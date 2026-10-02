Cinco snacks saludables para llevar en el bolso o la cartera al trabajo

Pisá la banana en un recipiente. Agregale la harina de avena, el cacao, la pasta de maní, la leche y el polvo para hornear. Agregá las chispas de chocolate. Por último, pasá a un molde pequeño y horneá a 180 °C durante 12 a 18 minutos. Dejá enfriar, cortá en cubitos y guardalos en un frasco de vidrio para llevar.