Elecciones en Brasil, EN VIVO: Bolsonaro se impone en primera vuelta pero habrá balotaje

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El partido de Flávio Bolsonaro rompe una marca histórica en la Cámara de Diputados y suma una exprimera dama

El Partido Liberal (PL) protagonizó una jornada electoral histórica en Brasil: Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato rompieron el récord de votos para un candidato a diputado federal, mientras que Michelle Bolsonaro y Bia Kicis obtuvieron las dos bancas del Senado en disputa por el Distrito Federal, consolidando el avance del partido en las dos cámaras del Congreso.

Ferreira, candidato por Minas Gerais, alcanzó 2.504.745 votos con el 64,03% de las urnas escrutadas, mientras que Pavanato, por San Pablo, llegó a 2.563.976 sufragios con el 76% del escrutinio. De esta manera, ambos superaron la marca que hasta ahora pertenecía al exdiputado Eduardo Bolsonaro (PL), quien había obtenido 1,8 millones de votos en las elecciones de 2018.

En el Distrito Federal, Michelle Bolsonaro fue la candidata más votada para el Senado, con el 29,05% de los sufragios, más de 930.000 votos. Para la ex primera dama se trata de su primera candidatura a un cargo electivo.