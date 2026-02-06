El "snack saludable" que muchos eligen antes de dormir pero que en realidad podría estar arruinando tu descanso

Nuestra alimentación influye en prácticamente todo: desde la energía que tenemos al despertar hasta los niveles de ansiedad que manejamos durante el día. Sin embargo, donde más impacta lo que ponemos en el plato es en la calidad de nuestro sueño. A menudo, factores como el estrés o el entorno son señalados como los culpables de una mala noche, pero lo que comemos antes de acostarnos es una de las señales más potentes que el cuerpo recibe para decidir si debe relajarse o mantenerse alerta.