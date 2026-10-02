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Cinco snacks saludables para llevar en el bolso o la cartera al trabajo

Recetas dulces y saladas que pueden prepararse en casa y llevarse cómodamente para evitar picoteos poco nutritivos.

Cinco snacks saludables para llevar en el bolso o la cartera al trabajo
Imagen generada con inteligencia artificial
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas difunden cinco recetas de snacks caseros para llevar al trabajo, con el fin de evitar picoteos poco nutritivos durante la jornada laboral diaria.
  • Las opciones incluyen preparaciones dulces y saladas en frascos individuales, basadas en avena, frutas, yogur y verduras frescas de fácil refrigeración.
  • Esta tendencia busca mejorar los hábitos alimentarios cotidianos mediante colaciones económicas y equilibradas que facilitan la organización semanal.
Resumen generado con IA

Llevar un snack saludable al trabajo puede ser una alternativa práctica para evitar picoteos poco nutritivos durante la jornada. Con ingredientes simples y preparaciones fáciles de transportar, es posible armar opciones caseras, variadas y sabrosas para disfrutar entre comidas. Desde propuestas dulces con avena y frutas hasta alternativas frescas con verduras, estas cinco recetas pueden guardarse en frascos y llevarse cómodamente en el bolso.

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Tarta de avena trasnochada y manzana

Esta preparación requiere ½ taza de avena, ½ taza de yogur griego, ¼ de taza de leche, ½ manzana, canela, esencia de vainilla, una cucharadita de pasta de maní y una cucharadita de nuez picada.

Mezclá la avena, el yogur, la leche, la esencia de vainilla y la canela directamente en un frasco de vidrio. Cortá la manzana en cubitos y mezclala con un poco de canela. Colocá encima de la avena, agregá la pasta de maní y las nueces. Tapá y refrigerá toda la noche.

Carlota de limón individual

Necesitarás ½ taza de yogur griego natural, una o dos cucharadas de leche condensada sin azúcar, jugo de ½ limón, ralladura de limón a gusto y cuatro o seis galletas María.

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Mezclá todo el yogur con la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón. Triturá ligeramente las galletas y colocá una capa de crema de limón y otra de galletas desarmadas. Repetí hasta terminar con toda la preparación o llenar el frasco. Refrigerá por al menos dos horas antes de comer.

Snack de choclo y queso

En México es habitual comer esquites. Su receta lleva una taza de granos de choclo cocidos, una o dos cucharadas de crema de leche, una cucharada de queso crema o ricota, jugo de limón, ají en polvo al gusto y cilantro picado.

Calentá los granos del choclo o dejalos enfriar, según cómo prefieras el snack. Mezclá con la crema y un poco de limón. Pasá todo a un frasco de vidrio y terminá decorando con queso, ají y cilantro. Guardá en la heladera hasta que quieras comerlo.

Bocaditos de brownie de avena

Para preparar esta delicia de chocolate necesitarás tener una banana madura, ½ taza de harina de avena, dos cucharadas de cacao sin azúcar, una cucharada de pasta de maní, una o dos cucharadas de leche, una cucharadita de polvo para hornear y una cucharada de chispas de chocolate.

Pisá la banana en un recipiente. Agregale la harina de avena, el cacao, la pasta de maní, la leche y el polvo para hornear. Agregá las chispas de chocolate. Por último, pasá a un molde pequeño y horneá a 180 °C durante 12 a 18 minutos. Dejá enfriar, cortá en cubitos y guardalos en un frasco de vidrio para llevar.

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Pepino crunchie

Esta es una alternativa baja en calorías que incluye verduras. Lleva ½ pepino, ½ taza de jícama o algún reemplazo –como rabanitos, pera o manzana verde–, ¼ de taza de zanahoria, limón, ají en polvo. Además, prepararás un dip con dos cucharadas de yogur griego natural, jugo de un limón, ají en polvo y sal a gusto.

Mezclá los ingredientes del dip en un frasco de vidrio. Cortá las verduras en bastones y ponelas en otro frasco. Condimentá ambos con el ají, limón y sal. Guardalos en la heladera y combinalos al momento de comer.

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