Shows, música en vivo, comida y artesanías: actividades en todo Tucumán para el fin de semana

El fin de semana del 2 al 4 de octubre, Tucumán tendrá una variada agenda de propuestas para disfrutar en distintos puntos de la provincia. El cronograma de actividades elaborado por el Ente Tucumán Turismo reúne opciones culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas para todas las edades. Ferias, festivales, encuentros folklóricos, visitas guiadas, espectáculos y recorridos turísticos forman parte de una programación que se extenderá desde las ciudades hasta los destinos de los Valles.