Shows, música en vivo, comida y artesanías: actividades en todo Tucumán para el fin de semana

Resumen para apurados
- El Ente Tucumán Turismo presentó una amplia agenda de actividades culturales y recreativas del 2 al 4 de octubre en toda la provincia para promover el esparcimiento y el turismo.
- La oferta incluye festivales, ferias de artesanos, opciones gastronómicas y circuitos históricos distribuidos entre San Miguel de Tucumán, comunas y localidades de los Valles.
- La iniciativa busca dinamizar las economías regionales, fortalecer el trabajo de emprendedores locales y consolidar a la provincia como un polo de atracción para visitantes.
El fin de semana del 2 al 4 de octubre, Tucumán tendrá una variada agenda de propuestas para disfrutar en distintos puntos de la provincia. El cronograma de actividades elaborado por el Ente Tucumán Turismo reúne opciones culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas para todas las edades. Ferias, festivales, encuentros folklóricos, visitas guiadas, espectáculos y recorridos turísticos forman parte de una programación que se extenderá desde las ciudades hasta los destinos de los Valles.
Además, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso de su propia agenda con decenas de actividades para la capital. El mayor evento será la Gran Fiesta de la Ciudad, con shows que incluirán a Rodrigo Tapari y Karina la Princesita.
Actividades en Aguilares
Domingo
Banda municipal a las 17 en el Paseo Vieja Estación
Actividades en Bella Vista
Sábado
Elección de Reyes de la Primavera
Domingo
Tierra de Encuentros - Encuentro Nacional e Internacional de Folklore 2026
Actividades en Burruyacú
Sábado
Fiestas Patronales desde las 20 con la presentación de Luciano Pereyra
Actividades en El Cadillal
Todo el fin de semana
Los lagoferiantes estarán en el predio de 12 a 20
El Museo Arqueológico El Cadillal abrirá de 11 a 19
Sábado
40° Encuentro Nacional e Internacional de Folklore en el anfiteatro Los Tucu Tucu
Actividades en Concepción
Domingo
La Feria de Emprendedores estará a las 15 en la plaza Haimes
Se realizará la XII Fiesta de las Agrupaciones Gauchas en la Casa Quinta desde las 9
Actividades en El Mollar
Todo el fin de semana
El Museo Arqueológico Los Menhires abrirá el sábado de 9 a 19 y el domingo de 9 a 14
Actividades en Famaillá
Domingo
Estará la Feria de artesanos y emprendedores a las 16 en el Parque Temático Histórico
Actividades en Lules
Todo el fin de semana
Habrá visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13
Actividades en Las Talitas
Domingo
Se instalará la Feria de emprendedores y artesanos desde las 17
Actividades en León Rougés y Santa Rosa
Todo el fin de semana
El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín estará abierto de 8 a 18 en León Rougés, a 8 kilómetros de la ruta 38
Actividades en Monteros
Todo el fin de semana
La sala de arte contemporáneo del Mercado Cultural abrirá de 10 a 12 y de 20 a 22
El Museo Caña de Azúcar recibirá al público de 8 a 13 en Belgrano 475
Sábado
La Granja Educativa de Yonopongo estará abierta de 15 a 18
Actividades en Quilmes
Todo el fin de semana
La Experiencia Quilmes en la Ciudad Sagrada podrá visitarse de 11 a 14
El Paseo de Artesanos se instalará de 9 a 18
Actividades en Raco
Jueves a domingo
Salida a la Cruz de Yampa desde la Oficina Turística en la ruta 341, kilómetro 16 a las 7
Actividades en San Javier
Jueves a domingo
Se pondrá el Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20 y a las 20.30 en el Monumento
Actividades en San Pedro de Colalao
Todo el fin de semana
Mapping "La aparición divina" en la Gruta de Lourdes a las 20 y a las 20.30
Actividad en San Pablo y Villa Nougués
Sábado
Se hará el Jubilazo de 17 a 21 en El Cultural
Actividades en Simoca
Sábado
Se realizará la Feria de Simoca en el predio Mercedes Sosa desde las 8 hasta las 16
Domingo
La Casa de la Cultura será escenario del espacio "Del aceite a la cacerola" a las 21
Actividades en Tafí del Valle
Todo el fin de semana
El Paseo artesanal se instalará de 10.30 a 19 en la plaza Miguel Estévez
Sábado
Se hará el 3° Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en el Complejo Democracia desde las 8 hasta las 18
Actividades en Tafí Viejo
Sábado
Se dictarán clases de Taichí en el parque Miguel Lillo a las 16.30
Los artesanos y emprendedores estarán en el Mercado Municipal a las 17
Domingo
Se hará un City Tour a las 16 con partida de la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán
Estará la feria de artesanos y emprendedores en el Mercado Municipal desde las 17
Se dictarán clases de Taichí a las 16.30 en el parque Miguel Lillo
También estará la Feria gourmet a las 16 en el parque de Lomas
Se realizará la Barrileteada 2026 “Un cielo de oportunidades” en Lomas de Tafí
Actividades en Tapia
Domingo
Se llevará a cabo el Festival Nacional del Café en el Complejo Polideportivo de Tapia desde las 10
Actividades en Yerba Buena
Todo el fin de semana
Se hará la IV Copa de Cervezas del NOA en la Casa de la Cultura
Viernes
Se dictará una clase de yoga a las 19 en la Casa del Adulto Mayor
Sábado
Se dictará una clase de yoga a las 15.30 en la Casa del Adulto Mayor
Se hará un Bici Tour con salida a las 15 en la Oficina de Informes Turísticos
Domingo
Se llevará a cabo el ciclo de charlas TEDx YB a las 18 en la Casa de la Cultura