Pastafrola saludable: una receta rica, práctica y fácil para la merienda

Resumen para apurados
- Difunden una versión saludable de la clásica pastafrola argentina para la merienda, elaborada con harinas integrales y menos azúcar para lograr una opción más nutritiva.
- La preparación sustituye la manteca por aceite, usa harinas de avena e integral, miel y membrillo sin azúcar agregada, horneándose a 180 grados durante media hora.
- La propuesta busca adaptar recetas tradicionales a hábitos más sanos, aunque se advierte moderar las porciones debido al aporte calórico natural de sus ingredientes.
La pastafrola es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Con su masa tierna, el dulce de membrillo y el tradicional enrejado en la superficie, es una de las preparaciones más elegidas para acompañar el mate o disfrutar en la merienda.
Pero también es posible preparar una pastafrola saludable, con algunos cambios sencillos en los ingredientes. Una alternativa es utilizar harina integral o de avena, reducir el azúcar y reemplazar la manteca por aceite. De esta manera se obtiene una versión más liviana del clásico, sin resignar sabor.
Cómo hacer una pastafrola saludable
Esta receta combina harina de avena y harina integral, utiliza una pequeña cantidad de miel como endulzante y lleva dulce de membrillo sin azúcar agregada. La preparación es sencilla y no requiere técnicas complicadas.
Ingredientes
Para una pastafrola de aproximadamente 22 a 24 centímetros se necesitan:
- 1 taza de harina de avena.
- 1 taza de harina integral.
- 1 huevo.
- 2 cucharadas de miel.
- 2 cucharadas de aceite de girasol.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- Ralladura de medio limón.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 300 gramos de dulce de membrillo sin azúcar agregada.
- 2 o 3 cucharadas de agua caliente.
Paso a paso para preparar la pastafrola
1. Preparar la masa
Colocar en un bowl la harina de avena, la harina integral y el polvo de hornear. Agregar la ralladura de limón y mezclar.
En otro recipiente, batir ligeramente el huevo junto con la miel, el aceite y la esencia de vainilla.
Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta obtener una masa uniforme. Si queda demasiado seca, agregar de a poco una pequeña cantidad de agua.
La clave es no amasar demasiado, sino unir los ingredientes hasta conseguir una masa que pueda trabajarse con facilidad.
2. Dejar descansar
Formar un bollo, cubrirlo y llevarlo a la heladera durante aproximadamente 20 a 30 minutos.
El reposo ayuda a que la masa tome consistencia y resulte más sencilla de estirar.
3. Preparar el membrillo
Mientras la masa descansa, cortar el dulce de membrillo en trozos pequeños y colocarlo en una cacerola.
Agregar dos o tres cucharadas de agua caliente y llevar a fuego bajo. Revolver hasta conseguir una preparación cremosa y fácil de distribuir sobre la masa.
4. Armar la base
Separar aproximadamente un cuarto de la masa para realizar las tiras de la parte superior.
Estirar el resto directamente sobre un molde de unos 22 o 24 centímetros, previamente aceitado. Cubrir el fondo y formar un pequeño borde.
Luego distribuir el dulce de membrillo de manera pareja.
5. Hacer el clásico enrejado
Con la masa que se había reservado, formar tiras y colocarlas sobre el membrillo, cruzándolas hasta conseguir el característico dibujo de la pastafrola.
También se pueden hacer pequeñas figuras con la masa y utilizarlas para decorar la superficie.
6. Llevar al horno
Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 25 a 30 minutos, o hasta que la masa esté ligeramente dorada.
Las versiones integrales consultadas utilizan temperaturas que van aproximadamente de 160 °C a 180 °C y tiempos cercanos a la media hora, según el tipo de masa y el horno.
Una vez lista, retirar y dejar enfriar antes de cortar. Esto permite que la masa termine de afirmarse y que las porciones mantengan mejor su forma.
El secreto para que quede rica y saludable
Uno de los cambios más sencillos consiste en reemplazar la harina blanca por harina integral o de avena. También se puede reducir la cantidad de azúcar utilizando miel, edulcorante o directamente elegir un dulce de membrillo sin azúcar agregada.
Otra alternativa publicada recientemente utiliza solamente cinco ingredientes: harina de avena, huevo, aceite, miel o endulzante y dulce de membrillo o batata.
De todos modos, que una receta sea casera o utilice ingredientes integrales no significa que sea de consumo libre. El membrillo sigue aportando azúcares y la preparación contiene carbohidratos y calorías, por lo que la clave está también en el tamaño de las porciones.
¿Se puede hacer con avena solamente?
Sí. Existen recetas que utilizan harina de avena como reemplazo de la harina de trigo y dulce de membrillo sin azúcar. Algunas incluso prescinden del azúcar de la masa.
Para hacer harina de avena en casa, simplemente se pueden procesar copos de avena hasta obtener una textura similar a una harina.
El resultado es una pastafrola casera, fácil y práctica, ideal para quienes buscan incorporar más avena a sus preparaciones sin abandonar uno de los clásicos de la mesa argentina.
Con qué acompañar la pastafrola
Una porción de esta pastafrola puede acompañarse con mate, café, té o una infusión. También es una alternativa práctica para preparar con anticipación y tener lista para la merienda.
El tradicional sabor del membrillo, combinado con una masa de avena e integral, permite darle una vuelta diferente a una receta clásica sin complicar su preparación.