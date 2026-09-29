Octubre tendrá un nuevo fin de semana largo: qué día será feriado y cuántos quedan en el año

Resumen para apurados
- Argentina tendrá un fin de semana largo del 10 al 12 de octubre por el feriado nacional del Día de la Raza, que busca promover la reflexión histórica en todo el país.
- Tras un septiembre sin jornadas no laborables, el Gobierno restituyó el nombre original de la fecha. La ley laboral establece el pago doble para quienes presten tareas ese día.
- El descanso impulsará el turismo y marcará el inicio del último tramo del año, que sumará nuevos fines de semana largos en noviembre y diciembre para los trabajadores.
En los albores del último trimestre del año hay diferentes preguntas que pueden repetirse, entre ellas si hará demasiado calor o si habrá algún descanso extra que no consista únicamente en las vacaciones de verano. Luego de todo un mes de septiembre sin jornadas extendidas de inactividad, las consultas por un fin de semana largo se repiten en el comienzo de octubre.
Septiembre es un mes en que la actividad no cesa. Aunque se destacan algunas fechas de feriados provinciales como es el caso del 24 de septiembre con la Batalla de Tucumán y el 26 de septiembre en el Día del Empleado de Comercio, no se cuenta con días de inactividad que alcancen a todos los trabajadores por igual en toda la extensión del territorio. Sin embargo, no habrá que esperar demasiado para que un nuevo fin de semana largo permita darse una escapada a algún destino cercano o pasar un día de descanso.
Cómo se organiza el feriado del 12 de octubre
El calendario de octubre presenta un día feriado casi inmediato que en este caso tendrá lugar el 12 de octubre cuando cada año se conmemora el "Día de la Raza", nombre impuesto tras la modificación del Gobierno. Por lo que habrá un fin de semana largo desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de este mes. Aunque se trate de un feriado trasladable, esta ocasión de memoria no deberá moverse ya que en el calendario se establece en los primeros días de la semana.
Esta conmemoración busca promover la reflexión histórica sobre el territorio y la diversidad cultural de las comunidades que integran la identidad nacional. Cabe recordar que, tras el Decreto 1584/10 impulsado en 2010, la denominación oficial de esta jornada había cambiado de "Día de la Raza" a "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" para dejar atrás el concepto de raza. Sin embargo, durante el gobierno de Javier Milei, el Poder Ejecutivo volvió a reivindicar la fecha bajo su nombre anterior de "Día de la Raza".
Claves sobre la liquidación de sueldos según la ley
Ante la llegada de esta jornada, una de las dudas recurrentes entre los empleados y empleadores gira en torno a la liquidación de los sueldos durante los feriados nacionales. Al respecto, el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en los feriados nacionales rigen las normas sobre el descanso dominical. En consecuencia, si el trabajador no presta servicios percibe su salario habitual; pero en caso de prestar tareas durante el feriado, le corresponde cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (es decir, el doble).
Asimismo, el marco legal regula los requisitos para acceder a dicho cobro. Según el artículo 168, los trabajadores tienen derecho a percibir la remuneración indicada siempre que hubiesen trabajado a las órdenes de un mismo empleador cuarenta y ocho horas o seis jornadas dentro de los diez días hábiles anteriores al feriado, o bien si trabajaron la víspera hábil y continúan prestando servicios en cualquiera de los cinco días hábiles subsiguientes. En casos de accidente o enfermedad, los salarios también se liquidan bajo estos mismos parámetros.
El panorama de feriados para el cierre del año
Para quienes no deban prestar servicios o cuenten con el beneficio del descanso, la agenda del último tramo del año mantendrá varias oportunidades para planificar viajes o pausas en las rutinas. El calendario del último trimestre continuará en noviembre y diciembre con las siguientes fechas fijadas a nivel nacional y provincial:
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza (feriado nacional).
- Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional decretado por la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina.
- Martes 10 de noviembre: Feriado únicamente en CABA y en la Provincia de Córdoba por las actividades del Sumo Pontífice.
- Miércoles 11 de noviembre: Feriado exclusivo para la Provincia de Buenos Aires.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20 de noviembre, conformando un fin de semana largo de tres días).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).