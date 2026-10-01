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Alerta amarilla: 13 provincias tendrán vientos, lluvias, tormentas y nevadas este viernes

El NOA, Cuyo, el centro del país y la Patagonia deberán prestar atención a las condiciones meteorológicas

Alerta amarilla: 13 provincias tendrán vientos, lluvias, tormentas y nevadas este viernes
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta amarilla para este viernes en 13 provincias argentinas ante la llegada de intensos vientos, Zonda, lluvias, nevadas y tormentas.
  • El fenómeno afectará al NOA, Cuyo, la región pampeana y la Patagonia, registrando ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas de hasta 40 centímetros en la cordillera.
  • Las condiciones adversas persistirán el sábado en el centro, NEA y la Patagonia, obligando a mantener precauciones viales y preventivas en las zonas afectadas.
Resumen generado con IA

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay 13 provincias del país que vivirán fuertes fenómenos meteorológicos esta semana. Partes de la región noroeste, Cuyo, el centro-pampeano y la Patagonia deberán prestar atención a las condiciones climáticas de este viernes, porque están previstas alertas meteorológicas amarillas por vientos, Zonda, lluvias y tormentas.

Alerta amarilla: tormentas fuertes y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

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Para el sábado otras regiones del país serán afectadas por fenómenos meteorológicos intensos. El NOA está bajo alerta amarilla por vientos; el NEA y el centro del país, por tormentas; y parte de la Patagonia, por nevadas en las zonas cordilleranas y por lluvias en la región más austral.

Alerta meteorológica en el NOA

En la región noroeste son dos las provincias bajo alerta. El aviso rige para el sudeste de Catamarca y para toda la provincia de La Rioja, en ambos casos por vientos intensos. En el área cordillerana, podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. En el resto del territorio, tendrían una intensidad menor, de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora.

Mientras que en Catamarca la alerta rige solamente para la tarde, en La Rioja estará activa desde las primeras horas de la mañana, según el Sistema de Alerta Temprana.

Alerta meteorológica en Cuyo

La mitad oeste de San Juan se encuentra bajo alertas meteorológicas por diferentes fenómenos. En la zona de la cordillera, la mitad norte tendrá vientos fuertes y, en la mitad sur, se sumarán las nevadas con un acumulado de entre 20 y 40 centímetros.

Hacia el centro de la provincia rige una alerta por viento Zonda. El episodio se dará durante la tarde del viernes y llegará a registrar velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Lluvias fuertes y viento Zonda: el fenómeno que mantiene en alerta a varias provincias

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Toda la provincia de Mendoza está bajo advertencia. En la cordillera habrá nevadas por la mañana y la tarde con una acumulación de hasta 40 centímetros. Por la tarde habrá vientos intensos. El resto de la provincia se dividirá entre regiones con vientos fuertes y viento Zonda.

En San Luis, además de vientos intensos, habrá tormentas en la zona sur.

Alerta amarilla en la Patagonia

El noroeste de Neuquén tiene prevista una alerta para el viernes a la tarde por vientos. El sudoeste espera lluvias desde la mañana hasta la noche con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros.

El oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut están bajo alerta por lluvia desde la mañana hasta la noche. Se prevén valores acumulados similares a los de Neuquén. En algunas regiones habrá nevadas intensas. La mitad este de Río Negro también espera tormentas durante la tarde y la noche. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

Alerta amarilla en el centro del país

Córdoba tiene prevista una alerta amarilla por vientos en el oeste de la provincia desde la tarde hasta la noche. En el caso de las tormentas, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

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La Pampa espera tormentas por la tarde con valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros. Los mismos valores se esperan para el oeste y sudoeste de Buenos Aires, pero para la noche del viernes.

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