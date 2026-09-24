Qué hacer este fin de semana en Tucumán: 10 planes con recitales, teatro y actividades gratuitas

Otra alternativa será “Sombras”, la obra de LosTucuTeatro que aborda el bullying, la presión de grupo y la exclusión mediante una historia cargada de suspenso. Se presentará el viernes y el sábado, a las 21, en el Teatro Orestes Caviglia. La anticipada cuesta $20.000 e incluye una promoción 2x1, mientras que la entrada general tendrá un valor de $25.000.