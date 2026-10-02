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Shows, música en vivo, comida y artesanías: actividades en todo Tucumán para el fin de semana

El Ente Tucumán Turismo compartió la agenda invitando a los tucumanos a participar de las propuestas que prepararon los departamentos y comunas.

Shows, música en vivo, comida y artesanías: actividades en todo Tucumán para el fin de semana
Foto: LV12
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Ente Tucumán Turismo presentó una amplia agenda de actividades culturales y recreativas del 2 al 4 de octubre en toda la provincia para promover el esparcimiento y el turismo.
  • La oferta incluye festivales, ferias de artesanos, opciones gastronómicas y circuitos históricos distribuidos entre San Miguel de Tucumán, comunas y localidades de los Valles.
  • La iniciativa busca dinamizar las economías regionales, fortalecer el trabajo de emprendedores locales y consolidar a la provincia como un polo de atracción para visitantes.
Resumen generado con IA

El fin de semana del 2 al 4 de octubre, Tucumán tendrá una variada agenda de propuestas para disfrutar en distintos puntos de la provincia. El cronograma de actividades elaborado por el Ente Tucumán Turismo reúne opciones culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas para todas las edades. Ferias, festivales, encuentros folklóricos, visitas guiadas, espectáculos y recorridos turísticos forman parte de una programación que se extenderá desde las ciudades hasta los destinos de los Valles.

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Además, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso de su propia agenda con decenas de actividades para la capital. El mayor evento será la Gran Fiesta de la Ciudad, con shows que incluirán a Rodrigo Tapari y Karina la Princesita.

Actividades en Aguilares

Domingo

Banda municipal a las 17 en el Paseo Vieja Estación

Actividades en Bella Vista

Sábado

Elección de Reyes de la Primavera

Domingo

Tierra de Encuentros - Encuentro Nacional e Internacional de Folklore 2026

Actividades en Burruyacú

Sábado

Fiestas Patronales desde las 20 con la presentación de Luciano Pereyra

Actividades en El Cadillal

Todo el fin de semana

Los lagoferiantes estarán en el predio de 12 a 20

El Museo Arqueológico El Cadillal abrirá de 11 a 19

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Sábado

40° Encuentro Nacional e Internacional de Folklore en el anfiteatro Los Tucu Tucu

Actividades en Concepción

Domingo

La Feria de Emprendedores estará a las 15 en la plaza Haimes

Se realizará la XII Fiesta de las Agrupaciones Gauchas en la Casa Quinta desde las 9

Actividades en El Mollar

Todo el fin de semana

El Museo Arqueológico Los Menhires abrirá el sábado de 9 a 19 y el domingo de 9 a 14

Actividades en Famaillá

Domingo

Estará la Feria de artesanos y emprendedores a las 16 en el Parque Temático Histórico

Actividades en Lules

Todo el fin de semana

Habrá visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13

Actividades en Las Talitas

Domingo

Se instalará la Feria de emprendedores y artesanos desde las 17

Actividades en León Rougés y Santa Rosa

Todo el fin de semana

El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín estará abierto de 8 a 18 en León Rougés, a 8 kilómetros de la ruta 38

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Actividades en Monteros

Todo el fin de semana

La sala de arte contemporáneo del Mercado Cultural abrirá de 10 a 12 y de 20 a 22

El Museo Caña de Azúcar recibirá al público de 8 a 13 en Belgrano 475

Sábado

La Granja Educativa de Yonopongo estará abierta de 15 a 18

Actividades en Quilmes

Todo el fin de semana

La Experiencia Quilmes en la Ciudad Sagrada podrá visitarse de 11 a 14

El Paseo de Artesanos se instalará de 9 a 18

Actividades en Raco

Jueves a domingo

Salida a la Cruz de Yampa desde la Oficina Turística en la ruta 341, kilómetro 16 a las 7

Actividades en San Javier

Jueves a domingo

Se pondrá el Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20 y a las 20.30 en el Monumento

Cartelera completa: las actividades para hacer en todo Tucumán este fin de semana

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Actividades en San Pedro de Colalao

Todo el fin de semana

Mapping "La aparición divina" en la Gruta de Lourdes a las 20 y a las 20.30

Actividad en San Pablo y Villa Nougués

Sábado

Se hará el Jubilazo de 17 a 21 en El Cultural

Actividades en Simoca

Sábado

Se realizará la Feria de Simoca en el predio Mercedes Sosa desde las 8 hasta las 16

Domingo

La Casa de la Cultura será escenario del espacio "Del aceite a la cacerola" a las 21

Actividades en Tafí del Valle

Todo el fin de semana

El Paseo artesanal se instalará de 10.30 a 19 en la plaza Miguel Estévez

Sábado

Se hará el 3° Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en el Complejo Democracia desde las 8 hasta las 18

Actividades en Tafí Viejo

Sábado

Se dictarán clases de Taichí en el parque Miguel Lillo a las 16.30

Los artesanos y emprendedores estarán en el Mercado Municipal a las 17

Domingo

Se hará un City Tour a las 16 con partida de la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán

Estará la feria de artesanos y emprendedores en el Mercado Municipal desde las 17

Se dictarán clases de Taichí a las 16.30 en el parque Miguel Lillo

También estará la Feria gourmet a las 16 en el parque de Lomas

Se realizará la Barrileteada 2026 “Un cielo de oportunidades” en Lomas de Tafí

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Actividades en Tapia

Domingo

Se llevará a cabo el Festival Nacional del Café en el Complejo Polideportivo de Tapia desde las 10

Actividades en Yerba Buena

Todo el fin de semana

Se hará la IV Copa de Cervezas del NOA en la Casa de la Cultura

Viernes

Se dictará una clase de yoga a las 19 en la Casa del Adulto Mayor

Sábado

Se dictará una clase de yoga a las 15.30 en la Casa del Adulto Mayor

Se hará un Bici Tour con salida a las 15 en la Oficina de Informes Turísticos

Domingo

Se llevará a cabo el ciclo de charlas TEDx YB a las 18 en la Casa de la Cultura

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