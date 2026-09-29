Alerta amarilla por tormentas en el NOA: qué zonas de Tucumán y el resto de la región enfrentan graves riesgos

El alcance del temporal en Tucumán

En Tucumán, el fenómeno afectará a casi la totalidad del territorio, donde los únicos puntos no alcanzados por el fenómeno extremo comprenden las franjas limítrofes de los Valles de Tafí del Valle y Santa María. El resto de la provincia —que incluye a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las áreas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo— se enfrentará a las inclemencias que, al igual que en las anteriores provincias, presentarán granizo, ráfagas intensas superiores a los 60 km/h, frecuente actividad eléctrica y valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm. Sin embargo, en el territorio provincial las tormentas se concentrarán únicamente durante la tarde.