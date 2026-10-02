Cinco snacks saludables para llevar en el bolso o la cartera al trabajo

Resumen para apurados
- Especialistas difunden cinco recetas de snacks caseros para llevar al trabajo, con el fin de evitar picoteos poco nutritivos durante la jornada laboral diaria.
- Las opciones incluyen preparaciones dulces y saladas en frascos individuales, basadas en avena, frutas, yogur y verduras frescas de fácil refrigeración.
- Esta tendencia busca mejorar los hábitos alimentarios cotidianos mediante colaciones económicas y equilibradas que facilitan la organización semanal.
Llevar un snack saludable al trabajo puede ser una alternativa práctica para evitar picoteos poco nutritivos durante la jornada. Con ingredientes simples y preparaciones fáciles de transportar, es posible armar opciones caseras, variadas y sabrosas para disfrutar entre comidas. Desde propuestas dulces con avena y frutas hasta alternativas frescas con verduras, estas cinco recetas pueden guardarse en frascos y llevarse cómodamente en el bolso.
Tarta de avena trasnochada y manzana
Esta preparación requiere ½ taza de avena, ½ taza de yogur griego, ¼ de taza de leche, ½ manzana, canela, esencia de vainilla, una cucharadita de pasta de maní y una cucharadita de nuez picada.
Mezclá la avena, el yogur, la leche, la esencia de vainilla y la canela directamente en un frasco de vidrio. Cortá la manzana en cubitos y mezclala con un poco de canela. Colocá encima de la avena, agregá la pasta de maní y las nueces. Tapá y refrigerá toda la noche.
Carlota de limón individual
Necesitarás ½ taza de yogur griego natural, una o dos cucharadas de leche condensada sin azúcar, jugo de ½ limón, ralladura de limón a gusto y cuatro o seis galletas María.
Mezclá todo el yogur con la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón. Triturá ligeramente las galletas y colocá una capa de crema de limón y otra de galletas desarmadas. Repetí hasta terminar con toda la preparación o llenar el frasco. Refrigerá por al menos dos horas antes de comer.
Snack de choclo y queso
En México es habitual comer esquites. Su receta lleva una taza de granos de choclo cocidos, una o dos cucharadas de crema de leche, una cucharada de queso crema o ricota, jugo de limón, ají en polvo al gusto y cilantro picado.
Calentá los granos del choclo o dejalos enfriar, según cómo prefieras el snack. Mezclá con la crema y un poco de limón. Pasá todo a un frasco de vidrio y terminá decorando con queso, ají y cilantro. Guardá en la heladera hasta que quieras comerlo.
Bocaditos de brownie de avena
Para preparar esta delicia de chocolate necesitarás tener una banana madura, ½ taza de harina de avena, dos cucharadas de cacao sin azúcar, una cucharada de pasta de maní, una o dos cucharadas de leche, una cucharadita de polvo para hornear y una cucharada de chispas de chocolate.
Pisá la banana en un recipiente. Agregale la harina de avena, el cacao, la pasta de maní, la leche y el polvo para hornear. Agregá las chispas de chocolate. Por último, pasá a un molde pequeño y horneá a 180 °C durante 12 a 18 minutos. Dejá enfriar, cortá en cubitos y guardalos en un frasco de vidrio para llevar.
Pepino crunchie
Esta es una alternativa baja en calorías que incluye verduras. Lleva ½ pepino, ½ taza de jícama o algún reemplazo –como rabanitos, pera o manzana verde–, ¼ de taza de zanahoria, limón, ají en polvo. Además, prepararás un dip con dos cucharadas de yogur griego natural, jugo de un limón, ají en polvo y sal a gusto.
Mezclá los ingredientes del dip en un frasco de vidrio. Cortá las verduras en bastones y ponelas en otro frasco. Condimentá ambos con el ají, limón y sal. Guardalos en la heladera y combinalos al momento de comer.