Alerta amarilla: 13 provincias tendrán vientos, lluvias, tormentas y nevadas este viernes

Alerta meteorológica en el NOA

En la región noroeste son dos las provincias bajo alerta. El aviso rige para el sudeste de Catamarca y para toda la provincia de La Rioja, en ambos casos por vientos intensos. En el área cordillerana, podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. En el resto del territorio, tendrían una intensidad menor, de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora.