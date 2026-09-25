Cartelera completa: las actividades para hacer en todo Tucumán este fin de semana

Tucumán se prepara para vivir un nuevo fin de semana con propuestas para disfrutar del turismo, la cultura y los paisajes de la provincia. Entre el viernes y el domingo habrá festivales, ferias, visitas guiadas, espectáculos, actividades deportivas y recorridos al aire libre en distintas localidades, con opciones para compartir en familia, con amigos o en pareja.