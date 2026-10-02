Patricia Bullrich planteó eliminar los impuestos al trabajo y cambiar el sistema previsional

Resumen para apurados
- En el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Patricia Bullrich propuso eliminar impuestos al trabajo y reformar las jubilaciones ante la alta informalidad y crisis del sistema.
- Explicó que apenas 6 millones de asalariados formales sostienen a 20 millones de beneficiarios, planteando financiar haberes con rentas generales y esquemas de ahorro colectivo.
- La iniciativa busca adaptar la seguridad social al fin del empleo tradicional y la inteligencia artificial, eliminando la distinción legal entre empleo formal e informal.
La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich planteó una reforma integral del sistema previsional argentino y propuso desvincular su financiamiento de la cantidad de trabajadores registrados. Durante la segunda jornada del 62° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, sostuvo que el esquema debería combinar recursos provenientes de impuestos generales con un mecanismo de ahorro individual o acordado mediante convenios colectivos.
“Hay que hacer un sistema donde ya no dependa más la seguridad social de la empleabilidad, sino que dependa de la capacidad de tomar una parte de los impuestos generales y después una parte de un ahorro, que puede ir por un convenio colectivo de trabajo”, afirmó Bullrich ante un auditorio integrado mayoritariamente por empresarios.
La senadora cuestionó el esquema previsional vigente y sostuvo que fue diseñado para un mercado laboral basado en altos niveles de empleo formal que, según su diagnóstico, ya no existe.
“Nosotros tenemos un sistema previsional basado en un modelo de pleno empleo y de formalidad. ¿Qué te pasa hoy? Hoy tenés a 6.000.000 de trabajadores, en la formalidad, que están, de alguna manera, subsidiando un sistema previsional que no se puede bancar con los aportes patronales”, señaló.
Bullrich también mencionó un nivel de informalidad de entre el 41% y el 45% y sostuvo que la estructura actual genera una fuerte dependencia de los recursos tributarios para financiar las jubilaciones. Según afirmó, alrededor del 70% de las jubilaciones se financia actualmente con impuestos generales y el 30% restante con la recaudación específica del sistema.
Bullrich propuso eliminar los impuestos al trabajo
A partir de ese diagnóstico, Bullrich planteó eliminar los impuestos al trabajo como parte de una transformación más amplia del sistema previsional.
“¿Qué hay que hacer para mí? No hay que cobrar más impuestos al trabajo”, sostuvo. La definición fue acompañada por aplausos de los empresarios presentes, según consignaron distintos medios que cubrieron el encuentro.
La senadora explicó que su propuesta contempla que una parte del financiamiento jubilatorio provenga de la recaudación general y que otra se genere mediante un esquema de ahorro de los trabajadores.
“Tenés que tener una base que va a ir de impuestos generales, porque hoy el 70% de las jubilaciones en la Argentina se pagan con impuestos generales y nada más que el 30% recaudación de las mismas. El sistema no va más”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que eliminar las cargas sobre el trabajo permitiría reducir la diferencia entre trabajadores formales e informales y avanzar hacia un esquema en el que cada persona tenga una parte de su futura jubilación vinculada con un mecanismo de ahorro.
“Si vos sacás los impuestos al trabajo, ¿quién es en blanco y quién es en negro? Se termina”, argumentó.
Según Bullrich, ese ahorro podría instrumentarse de manera individual o mediante mecanismos vinculados con los convenios colectivos. Como ejemplo, mencionó el aporte del 1% que, según explicó, realizan actualmente los trabajadores para una cuenta del FAL.
El fin del modelo previsional ligado al empleo
Bullrich también vinculó su propuesta con los cambios que atraviesa el mercado laboral y cuestionó el modelo previsional asociado al empleo estable y de largo plazo.
“Llegó el fin de los sistemas previsionales basados en el empleo y empleo fordista”, afirmó. Y agregó: “Esa historia de que vos nacías en una empresa y morías en esa empresa, ese modelo laboral está desaparecido. Y ahora, con la inteligencia artificial, ni te cuento”.
Según la senadora, el envejecimiento de la población y las transformaciones del mercado laboral obligan a revisar el esquema vigente.
“Hay muchos cambios que necesitan reflexionar sobre un sistema previsional porque va a haber más gente grande, es muy importante cubrirlo totalmente nuevo”, sostuvo.
Finalmente, Bullrich cuestionó los niveles actuales de las jubilaciones y planteó la necesidad de modificar el sistema de financiamiento.
“Pero no podemos seguir con un sistema previsional que lo único que reparte es una jubilación de pobreza. No podés sacar nada que no sea una jubilación de pobreza cuando vos tenés solo 6.000.000 bancando 20.000.000”, insistió.