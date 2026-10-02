“Súper” Niño 2026: el fenómeno climático alcanzará su fase más crítica en octubre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un 100% de probabilidad de que la fase cálida del evento ENOS se mantenga con una intensidad "muy fuerte", con desvíos térmicos históricos en el océano Pacífico que alcanzan hasta los +3.5 °C.
Resumen para apurados
- En septiembre de 2026, el SMN confirmó que El Niño alcanzará su fase crítica en octubre en el Pacífico, con intensidad récord por anomalías térmicas de hasta +3.5 °C.
- El calentamiento del agua marina se consolidó hasta los 200 metros de profundidad durante agosto, aportando una reserva térmica que sostiene esta severidad histórica.
- Con un 100% de probabilidad de mantenerse muy fuerte en primavera, el fenómeno provocará alteraciones severas en precipitaciones y temperaturas récord hacia 2027.
El Niño es un evento climático que mantiene en vilo a gran parte de los organismos gubernamentales, la comunidad científica y la sociedad en general, no solo porque esta perturbación puede alterar por completo las condiciones meteorológicas, sino porque en el último informe se advirtió sobre la ferocidad con que este proceso natural se desarrollará según los pronósticos. Para octubre, el Servicio Meteorológico Nacional sostiene la alerta de que persista la fase El Niño con un 100% de probabilidad de una intensidad “fuerte o muy fuerte”.
El fenómeno de El Niño 2026-2027 alcanzó para el período de septiembre, octubre y noviembre el límite de la categoría “muy fuerte”, registrando una anomalía relativa que supera con creces las temperaturas promedio del agua de mar en el Pacífico. De acuerdo con el último reporte del SMN, hay un 100% de probabilidades de que El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) se mantenga en su etapa cálida y que el desvío de temperatura superará los +2.0 °C, el parámetro que ya establece la categoría de mayor severidad de este proceso.
Temperaturas extremas en el océano Pacífico
El último trabajo del SMN actualizado a principios de septiembre estableció que durante el mes de agosto la temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial fue superior a los valores normales al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, línea imaginaria ubicada en el océano Pacífico que marca el límite de los calendarios sobre el antimeridiano (180°), en la posición opuesta al meridiano de Greenwich. El mapa de la entidad climática marca que al este de este trazado se observó una intensificación de las anomalías cálidas entre los 120°O y la costa sudamericana, quedando esa franja con anomalías superiores a +3.5 °C.
De acuerdo con el índice Niño 3.4, los modelos internacionales advierten que la anomalía igual o superior a +2.0 °C corresponde a una intensidad “Muy Fuerte” o “Súper Niño”. La intensidad de El Niño tiene como factor principal de determinación la temperatura de la superficie del mar (TSM), sin tomar en cuenta la temperatura absoluta del agua sino la anomalía, que es la diferencia entre la temperatura actual y el promedio histórico del área (el período de referencia 1991-2020 según el modelo del SMN). Se clasifica según cuánto se desvía la temperatura superficial del mar respecto a la media habitual durante varios meses consecutivos. Así se establece una categorización de esta naturaleza:
- Débil: Anomalía de +0.5 °C a +0.9 °C
- Moderado: Anomalía de +1.0 °C a +1.4 °C
- Fuerte: Anomalía de +1.5 °C a +1.9 °C
- Muy Fuerte (o "Súper Niño"): Anomalía igual o superior a +2.0 °C
El calentamiento no se limita a la capa superficial. En los niveles subsuperficiales del Pacífico ecuatorial —entre la superficie y los 200 metros de profundidad— se consolidaron temperaturas marcadamente superiores a los parámetros normales al este de la línea de cambio de fecha, con un núcleo cálido que continuó intensificándose hacia fines de agosto. Esta reserva térmica subterránea provee el combustible necesario para sostener y reforzar la estructura del evento cálido en la capa exterior durante los próximos meses.
Inmersos ya en la primavera en el hemisferio sur, las proyecciones computacionales de los modelos dinámicos y estadísticos estiman que la anomalía promedio de la TSM en la región Niño 3.4 rondará los +3.0 °C durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre. Este escenario probabilístico del 100% de permanencia de la fase cálida, dominado por la categoría de intensidad "muy fuerte", anticipa impactos significativos en los patrones globales de precipitación y temperatura para lo que resta del año.