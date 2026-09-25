Budín de mandarina proteico y sin gluten: la receta en licuadora para meriendas saludables y rápidas
Una nutricionista compartió una receta práctica de budín casero que combina frutas enteras, harina de avena y proteínas, logrando una textura de nube ideal para el desayuno sin necesidad de usar harinas refinadas.
Resumen para apurados
- La nutricionista Micaela Méndez difundió recientemente en redes una receta de budín proteico y sin gluten para reemplazar panificados industriales por opciones saludables.
- La preparación se elabora íntegramente en licuadora con fruta entera, huevos y avena, lo que aporta fibra y proteína sin requerir harinas refinadas ni técnicas complejas.
- Esta propuesta busca consolidar hábitos nutricionales prácticos y accesibles, facilitando el control de la glucemia y una mayor saciedad en la dieta cotidiana.
Incorporar frutas de estación a las preparaciones caseras es una de las estrategias más inteligentes para renovar el menú y darle un vuelco saludable. En este contexto, el budín de mandarina y avena se convierte en una opción imbatible para reemplazar las facturas o masas industriales, ofreciendo un sabor natural intenso y un perfil nutricional superior.
La inclusión de la mandarina entera aprovecha al máximo sus flavonoides, antioxidantes y vitamina C, además de la fibra presente en su pulpa. Al sumar harina de avena sin gluten y un toque proteico, el plato ayuda a estabilizar la glucemia y a prolongar la saciedad, lo que resulta fundamental para evitar el picoteo a mitad de la mañana o de la tarde.
Una preparación exprés al alcance de cualquier cocina
Más allá de sus importantes beneficios para la salud, la gran ventaja de este budín es su extremada practicidad. Al resolverse por completo dentro de la licuadora, elimina la molestia de ensuciar múltiples recipientes o dominar técnicas complejas de repostería, permitiendo que cualquiera pueda lograr una textura suave y airosa en pocos minutos.
Esta propuesta fue compartida por Micaela Méndez, licenciada en nutrición y creadora de contenido, quien destacó el asombroso resultado de la receta en sus redes sociales así como la practicidad de esta preparación: "Es un budín nube de mandarina proteico y sin gluten que se hace en licuadora. Con una humedad y una esponjosidad que te va a volar la cabeza; ni cuenta te vas a dar de que es saludable".
Paso a paso para preparar el budín de mandarina proteico y sin gluten
Ingredientes
- 2 mandarinas enteras (bien lavadas y sin semillas)
- 3 huevos
- ¼ taza de aceite de coco o girasol
- ¼ taza de miel o el endulzante a elección
- 1 ½ tazas de harina de avena sin gluten
- 1 scoop colmado de proteína en polvo sabor vainilla (o ½ taza de leche en polvo descremada / ½ taza extra de harina de avena)
- 1 cucharada de polvo de hornear
1. En la licuadora, colocar los huevos, el endulzante o miel, el aceite y las mandarinas cortadas en trozos (con cáscara, pero retirando minuciosamente todas las semillas). Licuar a velocidad media hasta obtener una mezcla fluida y uniforme.
2. Incorporar la harina de avena sin gluten, el polvo de hornear y la proteína sabor vainilla. Volver a licuar solo hasta integrar todos los componentes.
3. Verter la preparación en un molde o cacerola antiadherente previamente enharinada. Si se utiliza la cacerola Essen, cocinar durante 35 minutos a fuego corona. En caso de optar por horno convencional, hornear a 180 °C (precalentado) durante 25 minutos.
4. Dejar atemperar unos minutos antes de desmoldar para conservar su esponjosidad intacta. Servir en rodajas para la merienda o el desayuno.