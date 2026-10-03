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Karina y Rodrigo Tapari se presentarán en la Gran Fiesta de la Ciudad

El Hipódromo del parque 9 de Julio recibirá a artístas consagrados de la música popular nacional.

EMPODERADA. Karina La Princesita será la responsable de cerrar la Gran Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo.
EMPODERADA. Karina La Princesita será la responsable de cerrar la Gran Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo.
Hace 5 Hs

Todos los años, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán conmemora su cumpleaños el 29 de septiembre, pero en esta oportunidad lo celebrará días después. La Gran Fiesta de la Ciudad 2026 tendrá lugar esta tarde en el Hipódromo del parque 9 de Julio (avenida Irineo Leguizamo al 800), con un despliegue musical de distintos géneros populares, que tendrá como figuras estelares a Karina La Princesita y a Rodrigo Tapari.

A diferencia de otras oportunidades, esta vez el evento será con acceso pago. Las entradas generales tienen un valor de $10.000 y se deben adquirir únicamente de manera anticipada a través del portal web entradas.smt.gob.ar. No se venderán entradas en las puertas, que se abrirán a las 16, por lo que se recomienda realizar la compra con anticipación. Los menores de 12 años no abonan y podrán acceder sin ticket. Las personas con discapacidad también ingresarán de forma gratuita presentando el Carnet Único de Discapacidad vigente y DNI (si corresponde, se incluye a un acompañante si el certificado lo especifica).

Karina y Rodrigo Tapari llegarán a la Gran Fiesta de la Ciudad: cómo sacar entradas

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En el predio se instalarán food trucks con variadas opciones gastronómicas, habrá actividades sorpresa y estarán los stands de las ferias gastronómicas, de emprendedores y de artesanos. El público no podrá ingresar con heladeras de mano ni conservadoras; sillas plegables o reposeras; alimentos y bebidas; bengalas o artículos de pirotecnia; elementos punzocortantes; termo y mate ni botellas personales.

Los participantes

La grilla artística combina referentes de la música nacional con músicos y ballets locales, acompañados por DJs en vivo en una cartelera que concluirá pasada la medianoche. La apertura será con el Dj Gonzalo Apadula (volverá en distintos momentos, ent otros artistas y mientas se reacomoda el escenario), y luego seguirán Braian Alexis Villagra y Solana Ávila.

A las 18.25, el Ballet El Arriero abrirá un bloque folclórico del que participarán además Adriana Tula y los Hermanos Olmos. Los Leones se presentarán a las 20, seguidos por Tawa para que después vuelva la cumbia con La Wai Fai y llegue Rock & Lobos.

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Desde las 22.35 está programado el show de Tapari, minetras que a las 23.50 se anuncia a Karina, para un cierre a puro ritmo.

La capital recordará así el traslado de la ciudad desde su emplazamiento original en Ibatín hasta el sitio actual de La Toma, que tuvo lugar en 1685, luego de 120 años en el primer destino. Como la fecha coincidió con el día de San Miguel Arcángel, fue declarado el santo patrón de la ciudad.

Ferias gratuitas

Por fuera de esta convocatoria, la Municipalidad habilitará las ferias populares gratuitas en distintas plazas de la capital en los parques El Provincial (avenida Roca y Chacabuco) y Avellaneda (avenida Mate de Luna y Asunción), y en Manantial Sur, barrio 2.500 Viviendas (avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón).

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