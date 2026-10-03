El tiempo en Tucumán: máxima de 26°C para este sábado y alerta por tormentas aisladas

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este sábado en Tucumán una máxima de 26°C con tormentas aisladas hacia la tarde y noche, debido al ingreso de inestabilidad climática tras días frescos.
- La jornada inició con 13°C de mínima, neblina y 94% de humedad, marcando un repunte térmico temporario tras sucesivos días con registros bajos en la provincia.
- La inestabilidad persistirá el domingo y lunes con lluvias y descenso térmico hasta los 19°C, antes de una mejora en las condiciones prevista para el martes.
Luego de varias jornadas frescas, la temperatura volverá a subir en Tucumán, pero la inestabilidad continuará presente durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una máxima de 26°C para este sábado, con tormentas aisladas durante la tarde y la noche.
La jornada comenzó con una mínima de 13°C, cielo con algo de neblina, una humedad del 94%, viento a 10 km/h y una visibilidad de 9 kilómetros.
Hacia el mediodía, se espera que la temperatura ascienda hasta alcanzar los 26°C. Durante la noche, en tanto, el termómetro descendería hasta los 21°C.
Cómo seguirá el tiempo el domingo
El informe del SMN prevé para el domingo un nuevo descenso de la temperatura. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a los 21°C, con precipitaciones durante todo el día.
El panorama se mantendría lluvioso durante el inicio de la próxima semana.
Lluvias y descenso de temperatura
El agua volvería a hacerse presente el lunes, con lluvias aisladas durante toda la jornada. Para ese día se espera una mínima de 14°C y una máxima de 19°C.
El martes, en cambio, el termómetro subiría nuevamente hasta los 26°C. El cielo se presentaría mayormente nublado y no se esperan precipitaciones.