Ley de Tierras: el Gobierno nacional mueve fichas por el DNU

Inviolabilidad de la propiedad privada

El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024. Si Diputados también votara en contra, el megadecreto quedaría definitivamente derogado. Ante ese escenario, el oficialismo evalúa sacar el debate sobre las tierras rurales de la discusión general y darle un tratamiento específico. Entre las alternativas aparece la posibilidad de incorporar un capítulo sobre la compra de tierras por extranjeros al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, además de avanzar con la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado.