Opinión› PUNTO DE VISTA El tablero brasileño y la reconfiguración del mapa regional María José Mazzocato - Analista internacional Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL SUFRAGIO. Flávio Bolsonaro sale de la estación de voto, en Río de Janeiro. Hace 1 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaFlavio Bolsonaro Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Lula vs. Flávio Bolsonaro: qué dicen las encuestas a seis días de las elecciones presidenciales en Brasil ¿Cuándo será la segunda vuelta en Brasil entre Bolsonaro y Lula? Qué dijo Javier Milei de los resultados de las elecciones de Brasil 2026 Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se tiran con todo antes de primera vuelta Comicios en Brasil: Flávio Bolsonaro, un presidenciable a la sombra de su padre Lo más popular Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas El “inventor” de un deporte y de una industria La increíble vida de Guillermo Vilas Sabato en LA GACETA Literaria Ranking notas premium De Yerba Buena para Jaldo-Acevedo, un “amontonamiento” y ¿un partido con Manzur? Jaldo, Manzur, Catalán, Campero y otros: ¿a quiénes favorece y perjudica la fragmentación? La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido Los riesgos de una polarización (encima temprana) La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado