Karina y Rodrigo Tapari se presentarán en la Gran Fiesta de la Ciudad

A diferencia de otras oportunidades, esta vez el evento será con acceso pago. Las entradas generales tienen un valor de $10.000 y se deben adquirir únicamente de manera anticipada a través del portal web entradas.smt.gob.ar. No se venderán entradas en las puertas, que se abrirán a las 16, por lo que se recomienda realizar la compra con anticipación. Los menores de 12 años no abonan y podrán acceder sin ticket. Las personas con discapacidad también ingresarán de forma gratuita presentando el Carnet Único de Discapacidad vigente y DNI (si corresponde, se incluye a un acompañante si el certificado lo especifica).