desde 2023.
Un hombre fue detenido frente a la Embajada de Brasil en Buenos Aires
La polarización por las elecciones presidenciales de Brasil también tuvo su expresión en Buenos Aires, donde seguidores de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron cruces verbales e insultos en las inmediaciones de la embajada brasileña. La jornada registró una fuerte presencia de votantes y largas filas frente a la sede diplomática.
El episodio de mayor tensión ocurrió cuando un ciudadano brasileño fue detenido mientras esperaba para votar. Según testimonios recogidos en el lugar, el hombre intentó defender a un vendedor ambulante al que se habían acercado agentes policiales, situación que derivó en un altercado frente a otros electores.
La detención generó revuelo entre las personas que aguardaban en la fila, algunas de las cuales registraron el momento con sus teléfonos e intentaron impedir que los agentes trasladaran al hombre. Funcionarios de la embajada brasileña intervinieron ante la situación, entre ellos el cónsul general de Brasil en Buenos Aires, Raymundo Magno, quien señaló a Folha de S.Paulo que el ciudadano permanecía detenido por desacato.
32% escrutado
Con el 32% de los votos escrutados, Bolsonaro mantiene la ventaja de 9 puntos por sobre Lula.
La esposa de Jair Bolsonaro se convierte en senadora
Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro -preso por intento de golpe de Estado en 2022- fue elegida senadora por el Distrito Federal y ocupará un cargo electivo por primera vez.
Hay un 20% de abstención entre los votantes brasileños
De los más de 37 millones de votantes registrados a este punto, casi 8 millones no se presentaron a votar.
Ya hay más de 25 millones de votos registrados y Bolsonaro sigue en cabeza
Según datos oficiales, de los casi 160 millones de brasileños habilitados para votar, ya fueron contabilizados unos 26.212.644.
Por el momento, con el 17,22% de las mesas escrutadas. Bolsonaro suma 10.180.435 (51,22%) y Lula da Silva cuenta con 8.080.760 (40,66%). La diferencia es de 2.099.675 votos.
Dilma Rousseff fue insultada al votar en Belo Horizonte
La expresidenta de Brasil fue abucheada y recibió insultos este domingo al acudir a votar en Belo Horizonte, en la primera vuelta de las elecciones generales, en un episodio que provocó un breve forcejeo entre opositores y simpatizantes de la dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).
Rousseff, de 78 años y actual presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, llegó al Colegio Santa Marcelina, en la región de Pampulha, donde fue recibida inicialmente con muestras de apoyo. Poco después, varios electores comenzaron a abuchearla y a proferir insultos, mientras simpatizantes del PT respondieron con cánticos en su defensa.
Bolsonaro toma la delantera
Los primeros resultados muestran una tendencia en favor de Flávio Bolsonaro. Con el 10,92% escrutado, el candidato opositor lidera el escrutinio con un 51,09% de los votos, mientras que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo sigue con el 40,67%.
Cómo tiene que resultar la elección en Brasil para que haya ballottage
En estos comicios presidenciales, donde la reelección de Lula da Silva que busca su cuarto mandato, está prácticamente polarizada con la candidatura del senador liberal Flavio Bolsonaro, todo parece apuntar a que habrá segunda vuelta electoral y para ello ningún candidato debe alcanzar la mayoría absoluta de los votos válidos.
En ese marco, si un candidato supera el 50% de los votos válidos a su favor, gana la presidencia de manera directa, pero si ningún postulante logra superar ese porcentaje, se convoca automáticamente a un ballottage en Brasil ya está previsto para el domingo 25 de octubre.
Resultados en vivo de las elecciones en Brasil: quién gana las presidenciales 2026
Con el 6% de los votos escrutados, estos son los resultados de las elecciones para presidente en Brasil 2026:
Flávio Bolsonaro (Partido Liberal): 50,64%
Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores-PT): 40,97%
Augusto Cury (Adelante): 3,02%
Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático): 2,35%
Renan Santos (Movimiento Missão): 2,35%
Lo que tenés que saber
La jornada de elecciones en Brasil llegó a su fin y, luego del cierre de los comicios, se conocieron primeras estimaciones que apuntan a una diferencia más ajustada de lo esperado, ya que la distancia entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro sería de dos o tres puntos.
Las cifras preliminares, que aún requieren el conteo definitivo y la validación por parte del tribunal electoral brasileño, muestran un escenario competitivo, diferente al que algunas encuestas habían anticipado.
Brasil elige presidente, con Lula y Flavio Bolsonaro como principales candidatos
En este contexto, ambos equipos de campaña permanecen atentos a los datos oficiales y a posibles impugnaciones o reclamos ante la autoridad electoral. Además, la polarización política en Brasil hace que cada voto y cada acta cobren mayor relevancia en el escrutinio definitivo.
De confirmarse una diferencia tan estrecha, el proceso posterior podría incluir pedidos de revisión y un conteo más detallado en distritos decisivos, lo que podría demorar la confirmación del ganador. Mientras tanto, la comunidad internacional y los mercados observan con cautela el desenlace, ante la posibilidad de incertidumbre política en la región.
Cerca del mediodía, Lula destacó, luego de emitir su voto, que Brasil define, este domingo, "un proyecto de país entre la democracia y el atraso".
Estados Unidos mira las elecciones en Brasil atento a su puja con China
Por otra parte, desestimó las encuestas previas frente al posible resultado de las elecciones y aseguró que "los desafíos estructurales" brasileños necesitan de tiempo a largo plazo
Asimismo, indicó que el resultado, sea cual fuere, "deberá ser respetado" y que será válido "cuando se abran las urnas".
Desde Argentina, viajaron legisladores del ámbito kirchnerista, como el senador nacional Eduardo 'Wado' de Pedro y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, que se encuentran presentes en el búnker oficialista.