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Cartelera completa: las actividades para hacer en todo Tucumán este fin de semana

Desde el norte hasta el sur, se dispuso una cartelera llena de espectáculos, encuentros y paseos para que los tucumanos puedan disfrutar de la provincia.

Cartelera completa: las actividades para hacer en todo Tucumán este fin de semana
Foto: Ente Tucumán Turismo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán desplegó este fin de semana una amplia cartelera cultural y deportiva en diversas localidades para fomentar el turismo y el esparcimiento familiar.
  • El programa incluye el Septiembre Musical, ferias gastronómicas, visitas guiadas y torneos en puntos como Tafí Viejo, El Cadillal, Yerba Buena y San Javier.
  • La articulación entre municipios busca dinamizar las economías regionales y consolidar a la provincia como un atractivo polo turístico para locales y visitantes.
Resumen generado con IA

Tucumán se prepara para vivir un nuevo fin de semana con propuestas para disfrutar del turismo, la cultura y los paisajes de la provincia. Entre el viernes y el domingo habrá festivales, ferias, visitas guiadas, espectáculos, actividades deportivas y recorridos al aire libre en distintas localidades, con opciones para compartir en familia, con amigos o en pareja. 

Actividades en Aguilares

Domingo 27

A las 9 se hará la largada de la Copa Ciudad Aguilares de mountain bike en la calle Bolivia 1100.

La Banda Municipal se presentará a las 17 en el paseo Vieja Estación.

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Actividades en Alberdi

Sábado 26

A las 9 se hará la largada de la Maratón Solidaria desde el Club Náutico.

Actividades en Banda del Río Salí

Domingo 27

La plaza Belgrano será escenario del Concierto Homenaje a Juan Nacif a partir de las 21.

Actividades en El Cadillal

Todo el fin de semana

Los lagoferiantes se ubicarán en su predio desde las 12 hasta las 20 y el Museo Arqueológico El Cadillal abrirá desde las 11 hasta las 19 el fin de semana.

Domingo 27

El Septiembre Musical llegará con el Festival El Cadillal. Los shows empezarán a las 15 en el Anfiteatro Tucu Tucu.

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Actividades en Concepción

Domingo

La feria de emprendedores se apostará sobre la plaza Haimes.

Actividades en El Mollar

Todo el fin de semana

El Museo Arqueológico Los Menhires abrirá el sábado de 9 a 19 y el domingo de 9 a 14.

Viernes 25

A las 21 llegará un espectáculo como parte del Septiembre Musical al Museo Los Menhires.

Actividades en Famaillá

Domingo 27

A las 9 será la largada de la competencia “Arriba Famaillá” desde la Réplica del Cabildo.

A las 12 se habilitará el ingreso a la Gran Peña por la calle principal al Parque Industrial.

En el Parque Temático Histórico estarán las ferias de artesanos y de emprendedores a partir de las 16.

Actividades en La Cocha

Todo el fin de semana

La Fiesta de la Primavera 2026 se instalará desde las 20 en el Predio Ceepal.

Actividades en Lules

Todo el fin de semana

Se realizarán visitas guiadas a las Ruinas de San José desde las 8 hasta las 13.

Sábado 26

Se presentará un show como parte del Septiembre Musical a las 22 en La Reducción.

Actividades en Las Talitas

Todo el fin de semana

A las 21 iniciará el Festival del Sol en su 34° Aniversario en el predio ferial El Colmenar.

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Actividades en León Rougés y Santa Rosa

Todo el fin de semana

El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín, ubicado en León Rougés a 8 kilómetros de la ruta 38, abrirá desde las 8 hasta las 18.

Actividades en Monteros

Todo el fin de semana

El Mercado Cultural abrirá la Sala de arte contemporáneo entre las 10 y las 12 y entre las 20 y las 22.

Entre las 8 y las 13 se hará un guiado por el Casco Urbano de la ciudad con partida entre las 8 y las 13 desde Colón 33.

El Museo Caña de Azúcar, ubicado en Belgrano 475, abrirá desde las 8 hasta las 13.

Sábado 26

La granja educativa de Yonopongo abrirá sus puertas entre las 15 y las 18.

A las 19.30 iniciará el trekking a la Luna Llena con partida desde la plaza Soldado Maldonado.

Actividades en Quilmes

Todo el fin de semana

Se podrá realizar la Experiencia Quilmes entre las 11 y las 14 en la Ciudad Sagrada.

Además, entre las 9 y las 18 se instalará el Paseo de Artesanos.

Actividades en San Javier

Todo el fin de semana

A las 20 y a las 20.30 se presentará el espectáculo Cristo Resplandeciente sobre el Cristo Bendicente.

Actividades en San Pedro de Colalao

Todo el fin de semana

Se hará un mapping sobre la gruta de Lourdes, “La aparición divina”, a las 20 y a las 20.30.

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Actividades en Santa Ana

Sábado

Desde las 16 se hará el Festival Santa Ana en la Terminal de Ómnibus.

Actividades en Simoca

Sábado

La Feria de Simoca se instalará en el predio Mercedes Sosa desde las 8 hasta las 16.

Actividades en Tafí del Valle

Todo el fin de semana

Habrá un paseo artesanal en la plaza Miguel Estévez desde las 10.30 hasta las 19.

Actividades en Tafí Viejo

Todo el fin de semana

A las 16 empezará la Feria Gourmet en el parque de Lomas de Tafí.

Viernes

Se presentará un espectáculo en el marco del Septiembre Musical a las 19.30 en la Casa de la Cultura.

Sábado

Desde las 16 hasta las 23 se llevará a cabo el Limón Geek en el Mercado Municipal.

A las 16.30 se dictará una clase de Taichí en el parque Miguel Lillo.

A las 17 iniciarán las ferias de artesanos y emprendedores en el Mercado Municipal.

A las 21 en la Casa de la Cultura se presentará el show Rock de primavera.

Domingo

Por el Día del Turismo se realizará una caminata a la cruz con salida a las 9 desde la hostería Atahualpa Yupanqui.

Se presentará el espectáculo de acrobacias en tela “Los vuelos continúan” a las 18 en la Casa de la Cultura.

Desde las 16 se hará un tour que partirá desde San Miguel de Tucumán en 24 de Septiembre 484.

La feria de artesanos y emprendedores empezará a las 17 en el Mercado Municipal.

A las 16.30 se dictarán clases de Taichí en el parque Miguel Lillo.

Actividades en Yerba Buena

Todo el fin de semana

Se realizará la 2° edición del Yerba Buena Coffee Tour entre las 14.30 y las 18 con salida del Ente Tucumán Turismo en 24 de Septiembre 484.

La Sociedad Rural albergará el Congreso de Drones y la Expo Ganadera con entrada libre y gratuita.

Viernes

A las 19 se dictará una clase de yoga en la Casa del Adulto Mayor.

Sábado

A las 15.30 se dictará una clase de yoga en el Jardín Botánico Horco Molle.

A las 15 se hará un bicitour que partirá de la Oficina de Informes Turísticos en avenida Aconquija 2021.

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