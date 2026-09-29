Octubre tendrá un nuevo fin de semana largo: qué día será feriado y cuántos quedan en el año

Septiembre es un mes en que la actividad no cesa. Aunque se destacan algunas fechas de feriados provinciales como es el caso del 24 de septiembre con la Batalla de Tucumán y el 26 de septiembre en el Día del Empleado de Comercio, no se cuenta con días de inactividad que alcancen a todos los trabajadores por igual en toda la extensión del territorio. Sin embargo, no habrá que esperar demasiado para que un nuevo fin de semana largo permita darse una escapada a algún destino cercano o pasar un día de descanso.