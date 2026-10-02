“Súper” Niño 2026: el fenómeno climático alcanzará su fase más crítica en octubre

Temperaturas extremas en el océano Pacífico

El último trabajo del SMN actualizado a principios de septiembre estableció que durante el mes de agosto la temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial fue superior a los valores normales al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, línea imaginaria ubicada en el océano Pacífico que marca el límite de los calendarios sobre el antimeridiano (180°), en la posición opuesta al meridiano de Greenwich. El mapa de la entidad climática marca que al este de este trazado se observó una intensificación de las anomalías cálidas entre los 120°O y la costa sudamericana, quedando esa franja con anomalías superiores a +3.5 °C.