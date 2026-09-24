Qué hacer este fin de semana en Tucumán: 10 planes con recitales, teatro y actividades gratuitas
Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre habrá shows de rock, festivales, teatro, humor y experiencias diferentes en distintos puntos de la provincia. La agenda incluye alternativas gratuitas y propuestas desde $5.000.
Resumen para apurados
- Tucumán ofrece del 25 al 27 de septiembre una variada agenda cultural con shows de No Te Va Gustar y Serú Girán para despedir el mes con música y teatro.
- El cronograma incluye propuestas gratuitas y pagas desde $5.000, con opciones que van desde festivales urbanos y folclóricos hasta obras teatrales y stand up.
- La iniciativa dinamiza el turismo y la economía provincial al descentralizar espectáculos hacia localidades como Tafí Viejo, Santa Ana y El Mollar.
El último fin de semana de septiembre llega con actividades para distintos gustos y presupuestos en Tucumán. Los grandes recitales compartirán la agenda con festivales, competencias de freestyle, teatro, folklore y propuestas que invitan a recorrer la provincia.
Entre los eventos principales aparecen los regresos de No Te Va Gustar y el repertorio de Serú Girán interpretado por David Lebón y Pedro Aznar. También habrá actividades gratuitas en San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Santa Ana y El Mollar.
Viernes 25 de septiembre
El humor tendrá su espacio con Lucas Upstein, quien llegará a Puerto Cultural Libertad, ubicado en Las Piedras 1850, para presentar su espectáculo de stand up. La función comenzará a las 21 y las entradas están disponibles mediante venta anticipada.
A la misma hora, el Teatro Alberdi recibirá nuevamente a “El cuarto de Verónica”. El thriller psicológico protagonizado por Silvia Kutika y Fabio Aste combina misterio, terror y suspenso a partir de la historia de una joven cuyo rostro guarda un inquietante parecido con el de una mujer fallecida años atrás.
Quienes busquen música en vivo y una opción más económica podrán elegir el show de Línea Zero y El Simio, que comenzará a las 21 en Oskar Bar, Virgen de la Merced 611. La entrada general cuesta $5.000 y también se ofrece una promoción de dos por $8.000.
La agenda se extenderá hasta Tafí Viejo, donde el grupo Rosario de Canciones presentará un tributo gratuito a la Trova Rosarina. Desde las 21.30, Juan Pablo Ance, Francis Moreno y Mario Bazán recorrerán canciones, poesías e historias en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez, avenida Alem 753.
Otra alternativa será “Sombras”, la obra de LosTucuTeatro que aborda el bullying, la presión de grupo y la exclusión mediante una historia cargada de suspenso. Se presentará el viernes y el sábado, a las 21, en el Teatro Orestes Caviglia. La anticipada cuesta $20.000 e incluye una promoción 2x1, mientras que la entrada general tendrá un valor de $25.000.
Sábado 26 de septiembre
El sábado comenzará con una propuesta especialmente dirigida a estudiantes. Desde las 15 se realizará un festival por los 50 años de La Noche de los Lápices, con radio abierta, talleres, proyecciones y música en vivo. La actividad será gratuita.
A las 16, la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio recibirá la tercera edición de “Esquinas”, un festival dedicado al hip hop y la cultura urbana. Habrá una competencia de rap y freestyle, radio abierta, premios y un show musical de Alkoy.
En el interior, Santa Ana tendrá su propio festival del Septiembre Musical desde las 16, junto a la Terminal de Ómnibus. La jornada gratuita combinará folklore, danza, gastronomía regional y una feria de artesanos y emprendedores.
Uno de los eventos más convocantes será Tucumán Danza. Entre las 17.30 y las 23, más de 6.000 integrantes de 247 academias ocuparán la Plaza Independencia y las calles cercanas con música, coplas y danzas tradicionales. La participación será libre y gratuita.
La noche tendrá como protagonista a No Te Va Gustar. La banda uruguaya regresará a la provincia con un recital en el Club Central Córdoba, avenida Alem 790, como parte de su nueva gira. La actividad está anunciada desde las 20 y todavía quedan entradas disponibles en el club y en Tarjeta Titanio.
También habrá música en los Valles Calchaquíes. A las 21, Adriana Rojas presentará gratuitamente “A la luz de las canciones” en el Museo Arqueológico a Cielo Abierto Los Menhires, en El Mollar. El espectáculo combinará violín, composiciones propias y diferentes expresiones del folklore argentino.
Domingo 27 de septiembre
Para comenzar la tarde, Natural Trío ofrecerá un concierto gratuito a las 18 en el foyer del Teatro San Martín. La banda femenina recorrerá un repertorio de jazz, baladas y bossa nova.
A las 20 llegará “El Libro Circular” a la Sociedad Francesa, ubicada en San Juan 751. La experiencia permitirá caminar entre microrelatos, proyecciones, voces y artes visuales sin seguir un comienzo o un final determinado. La entrada cuesta $20.000 y las reservas se realizan al 381 511 9988.
El cierre estará a cargo de David Lebón y Pedro Aznar, quienes presentarán “Serú Girán” a las 21 en el Palacio de los Deportes. El espectáculo recuperará las canciones de una de las bandas fundamentales del rock argentino. Las localidades se venden mediante la plataforma TuEntrada.