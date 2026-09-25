Budín de mandarina proteico y sin gluten: la receta en licuadora para meriendas saludables y rápidas

Esta propuesta fue compartida por Micaela Méndez, licenciada en nutrición y creadora de contenido, quien destacó el asombroso resultado de la receta en sus redes sociales así como la practicidad de esta preparación: "Es un budín nube de mandarina proteico y sin gluten que se hace en licuadora. Con una humedad y una esponjosidad que te va a volar la cabeza; ni cuenta te vas a dar de que es saludable".