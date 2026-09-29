Alerta amarilla por tormentas en el NOA: qué zonas de Tucumán y el resto de la región enfrentan graves riesgos
Tras las afectaciones por el temporal del lunes, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la advertencia amarilla para casi todo el territorio tucumano, así como otras provincias de la región NOA.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes un alerta amarilla para Tucumán, Salta y Jujuy ante tormentas severas originadas por un frente inestable en el NOA.
- La advertencia se renovó tras el temporal del lunes en Tucumán, donde cayeron intensas lluvias y granizo que anegaron calles e interrumpieron el tránsito en pocos minutos.
- Se prevén ráfagas mayores a 60 km/h y hasta 40 mm de agua, por lo que el SMN instó a la población a resguardarse y asegurar objetos para evitar riesgos de accidentes.
Tucumán se encuentra nuevamente bajo alerta amarilla por temporales este martes de 2026, luego de una jornada en que las marcas ya generaron estragos en la provincia. Tras el temporal de este lunes que comenzó alrededor de las 16 horas, diferentes localidades se enfrentaron a la caída de granizo, así como anegamientos y calles intransitables en diferentes sectores en tan solo unos minutos. Los modelos del Servicio Meteorológico Nacional parecen advertir un panorama similar, con lluvias abundantes, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de importante velocidad que afectarán a parte del Noroeste Argentino (NOA).
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN señaló que la región del Noroeste Argentino se encuentra entre los sectores alcanzados por las adversidades climáticas que hoy afectarán también a la región del NEA y el centro del país. Aunque con un pronóstico menos alarmante que en otras regiones, los modelos de la entidad climática advierten importante caída de agua, ráfagas, granizo y actividad eléctrica en Jujuy, Salta y Tucumán.
Qué pasará en Jujuy y Salta
En la jurisdicción de Jujuy, la alerta amarilla se desplegará sobre la franja este, abarcando las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, el sector de menor altitud de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara. De acuerdo con el aviso oficial, el fenómeno se instalará a partir de las 13 y se mantendrá hasta el término de la jornada, cerca de la medianoche. La franja registrará precipitaciones aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo, ráfagas intensas superiores a los 60 km/h, frecuente actividad eléctrica y valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm.
Este mismo cuadro meteorológico afectará al suelo salteño, específicamente en las regiones de Pre Puna y Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria; además de General José de San Martín, Rivadavia, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, junto a la región montañosa de Cafayate. Las complicaciones climáticas comenzarán durante la tarde y persistirán hasta la noche.
El alcance del temporal en Tucumán
En Tucumán, el fenómeno afectará a casi la totalidad del territorio, donde los únicos puntos no alcanzados por el fenómeno extremo comprenden las franjas limítrofes de los Valles de Tafí del Valle y Santa María. El resto de la provincia —que incluye a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las áreas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo— se enfrentará a las inclemencias que, al igual que en las anteriores provincias, presentarán granizo, ráfagas intensas superiores a los 60 km/h, frecuente actividad eléctrica y valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm. Sin embargo, en el territorio provincial las tormentas se concentrarán únicamente durante la tarde.
Recomendaciones del SMN
Ante el severo pronóstico y las condiciones de riesgo que afectan a la región, el SMN proporcionó algunas recomendaciones.
Alerta Amarillo:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.