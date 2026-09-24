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Qué hacer este fin de semana en Tucumán: 10 planes con recitales, teatro y actividades gratuitas

Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre habrá shows de rock, festivales, teatro, humor y experiencias diferentes en distintos puntos de la provincia. La agenda incluye alternativas gratuitas y propuestas desde $5.000.

ROCK NACIONAL. David Lebón y Pedro Aznar se presentarán en el Palacio de los Deportes.
ROCK NACIONAL. David Lebón y Pedro Aznar se presentarán en el Palacio de los Deportes. / LOS ANDES
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán ofrece del 25 al 27 de septiembre una variada agenda cultural con shows de No Te Va Gustar y Serú Girán para despedir el mes con música y teatro.
  • El cronograma incluye propuestas gratuitas y pagas desde $5.000, con opciones que van desde festivales urbanos y folclóricos hasta obras teatrales y stand up.
  • La iniciativa dinamiza el turismo y la economía provincial al descentralizar espectáculos hacia localidades como Tafí Viejo, Santa Ana y El Mollar.
Resumen generado con IA

El último fin de semana de septiembre llega con actividades para distintos gustos y presupuestos en Tucumán. Los grandes recitales compartirán la agenda con festivales, competencias de freestyle, teatro, folklore y propuestas que invitan a recorrer la provincia.

Entre los eventos principales aparecen los regresos de No Te Va Gustar y el repertorio de Serú Girán interpretado por David Lebón y Pedro Aznar. También habrá actividades gratuitas en San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Santa Ana y El Mollar.

Viernes 25 de septiembre

El humor tendrá su espacio con Lucas Upstein, quien llegará a Puerto Cultural Libertad, ubicado en Las Piedras 1850, para presentar su espectáculo de stand up. La función comenzará a las 21 y las entradas están disponibles mediante venta anticipada.

HUMOR. Lucas Upstein presentará su espectáculo de stand up este viernes en Puerto Cultural Libertad. HUMOR. Lucas Upstein presentará su espectáculo de stand up este viernes en Puerto Cultural Libertad. / CAPTURA DE PANTALLA

A la misma hora, el Teatro Alberdi recibirá nuevamente a “El cuarto de Verónica”. El thriller psicológico protagonizado por Silvia Kutika y Fabio Aste combina misterio, terror y suspenso a partir de la historia de una joven cuyo rostro guarda un inquietante parecido con el de una mujer fallecida años atrás.

Quienes busquen música en vivo y una opción más económica podrán elegir el show de Línea Zero y El Simio, que comenzará a las 21 en Oskar Bar, Virgen de la Merced 611. La entrada general cuesta $5.000 y también se ofrece una promoción de dos por $8.000.

La agenda se extenderá hasta Tafí Viejo, donde el grupo Rosario de Canciones presentará un tributo gratuito a la Trova Rosarina. Desde las 21.30, Juan Pablo Ance, Francis Moreno y Mario Bazán recorrerán canciones, poesías e historias en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez, avenida Alem 753.

TRUBUTO. Rosario de Canciones recorrerá en Tafí Viejo el repertorio de uno de los movimientos más importantes de la música argentina. TRUBUTO. Rosario de Canciones recorrerá en Tafí Viejo el repertorio de uno de los movimientos más importantes de la música argentina. / ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN

Otra alternativa será “Sombras”, la obra de LosTucuTeatro que aborda el bullying, la presión de grupo y la exclusión mediante una historia cargada de suspenso. Se presentará el viernes y el sábado, a las 21, en el Teatro Orestes Caviglia. La anticipada cuesta $20.000 e incluye una promoción 2x1, mientras que la entrada general tendrá un valor de $25.000.

Sábado 26 de septiembre

El sábado comenzará con una propuesta especialmente dirigida a estudiantes. Desde las 15 se realizará un festival por los 50 años de La Noche de los Lápices, con radio abierta, talleres, proyecciones y música en vivo. La actividad será gratuita.

A las 16, la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio recibirá la tercera edición de “Esquinas”, un festival dedicado al hip hop y la cultura urbana. Habrá una competencia de rap y freestyle, radio abierta, premios y un show musical de Alkoy.

HIP HOP. El Festival Esquinas volverá este sábado al Parque 9 de Julio con batallas de rap y danza, intervenciones artísticas y música en vivo. HIP HOP. El Festival Esquinas volverá este sábado al Parque 9 de Julio con batallas de rap y danza, intervenciones artísticas y música en vivo. / CAPTURA DE PANTALLA

En el interior, Santa Ana tendrá su propio festival del Septiembre Musical desde las 16, junto a la Terminal de Ómnibus. La jornada gratuita combinará folklore, danza, gastronomía regional y una feria de artesanos y emprendedores.

Uno de los eventos más convocantes será Tucumán Danza. Entre las 17.30 y las 23, más de 6.000 integrantes de 247 academias ocuparán la Plaza Independencia y las calles cercanas con música, coplas y danzas tradicionales. La participación será libre y gratuita.

La noche tendrá como protagonista a No Te Va Gustar. La banda uruguaya regresará a la provincia con un recital en el Club Central Córdoba, avenida Alem 790, como parte de su nueva gira. La actividad está anunciada desde las 20 y todavía quedan entradas disponibles en el club y en Tarjeta Titanio.

ROCK. No Te Va Gustar llegará este sábado al Club Central Córdoba. ROCK. No Te Va Gustar llegará este sábado al Club Central Córdoba. / PRENSA

También habrá música en los Valles Calchaquíes. A las 21, Adriana Rojas presentará gratuitamente “A la luz de las canciones” en el Museo Arqueológico a Cielo Abierto Los Menhires, en El Mollar. El espectáculo combinará violín, composiciones propias y diferentes expresiones del folklore argentino.

Domingo 27 de septiembre

Para comenzar la tarde, Natural Trío ofrecerá un concierto gratuito a las 18 en el foyer del Teatro San Martín. La banda femenina recorrerá un repertorio de jazz, baladas y bossa nova.

A las 20 llegará “El Libro Circular” a la Sociedad Francesa, ubicada en San Juan 751. La experiencia permitirá caminar entre microrelatos, proyecciones, voces y artes visuales sin seguir un comienzo o un final determinado. La entrada cuesta $20.000 y las reservas se realizan al 381 511 9988.

El cierre estará a cargo de David Lebón y Pedro Aznar, quienes presentarán “Serú Girán” a las 21 en el Palacio de los Deportes. El espectáculo recuperará las canciones de una de las bandas fundamentales del rock argentino. Las localidades se venden mediante la plataforma TuEntrada.

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